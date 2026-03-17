Harish Rana Euthanasia : हरीश राणाचं पाणी बंद केलं, ऑक्सिजन सपोर्ट काढला; आता नाडीच्या ठोक्यांकडे लक्ष

Harish Rana : हरीश राणाचा 13 वर्षांपूर्वी त्याचा एक अपघात झाला आणि त्यानंतर जणू त्याच आयुष्यच थांबल. 2013 नंतर त्याच्या आयुष्यात वेदनेशिवाय काहीच नाही. शरीर जिवंत आहे, पण मन मुके आहे. तो बोलू शकत नाही आणि त्याला कोणतीही आशा नाही. दरम्यान, गेल्या आठवड्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर, त्याच्या अंतिम प्रवासाची तयारी सुरू झाली आहे. हरीशला दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे आणि इच्छामरणाच्या (युथॅनेशिया) अंतर्गत त्याच्या सर्व सपोर्ट सिस्टीम हळूहळू काढून टाकण्यात आल्या आहेत. त्याचे कुटुंब त्याच्यासोबत आहे आणि हा काळ कठीण त्यांच्यासाठी कठीण आहे. परंतु आपल्या लाडक्या मुलाला निरोप देणे हाच पालकांसाठी एकमेव पर्याय उरला आहे. आजपासून हरीशचा पिण्याचा पाणीपुरवठाही बंद केला जाईल.
दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल असलेल्या हरीश राणाचा पिण्याचा पाणीपुरवठाही बंद केला जाईल. त्याला कोणताही ऑक्सिजन सपोर्ट दिला जात नाही. यापूर्वी त्याला नळीद्वारे अन्न दिले जात होते आणि आता तेही बंद करण्यात आले आहे. आज हरीशचा पाणीपुरवठा बंद केल्यानंतर, नळीवर एक कॅप लावली जाणार आहे. म्हणजे नळी काढली जाणार नाही.
31 वर्षीय हरीश राणा सध्या एम्समध्ये आहे. हरीश राणासाठी पॅसिव्ह युथॅनेशियाला परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एम्स-दिल्लीने प्रोटोकॉल सुरू केले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेला अंदाजे दोन ते तीन आठवडे लागतील. भारतात प्रथमच, ॲनेस्थेसिया आणि पॅलिएटिव्ह मेडिसिन विभागाच्या प्राध्यापिका आणि विभागप्रमुख डॉ. सीमा मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष वैद्यकीय पथक तयार करण्यात आले आहे. या पथकामध्ये न्यूरोसर्जरी, ऑन्को-ॲनेस्थेशिया आणि पॅलिएटिव्ह मेडिसिन, आणि मानसोपचार विभागातील डॉक्टरांचा समावेश आहे.
हरीश राणाच्या आईला अजूनही ते दिवस आठवतात, जेव्हा तिचा मुलगा हरीश प्रचंड सशक्त आणि आनंदी होता. अवघ्या २० वर्षांच्या वयातच त्याने एक भव्य शरीरयष्टी कमावली होती आणि तो इतका देखणा होता की प्रत्येकजण त्याचे कौतुक करत असे. पण आता त्याच्यावर ही वेळ आली आहे. आई निर्मला देवी सांगतात की, बाळा, तू सन्मानाने मुक्तीच्या मार्गावर जात आहे. तुझा पुढचा प्रवास सुखकर होवो.
सामाजिक कार्यकर्ते दीपांशु मित्तल आठवतात की, सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी हरीशचे वडील त्यांना भेटले होते. त्यावेळी त्यांच्या डोळ्यांत असहाय्यता स्पष्टपणे दिसत होती. त्यांनी सांगितले की, मुलाच्या उपचारांमुळे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती खालावली होती आणि पुढे काय करावे हे त्यांना सुचत नव्हते.