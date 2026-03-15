डोळ्यात पाणी अन् मनात अखंड आठवणी; 'सगळ्यांना माफ कर आणि ...' हरीश राणाची इच्छामृत्यूची प्रक्रिया सुरु; Watch Video

Harish Rana Video:  11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणाच्या इच्छामृत्यू करण्याची परवानगी दिली. हरीश राणाचे कुटुंब ब्रह्माकुमारींशी संलग्न आहे. हरीश यांना त्यांच्या गाझियाबाद येथील घरातून एम्स येथे नेण्यात आले तेव्हा त्यांच्या पालकांसह आणि भावासह तेथे उपस्थित असलेल्या सर्वांना अश्रू अनावर झाले. त्यांचे वडील अशोक यांनी कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माफी मागितली आणि म्हणाले, "इच्छा नसतानाही मला हे पाऊल उचलावे लागले."

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 15, 2026, 09:49 PM IST
"सर्वांना माफ करून आणि सर्वांकडून माफी मागून, मी आता जात आहे... ठीक आहे..." भारतातील पहिल्या इच्छामरण प्रकरणातील हरीश राणाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे सर्वांच्या डोळ्यात अश्रू आले आहेत. प्रत्यक्षात, हरीशला आता या जगातून निरोप दिला जात आहे. 13 वर्षे जिवंत प्रेतासारखे जगल्यानंतर, हरीशला गाझियाबादहून एम्स येथे आणण्यात आले आहे, जिथे आता त्यांना लाईफ सपोर्ट सिस्टमवरून काढून टाकण्यात येईल. दरम्यान, हरीश राणांचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, ब्रह्माकुमारी बहिण हरीशच्या कपाळावर टिळक लावताना दिसत आहे. यादरम्यान, ती म्हणत असल्याचे ऐकू येते, "सर्वांना माफ करून सर्वांची माफी मागत आहे, आता जा... ठीक आहे..."

22 सेकंदांचा व्हिडिओ

सोशल मीडियावर समोर आलेल्या या 22 सेकंदांच्या व्हिडिओने सर्वांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. व्हिडिओमध्ये, ब्रह्मा कुमारी कुटुंबातील बहीण लवली हरीशच्या कपाळावर टिळक लावते. व्हायरल व्हिडिओमध्ये असे दिसून आले आहे की हरीशचे डोळे स्पर्शाने काहीतरी सूचित करतात. त्याचे ओठही थरथरतात. तो काहीतरी गिळताना दिसतो. हरीशच्या निरोपाचा हा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ पाहून लोक भावनिक होत आहेत.

इच्छामरणाला मंजूरी 

11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणाला इच्छामरण मंजूर केले हे ज्ञात आहे. त्याचे कुटुंब ब्रह्मा कुमारींशी संबंधित आहे. हरीशला त्याच्या गाझियाबादच्या घरातून एम्समध्ये नेण्यात आले तेव्हा तेथे उपस्थित असलेल्या सर्वांच्या डोळ्यात पाणी होते, ज्यामध्ये त्याचे पालक आणि भाऊ यांचा समावेश होता. वडील अशोक यांनी कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माफी मागितली. ते म्हणाले, "माझ्या अनिच्छेला न जुमानता मला हे पाऊल उचलावे लागले."

एका अपघाताने हरीशचे आयुष्य बदलून टाकले

हरीश राणा हा एक हुशार अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी होता. एका भयानक अपघातानंतर तो बोलू, चालू किंवा त्याच्या सभोवतालचे जग समजू शकला नाही. वैद्यकीय भाषेत याला कायमस्वरूपी वेजिटेटिव स्टेट असे म्हणतात. यंत्रांच्या आणि वैद्यकीय मदतीच्या मदतीने 13 वर्षे जगलेल्या हरीशला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने इच्छामरण दिले जाईल. भारतातील ही पहिलीच इच्छामरणाची केस आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Harish Rana Last VideoHarish Rana VideoHarish Rana casepassive euthanasia in IndiaForgiving Everyone

इतर बातम्या

LPG गॅस टंचाईचा फटका पुण्याच्या ससून रुग्णालयावर, फक्त चार...

