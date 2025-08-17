English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ICICI नंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध बॅंकेने वाढवलं ग्राहकांचं टेन्शन; '4 फ्री ट्रान्झाक्शननंतर...

HDFC Bank New Rules: नव्या नियमांनुसार बचत खातेधारकांना दरमहा फक्त 4 मोफत रोख व्यवहार (जमा किंवा काढणे) मिळतील. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 17, 2025, 06:24 PM IST
एचडीएफसी बॅंक नियम

HDFC Bank New Rules: काही दिवसांपुर्वी आयसीआयसीआय बॅंकेने सेव्हिंग अकाऊंटची मर्यादा 50 हजार रुपये इतकी जाहीर केली होती. यामुळे आयसीआसीआयच्या ग्राहकांनी डोक्यावर हात मारला होता. आता एचडीएफसी बँकेने अशाप्रकारचा निर्णय घेतलाय. एचडीएफसीने आपल्या बचत खात्याच्या धोरणांत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. जे 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाले आहेत. यामुळे ग्राहकांना विशेषतः रोख व्यवहार करणाऱ्यांना, नव्या शुल्कांचा सामना करावा लागणार आहे.हे बदल डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यवहारांना अधिक सुरक्षित व सुलभ करण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा एचडीएफसीने केलाय. 

रोख व्यवहारांवरील मर्यादा आणि शुल्क किती?

नव्या नियमांनुसार बचत खातेधारकांना दरमहा फक्त 4 मोफत रोख व्यवहार (जमा किंवा काढणे) मिळतील. यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी 150 रुपये शुल्क आकारले जाईल. यापूर्वी 2 लाख रुपयांपर्यंतचे रोख व्यवहार मोफत होते, परंतु आता ही मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. जर महिन्यात 1 लाखापेक्षा जास्त रक्कम जमा किंवा काढली, तर प्रत्येक 1 हजार रुपयांसाठी ५ रुपये शुल्क लागेल म्हणजे किमान 150 रुपये शुल्क आकारले जाईल. 

थर्ड पार्टी व्यवहारांचे नियम काय?

एचडीएफसी बॅंकेच्या थर्ड पार्टी व्यवहारांच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. ग्राहक दुसऱ्याच्या खात्यातून दररोज 25 हजार रुपये रोख व्यवहार करू शकतात. या व्यवहारांवर सामान्य रोख व्यवहारांप्रमाणेच शुल्क लागू होईल. यामुळे थर्ड पार्टी व्यवहार करणाऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही पण मर्यादा कायम राहील.

डिजिटल व्यवहारांवरील नवे शुल्क:

बँकेने NEFT, RTGS आणि IMPS व्यवहारांवरील शुल्कांमध्येही बदल केले आहेत. NEFT साठी शुल्क: 10 हजार रुपयांपर्यंत 2 रुपये, 10 हजार ते 1 लाखापर्यंत 4 रुपये, 1 लाख ते 2 लाखापर्यंत 14 रुपये आणि 2 लाखांपेक्षा जास्तसाठी 24 रुपये. RTGS साठी: 2 लाख ते 5 लाखापर्यंत 20 रुपये आणि 5 लाखांपेक्षा जास्तसाठी 45 रुपये. IMPS साठी: 1 हजार रुपयांपर्यंत 2.5 रुपये, 1 हजार ते 1 लाखापर्यंत 5 रुपये आणि 1 लाखापेक्षा जास्तसाठी 15 रुपये शुल्क असेल.

इतर सेवांवरील शुल्कांचे बदल:

बँकेने इतर सेवांसाठीही नवे शुल्क लागू केले आहेत. आता बॅलन्स सर्टिफिकेट, व्याज सर्टिफिकेट किंवा पत्ता प्रमाणपत्रासाठी 100 रुपये शुल्क (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 90 रुपये) लागेल. जुन्या रेकॉर्ड्स किंवा पेड चेकच्या प्रतीसाठी 80 रुपये (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 72 रुपये) आकारले जातील. पिन पुनर्जनन आता मोफत आहे, जे पूर्वी 40 रुपये होते.

चेकबुक नियमांत काय बदल?

आता ग्राहकांना वर्षात फक्त एक 10 पानांचे चेकबुक मोफत मिळेल. यापेक्षा जास्त पानांसाठी प्रत्येक पानाला 4 रुपये शुल्क आकारले जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांना काही प्रमाणात सूट मिळेल. हे बदल लहान आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांवर विशेषतः जे वारंवार बँक शाखांमध्ये रोख व्यवहार करतात, त्यांच्यावर परिणाम करू शकतात.

FAQ 

१. एचडीएफसी बँकेने बचत खात्यासाठी कोणते नवे नियम लागू केले आहेत?

उत्तर: एचडीएफसी बँकेने १ ऑगस्ट २०२५ पासून बचत खात्याच्या धोरणांत बदल केले आहेत. आता ग्राहकांना दरमहा फक्त ४ मोफत रोख व्यवहार (जमा किंवा काढणे) मिळतील, त्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी १५० रुपये शुल्क आकारले जाईल. यापूर्वी २ लाख रुपयांपर्यंतचे रोख व्यवहार मोफत होते, परंतु आता ही मर्यादा १ लाखापर्यंत कमी झाली आहे. याशिवाय, १ लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर प्रत्येक १,००० रुपयांसाठी ५ रुपये शुल्क (किमान १५० रुपये) लागेल.

२. डिजिटल व्यवहार आणि इतर सेवांवरील शुल्कांमध्ये कोणते बदल झाले आहेत?

उत्तर: बँकेने NEFT, RTGS आणि IMPS व्यवहारांवरील शुल्कांत बदल केले आहेत. NEFT साठी शुल्क: १०,००० रुपयांपर्यंत २ रुपये, १०,००० ते १ लाखापर्यंत ४ रुपये, १ लाख ते २ लाखापर्यंत १४ रुपये, २ लाखांपेक्षा जास्तसाठी २४ रुपये. RTGS साठी: २ लाख ते ५ लाखापर्यंत २० रुपये, ५ लाखांपेक्षा जास्तसाठी ४५ रुपये. IMPS साठी: १,००० रुपयांपर्यंत २.५ रुपये, १,००० ते १ लाखापर्यंत ५ रुपये, १ लाखापेक्षा जास्तसाठी १५ रुपये. याशिवाय, बॅलन्स सर्टिफिकेट, व्याज सर्टिफिकेट किंवा पत्ता प्रमाणपत्रासाठी १०० रुपये (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ९० रुपये) आणि जुन्या रेकॉर्ड्स किंवा पेड चेकच्या प्रतीसाठी ८० रुपये (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ७२ रुपये) शुल्क लागेल.

३. चेकबुक आणि तृतीय पक्ष व्यवहारांबाबत काय बदल झाले आहेत?

उत्तर: आता ग्राहकांना वर्षात फक्त एक १० पानांचे चेकबुक मोफत मिळेल, यापेक्षा जास्त पानांसाठी प्रति पान ४ रुपये शुल्क (ज्येष्ठ नागरिकांना सूट) लागेल. तृतीय पक्ष व्यवहारांच्या धोरणात बदल नाही; दुसऱ्याच्या खात्यातून दररोज २५,००० रुपये रोख व्यवहार करता येतील, परंतु सामान्य व्यवहारांप्रमाणेच शुल्क लागू होईल. हे बदल डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी केले गेले आहेत, असे बँकेने म्हटले आहे.

