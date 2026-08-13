Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /लघवी भरलेल्या शेकडो बाटल्या, फाटके कपडे अन्...; धार्मिक स्थळी कोणी केला 6350293 किलो कचरा?

लघवी भरलेल्या शेकडो बाटल्या, फाटके कपडे अन्...; धार्मिक स्थळी कोणी केला 6350293 किलो कचरा?

मोठ्या प्रमाणात शहरामध्ये अस्वच्छता असून यासाठी आता विशेष स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आल्याचं स्थानिक प्रशानाने जाहीर केलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 13, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:26 AM IST
लघवी भरलेल्या शेकडो बाटल्या, फाटके कपडे अन्...; धार्मिक स्थळी कोणी केला 6350293 किलो कचरा?
Image Credit: अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली नाराजी

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नॉनव्हेज खात असाल तर मुंबईत याठिकाणी घर मिळणार नाही, एजंट भावेश कावरेचा Video नंतर मुंबईकराचा संताप, 'कोणी काय खावं...'
2
3
4
5