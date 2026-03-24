  • सुप्रीम कोर्टाने इच्छामृत्यू दिलेल्या हरीश राणाचं अखेर निधन, 13 वर्षांनी संपला मृत्यूसोबतचा संघर्ष

Harish Rana Death: सुप्रीम कोर्टाने इच्छामरणाची परवानगी दिलेल्या हरिश राणाचं अखेर निधन झालं आहे. दिल्लीमधील एम्स रुग्णालयात त्याने अखेरचा श्वास घेतला.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 24, 2026, 07:32 PM IST
Harish Rana Death: सुप्रीम कोर्टाने इच्छामरणाची परवानगी दिलेल्या हरिश राणाचं अखेर निधन झालं आहे. गाजियाबादच्या राजनगर एक्स्टेंशनमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या हरिश राणाने दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. हरिश राणा मागील 13 वर्षांपासून कोमात होता. मागील 13 वर्षांपासून त्याचा जीवनासोबत सुरु असलेल्या संघर्षाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. हरिश राणाचा 24 मार्चला एम्स रुग्णालयात मृत्यू झाला. हरीश मागील 13 वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून होता आणि एका जिवंत मृतदेहाप्रमाणे जगत होता. आज अखेर त्याची यातना देणाऱ्या आयुष्यातून सुटका झाली. 

सुप्रीम कोर्टाने जीवनाश्यक उपकरणं काढण्याची दिली होती परवानगी

गाझियाबाद येथील रहिवासी असलेल्या हरीश राणाचा अपघात झाला होता. या अपघातानंतर त्याला बोलणं किंवा चालणं काहीच जमत नव्हतं. केवळ यंत्रं आणि वैद्यकीय मदतीच्या आधारे मागील 13 वर्षं तो जिवंत होता.  त्याच्या दयनीय अवस्थेचा विचार करून सुप्रीम कोर्टाने त्याला 'पॅसिव्ह युथनेशिया'ची म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने 'लाईफ सपोर्ट' उपकरणे काढून घेण्याची परवानगी दिली होती. न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने अनेक मेडिकल बोर्डांचे अहवाल आणि कुटुंबाने दिलेली संमती विचारात घेतल्यानंतरच हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. न्यायालयाने हरीशला दिल्ली येथील एम्स (AIIMS) मधील 'पॅलिएटिव्ह केअर' विभागात दाखल करण्यात यावे आणि तिथेच त्याच्या अंतिम काळातील देखभालीसाठी (end-of-life care) एक सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात यावी असे निर्देश दिले होते. 

हरिश राणा कोण होता?

हरीश राणा मूळचा गाझियाबादचा होता. 2013 मध्ये तो पंजाब विद्यापीठातून शिक्षण घेत होता. तिथे शिक्षण घेत असताना, तो आपल्या वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला, ज्यामुळे त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर डॉक्टरांनी त्याला 'लाईफ सपोर्ट'वर ठेवलं होतं आणि तेव्हापासून तो अंथरुणाला खिळून होता.

वडिलांनी मुलासाठी मागितलं इच्छामरण! 

वर्षानुवर्षे अंथरुणाला खिळलेल्या मुलाला पाहून हरीशच्या वडिलांनी सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं होतं. 2024 मध्ये त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. पण तिथे अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेलं. न्यायालयानं या प्रकरणी दोन वैद्यकिय समिती स्थापन केल्या. दोन्ही समितींनी हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्याचा अहवाल दिला. सुरू ठेवणं म्हणजे फक्त त्याच्या 'बायोलॉजिकल एक्जिस्टेंस'ला पुढे ढकलणं ज्यातून काहीही सराकारात्मक बदल होणार नाही असं नोंदवत लाईफ सपोर्ट सिस्टीम बंद करण्यावरच आईवडिलांसह समितीचंही एकमत झलं. ज्यानंतर न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांनी अहवालाचा आधार घेत माहिती अत्यंत दु:खद असून या तरुणाला असं ठेवलं जाऊ शकत नाही असं म्हणत हे प्रकरण संपूर्ण सन्मानानं पूर्णत्वास नेण्याच्या सूचना दिल्या. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

