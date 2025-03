कानशिलात लगावली...चावली...केस ओडले... प्रॉपर्टीसाठी लेकीचं आईसोबत अमानुष कृत्य; Video Viral

हरियाणातील हिसार येथून एक हृदयद्रावक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये एका वृद्ध महिलेवर हल्ला होत आहे आणि तिच्यावर हल्ला करणारी व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणी नसून त्या महिलेची स्वतःची मुलगी आहे. एका वृद्ध महिलेला छळण्याचा हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये एक मुलगी कधी तिच्या आईला चावत आहे, कधी तिला कानाखाली मारत आहे तर कधी वृद्ध महिलेचे केस ओढत आहे. यादरम्यान, आईला मारहाण करणारी महिलाही म्हणते की ती तिचे रक्त देखील पिऊ शकते.

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, महिलेच्या भावाने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली, ज्यामध्ये त्याने म्हटले आहे की, त्याच्या आईला ओलीस ठेवले जात आहे आणि तिची मालमत्ता तिच्या नावावर करण्यासाठी तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जात आहे. पोलिसांनी आरोपी महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

हा तीन मिनिटांचा व्हिडिओ हिसारमधील आझाद नगर येथील मॉडर्न साकेत कॉलनीतील आहे. आरोपी महिलेचे नाव रीता असे आहे. ती आई निर्मला देवीसोबत बेडवर बसलेली दिसत आहे. ज्या रडत आहेत.

आईला फटकारल्यानंतर, रीता तिच्या ओरडण्याकडे दुर्लक्ष करते, तिच्या पायावर जोरात मारते आणि नंतर तिच्या मांडीला चावते. या क्रूरतेदरम्यान, निर्मला देवी आपले हातही जोडते, परंतु मुलीला पाझर फुटत नाही आणि ती आईला सतत मारहाण करत राहते. आरोपी महिला म्हणते, "मला मजा येत आहे, मी तुझे रक्त देखील पिऊ शकते."

TW: Extreme Abuse

A Daughter torturing her Mother

Drawing your attention @cmohry @police_haryana @DGPHaryana

This video is going viral. I don't know from where it is but definitely Haryana

Please find who she is and punish her. This is extremely sick behaviour @NCWIndia pic.twitter.com/47FjAVY5aK

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) February 27, 2025