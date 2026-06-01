/...जेव्हा स्वित्झर्लंडमध्ये फक्त भारतीयांसाठी आखला नवा नियम, प्रसिद्ध उद्योजकानं सांगितला दुजाभाव करणारा अनुभव, समाजभानाविषयी काय म्हटलं?

Business News : परदेशात किंवा परराज्यातही गेलं तरीही अनेकजण त्यांच्या संस्कृतीचं दर्शन, प्रदर्शन करतात. त्यातही भारतीय पर्यटक प्रामुख्यानं परदेश दौऱ्यांवर गेले असता तिथंसुद्धा त्यांची संस्कृती, खाद्यसंस्कृती आणि त्यांच्या उत्साही पर्यटनानं सर्वांचच लक्ष वेधतात. मात्र अनेकदा हा उत्साह सर्वच ठिकाणी स्वागतार्ह असतोच असं नाही. कारण, बऱ्याच देशांमध्ये शिष्ठाचार, समाजभान, शिस्त या आणि अशा अनेक गोष्टींना अनन्यसाधारण महत्त्वं असतं आणि भारतीय पर्यटकांकडून बऱ्याचदा याच गोष्टींकडे दुर्लक्ष होताना दिसतं ही वस्तूस्थिती. एकाएकी भारतीयांचं समाजभान चर्चेत येण्यामागचं कारण म्हणजे एका बड्या व्यावसायिकाची सोशल मीडिया पोस्ट. जिथं एका जुन्या अनुभवातून त्यांनी बऱ्याच गोष्टींवर उजेड टाकला.
भारतीय पर्यटक आणि परदेशातील त्यांच्या वर्तणुकीवर उजेड टाकणारी ही पोस्ट लिहिली, उद्योजक, हर्ष गोएंका यांनी सोशल मीडियावर एक अनुभव शेअर केला ज्यामध्ये त्यांनी स्वित्झर्लंडमधील Gstaad शहरातील एका हॉटेलमध्ये घडलेला किस्सा सांगितला. जिथं फक्त भारतीय पर्यटकांसाठी विशेष नियम लागू करण्यात आले होते. नियमांची यादी गोएंका यांनाही थक्क करणारी होती आणि त्यांची ही पोस्ट नेटकऱ्यांना थक्क करून गेली. किंबहुना विचार करायला भाग पाडून गेली.
स्वित्झर्लंडमधील एका हॉटेलात लावण्यात आलेल्या त्या नियमावलीमध्ये भारतीयांसाठीचे निर्देश जारी करण्यात आले होते. ज्यामध्ये लिहिलेलं, की 'नाश्त्यासाठीच्या बुफेतून पदार्थ बाहेर नेऊ नयेत. तिथं असणाऱ्या कटलरीचाच वापर करावा, हॉटेलच्या कॉरिडोर आणि बाल्कनीमध्ये गोंगाट करु नये, हॉटेलच्या बुफेमध्ये असणारे पदार्थ हे फक्त नाश्त्यासाठीच असून, त्यामुळं नंतर कोणाला त्यानंतर जेवण हवं असल्यास ते वेगळे पैसे देऊन खरेदी करता येईल'.
A Swiss hotel once displayed a list of special rules exclusively for Indian guests which I personally saw and was appalled.— Harsh Goenka (@hvgoenka) May 31, 2026
Today, videos of garba in restaurants, loud conversations in airports, and turning aircraft cabins into picnic spots keep doing the rounds. Even in Davos,… pic.twitter.com/ccljdLmDfk
एकंदरच हे नियम पाहता, फक्त भारतातील पाहुण्यांसाठीच असे नियम लागू करण्याची गरज भासावी हे पाहून गोएंका यांना आश्चर्य वाटलं. या मुद्द्यावर लक्ष वेधण्यामागचं कारण म्हणजे सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा एक व्हिडीओ. किंबहुना गोएंका यांनी अशा अनेक व्हिडीओंचं उदाहरण देत लिहिलं, की भारतीयांचे असे अनेक व्हिडीओ समोर येतात ज्यामध्ये लोकं विमानतळावर, रेस्तराँमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी नाचू लागतात. पण, सार्वजनिक ठिकाणांवर वावरताना नागरिकांनी अधिक जबाबदारीनं वागत समाजभान राखणं हरजेचं आहे असं गोएंका म्हणाले. एखाद्या देशाची ओळख ही फक्त त्याच्या आर्थिक ताकदीनंच नव्हे तर, तेथील नागरिकांच्या व्यवहारातूनही सिद्ध होत असते ही अतिशय महत्त्वाची बाब त्यांनी लक्षात आणून दिली.