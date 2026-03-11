Harish Rana verdict : भारतात पहिल्यांदाच इच्छामरणास परवानगी! निकालावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशही भावूक

Harish Rana sc verdict : भारतात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनाही भावूक करणारा निकाल नुकताच एका अतिशय महत्त्वाच्या याचिकेवर सुनावण्यात आला. देशासाठी हा एक ऐतिहासिक निकाल असून सर्वोच्च न्यायालयानं पहिल्यांदाच 'पॅसिव्ह यूथेनेशिया'ला परवानगी दिली आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून कोमामध्ये असणाऱ्या एका 32 वर्षीय हरीश राणा नामक तरुणासाठी न्यायालयानं हा निकाल सुनावला असून, मागील दशकभरातून अधिक काळापासून रुग्णालयातील यंत्रणा, नळ्या, सुया आणि औषधांच्याच मदतीनं तो एक एक दिवस ढकलत होता. मात्र आता मुलाच्या या मरणासन्न अवस्थेला पाहून काळीज तिळतिळ तुटणाऱ्या वडिलांची हाक ऐकत न्यायालयान हरीशची 'लाईफ सपोर्ट सिस्टीम' हटवण्यास परवानगी दिली आहे.
2018 च्या 'कॉमन कॉज जजमेंट'वर हा निकाल आधारित असून, यामध्ये 'पूर्ण सन्मानानं मरणाच्या अधिकारास' मान्यता देत न्यायालयानं हा निकाल सुनावला. वरील दिशानिर्देश लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचंही न्यायलयानं सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं. हरीष राणा इच्छामृत्यूप्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पारदीवालासुद्धा भावूक झाले होते.
हरीश राणा एक अतिशय चाणाक्ष आणि शैक्षिणिक क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणारा तरुण होता. 2013 मध्ये पेइंग गेस्ट हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून तो पडला आणि तिथंच त्याचं आयुष्य वेगळ्या वळणावर गेलं. मेंदूला अतिशय गंभीर स्वरुपातील दुखापत झाल्यामुळं तो लगेचच 'पर्मनंट वेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये गेला आणि त्याचं शरीर 100 टक्के म्हणजेच पूर्णत: 'क्वाड्रिप्लेजिक' झालं. गेल्या 13 वर्षांपासून त्याच्या प्रकृतीत कोणतीच सुधारणा झाली नाही. 'ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब'नं तो श्वास घेत होता आणि पोटात असणाऱ्या 'पीईजी ट्यूब'च्या मदतीनं 'क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन (CAN)' च्या स्वरुपात त्याचा अन्नरुपी पोषण दिलं जात होतं. डॉक्टरांनीची त्याच्या सुधारणेसंदर्भातील आशा सोडल्या होत्या. इतकंच नव्हे तर, त्याच्या शरीरावर अनेक जखमा झाल्याचंही काही वृत्तांमध्ये सांगण्यात आलं आहे.
वर्षानुवर्षे अंथरुणाला खिळलेला मुलगा पाहून हरीशच्या वडिलांच्या काळजावर रोजच घाला घातला जात होता. अखेर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. 2024 मध्ये त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात यासाठी न्याय मागितला मात्र, तिथं अपेक्षित उत्तर न मिळाल्यानं त्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेलं, ज्यानंतर न्यायालयानं या प्रकरणासाठी दोन वैद्यकिय समिती स्थापन केल्या ज्यामध्ये एम्समधील तज्ज्ञांचाही समावेश होता. दोन्ही समितींनी दिलेल्या निर्णयानुसार हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होणार नव्हत्या. उपचार सुरू ठेवणं म्हणजे फक्त त्याच्या 'बायोलॉजिकल एक्जिस्टेंस'ला पुढे ढकलणं ज्यातून काहीही सराकारात्मक बदल होणार नाही असं नोंदवत लाईफ सपोर्ट सिस्टीम बंद करण्यावरच आईवडिलांसह समितीचंही एकमत झलं. ज्यानंतर न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांनी अहवालाचा आधार घेत माहिती अत्यंत दु:खद असून या तरुणाला असं ठेवलं जाऊ शकत नाही असं म्हणत हे प्रकरण संपूर्ण सन्मानानं पूर्णत्वास नेण्याच्या सूचना दिल्या.
