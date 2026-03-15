डोळ्यात पाणी अन् मनात अखंड आठवणी; 'सगळ्यांना माफ कर आणि ...' हरीश राणाची इच्छामृत्यूची प्रक्रिया सुरु; Watch Video

"सर्वांना माफ करून आणि सर्वांकडून माफी मागून, मी आता जात आहे... ठीक आहे..." भारतातील पहिल्या इच्छामरण प्रकरणातील हरीश राणाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे सर्वांच्या डोळ्यात अश्रू आले आहेत. प्रत्यक्षात, हरीशला आता या जगातून निरोप दिला जात आहे. 13 वर्षे जिवंत प्रेतासारखे जगल्यानंतर, हरीशला गाझियाबादहून एम्स येथे आणण्यात आले आहे, जिथे आता त्यांना लाईफ सपोर्ट सिस्टमवरून काढून टाकण्यात येईल. दरम्यान, हरीश राणांचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, ब्रह्माकुमारी बहिण हरीशच्या कपाळावर टिळक लावताना दिसत आहे. यादरम्यान, ती म्हणत असल्याचे ऐकू येते, "सर्वांना माफ करून सर्वांची माफी मागत आहे, आता जा... ठीक आहे..."
हरीश राणा को परिवार ने दी आखिरी विदाई, कहा- सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाओ/ एम्स में भर्ती कराए जाने से पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।#HarishRana #Ghaziabad #UttarPradesh #euthanasia #supremecourt pic.twitter.com/BaiOzAYCoS
— anal patrwal (@patrwal) March 15, 2026
सोशल मीडियावर समोर आलेल्या या 22 सेकंदांच्या व्हिडिओने सर्वांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. व्हिडिओमध्ये, ब्रह्मा कुमारी कुटुंबातील बहीण लवली हरीशच्या कपाळावर टिळक लावते. व्हायरल व्हिडिओमध्ये असे दिसून आले आहे की हरीशचे डोळे स्पर्शाने काहीतरी सूचित करतात. त्याचे ओठही थरथरतात. तो काहीतरी गिळताना दिसतो. हरीशच्या निरोपाचा हा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ पाहून लोक भावनिक होत आहेत.
11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणाला इच्छामरण मंजूर केले हे ज्ञात आहे. त्याचे कुटुंब ब्रह्मा कुमारींशी संबंधित आहे. हरीशला त्याच्या गाझियाबादच्या घरातून एम्समध्ये नेण्यात आले तेव्हा तेथे उपस्थित असलेल्या सर्वांच्या डोळ्यात पाणी होते, ज्यामध्ये त्याचे पालक आणि भाऊ यांचा समावेश होता. वडील अशोक यांनी कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माफी मागितली. ते म्हणाले, "माझ्या अनिच्छेला न जुमानता मला हे पाऊल उचलावे लागले."
हरीश राणा हा एक हुशार अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी होता. एका भयानक अपघातानंतर तो बोलू, चालू किंवा त्याच्या सभोवतालचे जग समजू शकला नाही. वैद्यकीय भाषेत याला कायमस्वरूपी वेजिटेटिव स्टेट असे म्हणतात. यंत्रांच्या आणि वैद्यकीय मदतीच्या मदतीने 13 वर्षे जगलेल्या हरीशला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने इच्छामरण दिले जाईल. भारतातील ही पहिलीच इच्छामरणाची केस आहे.