English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
Harish Rana Euthanasia Case : न्यूट्रिशन केलं बंद, ब्लड सप्लास देखील नाही; हरीश राणाच्या इच्छामृत्यूबाबत मोठी अपडेट

Harish Rana Health Updates : हरीश राणाच्या प्रकृतीबाबत डॉक्टरांचे एक पथक त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सतत संपर्कात आहे. हरीशला 14 मार्च रोजी एम्समध्ये दाखल करण्यात आले होते. 10 डॉक्टरांची एक टीम त्याची देखरेख ठेवत आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 21, 2026, 03:53 PM IST
हरीश राणा सध्या दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला इच्छामरणाची परवानगी दिल्यानंतर येथे आणण्यात आले. हरीशला काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात आणण्यात आले होते. हरीश राणा गेल्या १३ वर्षांपासून कोमामध्ये होते. आता त्याला व्हेंटिलेटर आणि इतर जीवनरक्षक प्रणालींवरून काढून सामान्य पलंगावर हलवण्यात आले आहे. एम्समधून आलेल्या अहवालानुसार, हरीशला तात्पुरते जीवनरक्षक प्रणालीतून मुक्त करण्यात आले आहे. शिवाय, त्याच्या महत्त्वाच्या शारीरिक मापदंडांवर नियमित देखरेख, जी सामान्यतः रुग्णालयाच्या नियमावलीचा भाग असते, ती केली जात नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

हरीश राणाच्या रक्ताचा नमुना घेतला जात नाहीये, ज्यामुळे त्याच्या अंतर्गत स्थितीचे योग्य मूल्यांकन करता आले असते. सूत्रांनुसार, त्याला मेंदूशी संबंधित औषधे दिली जात आहेत आणि विविध विभागांतील डॉक्टर या प्रकरणावर सतत लक्ष ठेवून आहेत. डॉक्टरांचे पथक कुटुंबाच्या सतत संपर्कात आहे. हरीशला 14 मार्च रोजी एम्समध्ये दाखल करण्यात आले होते. 10 डॉक्टरांचे वैद्यकीय मंडळ त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहे. अलीकडेच, त्याची पाण्याची नळी (वॉटर ट्यूब) काढण्यात आली आणि अन्ननलिकेवर (फीडिंग ट्यूब) एक टोपी (कॅप) लावण्यात आली.

पोषण आधार प्रणाली काढली

नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थेशी (एम्स) संबंधित एका सूत्राने सांगितले की, हरीशला दाखल केल्यापासूनच त्याच्या इच्छामरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून, त्याची पोषण आधार प्रणाली काढण्यात आली आहे. शिवाय, त्याला कोणतीही व्हेंटिलेटर आधार प्रणाली देण्यात आलेली नाही. सध्या, त्याच्यावर केवळ काही औषधांनी, प्रामुख्याने मेंदूशी संबंधित औषधांनी उपचार केले जात आहेत.

कुटुंबाचे समुपदेशन

सूत्रांनी सांगितले की, एम्समधील डॉक्टरांकडून कुटुंबाचे समुपदेशनही केले जात आहे. हरीशला दाखल करण्यामागे दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत: त्याला सन्मानजनक मृत्यू मिळावा याची खात्री करणे आणि कुटुंबाला दुःखाचा सामना करण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार करणे. यासाठी, एम्स प्रशासनाने मानसोपचारतज्ज्ञांची एक टीम तयार केली आहे, जी हरीशचे आई-वडील आणि भावाशी दररोज संवाद साधत आहे. भावनिक आधार देणे, त्यांना परिस्थिती समजून घेण्यास मदत करणे आणि त्यांचे मानसिक बळ वाढवणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे.

एका व्यक्तीला त्याच्यासोबत राहण्याची परवानगी

एम्सच्या सूत्रांनुसार, हरीश राणासोबत कुटुंबातील एका सदस्याला राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एक सदस्य त्याच्यासोबत नेहमी असू शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, हरीशची आई आपला बहुतेक वेळ मुलासोबत घालवत आहे. त्याचे वडील, भाऊ आणि बहीण देखील त्याला भेटायला येत आहेत. हरीश राणा 2013पासून कोमामध्ये आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Harish RanaHarish Rana EuthanasiaHarish Rana Euthanasia Caseहरीश राणाहरीश राणा इच्छामृत्यू

भारत