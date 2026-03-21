Harish Rana Euthanasia Case : न्यूट्रिशन केलं बंद, ब्लड सप्लास देखील नाही; हरीश राणाच्या इच्छामृत्यूबाबत मोठी अपडेट

हरीश राणा सध्या दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला इच्छामरणाची परवानगी दिल्यानंतर येथे आणण्यात आले. हरीशला काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात आणण्यात आले होते. हरीश राणा गेल्या १३ वर्षांपासून कोमामध्ये होते. आता त्याला व्हेंटिलेटर आणि इतर जीवनरक्षक प्रणालींवरून काढून सामान्य पलंगावर हलवण्यात आले आहे. एम्समधून आलेल्या अहवालानुसार, हरीशला तात्पुरते जीवनरक्षक प्रणालीतून मुक्त करण्यात आले आहे. शिवाय, त्याच्या महत्त्वाच्या शारीरिक मापदंडांवर नियमित देखरेख, जी सामान्यतः रुग्णालयाच्या नियमावलीचा भाग असते, ती केली जात नाही.
हरीश राणाच्या रक्ताचा नमुना घेतला जात नाहीये, ज्यामुळे त्याच्या अंतर्गत स्थितीचे योग्य मूल्यांकन करता आले असते. सूत्रांनुसार, त्याला मेंदूशी संबंधित औषधे दिली जात आहेत आणि विविध विभागांतील डॉक्टर या प्रकरणावर सतत लक्ष ठेवून आहेत. डॉक्टरांचे पथक कुटुंबाच्या सतत संपर्कात आहे. हरीशला 14 मार्च रोजी एम्समध्ये दाखल करण्यात आले होते. 10 डॉक्टरांचे वैद्यकीय मंडळ त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहे. अलीकडेच, त्याची पाण्याची नळी (वॉटर ट्यूब) काढण्यात आली आणि अन्ननलिकेवर (फीडिंग ट्यूब) एक टोपी (कॅप) लावण्यात आली.
नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थेशी (एम्स) संबंधित एका सूत्राने सांगितले की, हरीशला दाखल केल्यापासूनच त्याच्या इच्छामरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून, त्याची पोषण आधार प्रणाली काढण्यात आली आहे. शिवाय, त्याला कोणतीही व्हेंटिलेटर आधार प्रणाली देण्यात आलेली नाही. सध्या, त्याच्यावर केवळ काही औषधांनी, प्रामुख्याने मेंदूशी संबंधित औषधांनी उपचार केले जात आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की, एम्समधील डॉक्टरांकडून कुटुंबाचे समुपदेशनही केले जात आहे. हरीशला दाखल करण्यामागे दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत: त्याला सन्मानजनक मृत्यू मिळावा याची खात्री करणे आणि कुटुंबाला दुःखाचा सामना करण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार करणे. यासाठी, एम्स प्रशासनाने मानसोपचारतज्ज्ञांची एक टीम तयार केली आहे, जी हरीशचे आई-वडील आणि भावाशी दररोज संवाद साधत आहे. भावनिक आधार देणे, त्यांना परिस्थिती समजून घेण्यास मदत करणे आणि त्यांचे मानसिक बळ वाढवणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे.
एम्सच्या सूत्रांनुसार, हरीश राणासोबत कुटुंबातील एका सदस्याला राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एक सदस्य त्याच्यासोबत नेहमी असू शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, हरीशची आई आपला बहुतेक वेळ मुलासोबत घालवत आहे. त्याचे वडील, भाऊ आणि बहीण देखील त्याला भेटायला येत आहेत. हरीश राणा 2013पासून कोमामध्ये आहे.