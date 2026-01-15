75 जिल्ह्यातील शाळांना अचानक सुट्टी जाहीर; 8 पर्यंतचे वर्ग बंद ठेवण्याचे सरकारचे आदेश

school closed news : वाढत्या थंडीमुळे आणि धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी झाल्यामुळे अनेक राज्यांमधील शाळा बंद घोषित करण्यात आल्या. दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये, तीव्र थंडीमुळे शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात 75 जिल्ह्यांत शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे.
सध्या उत्तर भारतात थंडीचे परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. सतत घसरणारे तापमान आणि थंडीची लाट सामान्य जनजीवन विस्कळीत झालेत आहे. वाढत्या थंडी आणि दाट धुक्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये दृश्यमानता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. हे लक्षात घेऊन, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर आणि पंजाबसह अनेक राज्यांमधील प्रशासनाने शाळेच्या सुट्ट्यांबाबत खबरदारीचे उपाय केले आहेत. मुलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
हरियाणा सरकारने शाळांच्या हिवाळी सुट्ट्या 17 जानेवारीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला शाळा 16 जानेवारी रोजी पुन्हा सुरू होणार होत्या, परंतु हवामानाच्या तीव्र परिस्थितीमुळे आता त्या आणखी एका दिवसासाठी बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये, शाळांच्या सुट्ट्या 20 जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत, तर काही भागात शाळा उघडण्याच्या वेळा बदलण्यात आल्या आहेत. सकाळी तीव्र थंडी आणि दाट धुक्यापासून लहान मुलांना वाचवणे हे प्रशासनाचे ध्येय आहे, कारण या काळात दृश्यमानता कमी असते, ज्यामुळे बाहेर जाणे धोकादायक बनते.
पंजाबमध्ये दाट धुके आणि कडाक्याच्या थंडीमुळे होणाऱ्या अपघातांच्या वाढत्या संख्येमुळे सरकारने शाळांच्या वेळेत बदल केला आहे. 16 ते 21 जानेवारी या कालावधीत शाळा नवीन वेळेनुसार सुरू राहतील. या काळात प्राथमिक शाळा सकाळी १० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत आणि माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा सकाळी 10 ते दुपारी 3.20 पर्यंत खुल्या राहतील. तथापि, दिल्ली आणि आसपासच्या भागातील शाळांच्या वेळेबाबतची परिस्थिती अद्याप अस्पष्ट आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यापूर्वी त्यांच्या शाळा आणि स्थानिक प्रशासनाकडून नवीनतम माहिती तपासण्यास सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशात तीव्र थंडी आणि दाट धुक्यामुळे शाळांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. संभल जिल्ह्यात जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी 16 आणि 17 जानेवारी रोजी नर्सरी ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. इतर अनेक जिल्ह्यांमध्येही 20 जानेवारीपर्यंत शाळांच्या सुट्ट्या वाढविण्यात आल्या आहेत. नोएडा, गाझियाबाद आणि लखनौमध्ये आठवीपर्यंतच्या मुलांसाठी शारीरिक वर्ग बंद करण्यात आले आहेत, तर उच्च वर्गांसाठी ऑनलाइन किंवा बदललेल्या वेळेनुसार अभ्यास करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. प्रयागराजमध्ये माघ मेळ्यामुळे शाळा आधीच बंद आहेत.