Harish Rane Euthanasia : 13 वर्षे मुलाला ऐकवल्या गोष्टी.. आता पुढे काय? हरीश राणाच्या आईचा प्रश्न, इच्छामृत्यू प्रक्रियेपूर्वी काय घडलं?

गाजियाबादच्या राजनगर एक्सटेंशनच्या राज एम्पायर सोसायटीमधून हरीश राणाला शनिवारी संध्याकाळी AIIMS रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यानंतर रविवारी देखील सोसायटीत याच सगळ्याची चर्चा होती. रविवारी देखील हरीश राणाचीच चर्चा होती. अनेकांनी राणा कुटुंबियांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र कुणीच फोन उचलला नाही. राणा कुटुंबियांसाठी हरीश नसतानाचा दिवस कसा असेल याची कल्पनाही करता येणार नाही.
हरीश राणाची आई निर्मला देवी गेली 13 वर्षे दररोज त्याला गोष्टी सांगायच्या. त्याला ऐकू येत नाही हे ठाऊक असूनही त्या दररोज रात्री त्याला गोष्टी ऐकवायच्या. जेणे करुन कधी तरी तो उठेल आणि मला आई म्हणून हाक मारेल. निर्मला देवी यांचा गेल्या 13 वर्षांचा दिनक्रम ठरलेला होता. सकाळी उठल्यावर हरीश राणाचं संपूर्ण शरीर साफ करायचं. त्यानंतर त्याला नळीवाटे अन्न भरवायचंय. त्यानंतर दिवसभर हरीश राणाला लावलेल्या सर्व नळ्यांचा पुरवठा सुरळीत सुरु आहे की नाही हे पाहायचं. निर्मला देवी म्हणतात की, या शिवाय मी वेगळं काहीच केलं नाही. आता मला मुलाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत त्याच्यासोबत राहू दे. शेवटी त्याला निरोप द्यायचा आहे.
शनिवारी एम्सच्या डॉ. बी.आर. आंबेडकर इन्स्टिट्यूट रोटरी कॅन्सर हॉस्पिटल (आयआरसीएच) च्या पॅलिएटिव्ह केअर युनिटमध्ये दाखल झालेल्या हरीश राणाची निष्क्रिय इच्छामृत्यू प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रुग्णालयातील तज्ञ डॉक्टरांची टीम त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे आणि जीवन-समर्थन उपकरणे टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यास सुरुवात करत आहे. एम्स या प्रकरणावर अधिकृत निवेदन जारी करत नाही आणि म्हणते की ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करेल.
सूत्रांनुसार, हरीशच्या शरीरातून दोन प्रमुख जीवन-समर्थन नळ्या काढून टाकण्यात आल्या आहेत: श्वास घेण्यासाठी एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आणि पोषणासाठी एक पीईजी फीडिंग ट्यूब. ही प्रक्रिया अत्यंत काळजीपूर्वक, वेदनारहित आणि हळूहळू केली जात आहे. हरीशचे आयुष्य शक्य तितके वेदनारहित व्हावे आणि तो त्याचा अंतिम प्रवास नैसर्गिक, सन्माननीय पद्धतीने पूर्ण करावा यासाठी डॉक्टर सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. रुग्णालयातील सूत्रांनुसार, हरीशच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. हरीशची प्रकृती पाहता, सूत्रांनी अशी शक्यता व्यक्त केली आहे की तो सुमारे एक-दोन दिवसांत या वेदनेतून मुक्त होईल.
गेल्या शनिवारी, हरीशला गाझियाबादहून रुग्णवाहिकेतून एम्समध्ये सुरक्षितपणे आणण्यात आले. हरीशचे वडील अशोक राणा आणि त्याची आई निर्मला देवी देखील उपस्थित होत्या. दोघेही रुग्णालयात आहेत, त्यांच्या मुलासोबत त्यांचे शेवटचे क्षण घालवत आहेत. शनिवारी, जड अंतःकरणाने आणि अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी, निर्मला देवी यांनी त्यांच्या मुलाच्या कपाळाचे चुंबन घेतले. कुटुंबातील सदस्यांचे म्हणणे आहे की रुग्णालयाची पॅलिएटिव्ह केअर टीम त्याला शक्य तितकी आरामदायी काळजी देत आहे. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की त्याच्या सध्याच्या स्थितीनुसार या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो.