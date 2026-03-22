  • Harish Rana News : हरीश राणा अवघ्या काही तासांचा सोबती, इच्छामरणाची शेवटची प्रक्रिया सुरु

Harish Rana News : हरीश राणा अवघ्या काही तासांचा सोबती, इच्छामरणाची शेवटची प्रक्रिया सुरु

Harish Rana Euthanasia : 13 वर्षांपासून कोमात असलेला हरीश राणा अवघ्या काही तासांचा सोबती आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर हरीश राणा इच्छामरणाच्या प्रक्रियेत शेवटच्या टप्प्यात आहे. हरीश राणाची केस ही मेडिकल सायन्समध्ये इतिहासात नोंदवली जाईल. हरीश राणा प्रकरणात काही चमत्कार होणार की विज्ञान हात टेकणार?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 22, 2026, 05:07 PM IST
Harish Rana News : हरीश राणा अवघ्या काही तासांचा सोबती, इच्छामरणाची शेवटची प्रक्रिया सुरु

दिल्ली एम्समध्ये हरीश राणावर पॅसिव्ह युथॅनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण) प्रक्रिया सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, देशात पहिल्यांदाच, सर्वात मोठे रुग्णालय असलेल्या दिल्ली एम्सच्या ट्रॉमा सेंटरच्या आयसीयू वॉर्डमध्ये एका व्यक्तीला दाखल करण्यात आले आहे. बाहेर शांतता पसरली आहे. आतून फक्त मशीनचा बीप आवाज ऐकू येत आहे. बेड क्रमांक 12 वर पडून, 32 वर्षीय हरीश राणा आपल्या आयुष्यातील सर्वात कठीण लढाई लढत आहे. ही कथा केवळ एका रुग्णाची नाही, तर विज्ञानाच्या मर्यादा, एका कुटुंबाची असहायता आणि मृत्यूनंतरही टिकून राहणाऱ्या आशेबद्दल आहे. दरम्यान, दिल्ली एम्समधील डॉक्टरांची हरीश राणाबद्दल चिंता वाढत आहे. डॉक्टरांच्या टीमसमोरील आव्हाने वाढली आहेत.

दिल्लीतील एम्समध्ये हरीश राणा यांची जीवनरक्षक प्रणाली आता पूर्णपणे काढण्यात आली आहे. त्यांची फीडिंग ट्यूब आणि व्हेंटिलेटरदेखील काढण्यात आले आहे. हरीश राणा यांना आता सामान्य बेडवर हलवण्यात आले आहे. सध्या हरीश राणा यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारची वेदना होऊ नये यासाठी डॉक्टर त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहेत. हरीश राणा यांचे जीवनाचे शेवटचे क्षण सुकर करण्यासाठी डॉक्टरांची एक संपूर्ण टीम कार्यरत आहे. एम्सचे वैद्यकीय मंडळ त्यांच्या प्रत्येक स्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. हरीश राणा यांची फीडिंग ट्यूब काढण्यात आली असली तरी, त्यांच्या मेंदूचे कार्य सुरळीत ठेवण्यासाठी डॉक्टर अजूनही त्यांना औषधे देत आहेत. हरीश राणा यांना कोणत्याही प्रकारची वेदना होऊ नये, याची डॉक्टर अधिकाधिक काळजी घेत आहेत. (हे पण वाचा - डोळ्यात पाणी अन् मनात अखंड आठवणी; 'सगळ्यांना माफ कर आणि ...' हरीश राणाची इच्छामृत्यूची प्रक्रिया सुरु; Watch Video) 

 हरीश राणाला वेदना होऊ नयेत म्हणून प्रयत्नशील 

दिल्लीतील एम्समध्ये हरीश राणाची जीवनरक्षक प्रणाली आता पूर्णपणे काढण्यात आली आहे. फीडिंग ट्यूब आणि व्हेंटिलेटरही काढण्यात आले आहेत. हरीश राणाला आता सामान्य बेडवर हलवण्यात आले आहे. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर आहे. तथापि, त्याला कोणत्याही प्रकारची वेदना होऊ नये यासाठी डॉक्टर त्याच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहेत. त्याचे आयुष्याचे शेवटचे क्षण सुकर करण्यासाठी डॉक्टरांची एक संपूर्ण टीम कार्यरत आहे. एम्सचे वैद्यकीय मंडळ त्याच्या प्रत्येक स्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. हरीश राणाची फीडिंग ट्यूब काढण्यात आली असली तरी, मेंदूचे कार्य चालू ठेवण्यासाठी डॉक्टर अजूनही औषधे देत आहेत. 

तो मला सोडून जात आहे - हरीशची आई 

हरीश राणाचे आई-वडील आणि कुटुंबातील इतर सदस्य दररोज दिल्लीतील एम्समध्ये येत आहेत, जिथे सर्वांचे समुपदेशन केले जात आहे. एम्समधील ॲनेस्थेशिया आणि पॅलिएटिव्ह मेडिसिन विभागाच्या प्रमुख डॉ. सीमा मिश्रा, राणाच्या पॅसिव्ह युथॅनेशिया प्रक्रियेचे नेतृत्व करत आहेत. पण हरीशची आई अजूनही रुग्णालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये, हातात हनुमान चालिसा घेऊन, एका चमत्काराच्या प्रतीक्षेत बसली आहे. ती म्हणते, "माझा मुलगा श्वास घेत आहे, त्याचं हृदय धडधडत आहे, तो मला सोडून जात आहे." दरम्यान, अश्रूंनी सुकलेले डोळे असलेला त्याचा वडील आपल्या मुलाच्या मृत्यूची वाट पाहत असतो. तो डॉक्टरला सांगतो की, त्याच्या शेवटच्या क्षणी मुलाला वेदना होता कामा नयेत.

हरीश जाता जाता करणार एक काम

वैद्यकीय दृष्टिकोनातून, 'ब्रेन डेड' म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या मेंदूने काम करणे थांबवले आहे आणि ती व्यक्ती केवळ यंत्रांच्या साहाय्याने श्वास घेत आहे. मात्र, हरीश राणा पूर्णपणे ब्रेन डेड झालेला नाही. त्यामुळे, सध्या त्याचे अवयव प्रत्यारोपण करता येणार नाही. एम्समधील वरिष्ठ डॉक्टरांचे एक पथक हरीशच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. विज्ञानानुसार, तो बरा होणे अशक्य आहे, परंतु इतिहासात अशी काही प्रकरणे आहेत ज्यात लोकांनी मृत्यूवर मात केली आहे. हरीश राणा तो 'चमत्कार' ठरेल का? की विज्ञान आपला पराभव स्वीकारेल?

जर एखादा चमत्कार घडला नाही, तर हरीश राणा एक अशी कामगिरी करू शकतो, जी वैद्यकीय शास्त्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते. एम्सच्या अवयव पुनर्प्राप्ती बँकिंग संस्थेच्या (AIIMS Organ Retrieval Banking Organization) टीमने त्याच्या कुटुंबासोबत अवयवदानाबाबत चर्चा केली आहे. हरीशचे हृदय, मूत्रपिंडे, यकृत आणि डोळे किमान 6 ते 8 लोकांना नवीन जीवन देऊ शकतात.

गेली 13 वर्षे कोमात असलेल्या हरीश राणाला गेल्या आठवड्यात दिल्लीच्या एम्समध्ये दाखल करण्यात आले होते. व्हेंटिलेटर आणि फीडिंग ट्यूब काढल्यानंतर, त्याच्या शेवटच्या क्षणांतील वेदना कमीत कमी ठेवण्याची काळजी घेतली जात आहे. त्याच्या आई-वडिलांचा विश्वास आहे की, मृत्यूनंतरही हरीश राणा जिवंत राहील, कारण त्याचे हृदय दुसऱ्या कोणाच्यातरी छातीत धडधडेल आणि दुसरी कोणीतरी व्यक्ती त्याच्या डोळ्यांनी हे जग पाहील. हे वैद्यकीय शास्त्राचे असे एक वैशिष्ट्य आहे, जिथे एका व्यक्तीचा मृत्यू दुसऱ्यासाठी जीवनदान ठरतो. हरीशचे बलिदान त्याला एका सामान्य मुलापासून 'अमर नायक' बनवेल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

