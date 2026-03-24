₹39,10,00,00,00,000 हून अधिक ठेवी; HDFC बँकेचा मोठा निर्णय; एका राजीनाम्यानं सामान्य खातेधारकांची चिंता वाढणार?

HDFC Bank News : तब्बल ₹39,10,00,00,00,000 हून अधिक ठेवी असणारी भारतातील सर्वात मोठी खासगी क्षेत्रातील बँक अशी ओळख असणाऱ्या एचडीएफसी बँकेमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून 'पार्ट टाईम चेअरमन' अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) यांच्या राजीनाम्यानं नजरा वळल्या आहेत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार चक्रवर्चींच्या राजीनाम्यासंदर्भातील समीक्षणासाठी बँकेनं आता त्रयस्त संस्थेला नियुक्त केलं असून, ही संस्था कायदेशीर अंगानं या प्रकरणाचं समीक्षण करेल.
मागील आठवड्यातच चक्रवर्ती यांनी 'values and ethics' (मूल्य आणि नैतिकता) या मुद्द्यांना अनुसरून मतभेदांचा हवाला देत पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम बँकेच्या शेअरमध्ये दिसून आला, ज्यांची मोठी पडझड झाली. बँकेमध्ये घडणाऱ्या या लहानमोठ्या घडामोडी सध्या वृत्तांमध्येही चर्चेत असल्या कारणानं मोठ्या संख्येनं अनेकांच्या पगाराची खाती, मोठ्या ठेवी असणाऱ्या खातेधारकांनी चिंतेचा सूर आळवण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यावर आता RBI नं पुढे येत महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलं.
एचडीएफसीमधील सद्यस्थिती पाहता आरबीआयच्या अधिकृत माहितीपत्रकातून दिलेल्या माहितीनुसार बँकेची वित्तीय स्थिती सध्या पूर्णत: व्यवस्थित असून, कोणत्याही खातेधारकावर अतनु चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्याचा परिणाम होणार नाही. किंबहुना बँकेकडून शेअर मार्केटमधील फायलिंगमध्येसुद्धा चक्रवर्ती यांचा राजीनामा किंवा तत्सम कागदपत्रांमध्ये अशा कोणत्याही मुद्द्याचा उल्लेख नाही जो बँकेची धोरणं किंवा मूल्यांशी मेळ कात नाही. मात्र, तरीही बँकेकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी 'एक्सटर्नल काउंसिल' बसवण्यात आली आहे.
17 मार्च 2026 रोजी अतनु चक्रवर्ती यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. मागील दोन वर्षांपासून बँकेमध्ये काही अशा 'घडामोडी आणि कामकाज' पाहिलं गेलं आहे जे आपल्या वैयक्तित मूल्य आणि नैतिकतेशी ताळमेळ साधत नाहीत असं त्यांनी या राजीनाम्याच्या पत्रात म्हटलं. आपल्या राजीनाम्यास हे एकमेव कारण असून इतर कोणतंही कारण नसल्याचं सांहत त्यांनी कोणत्याही घटनेचासुद्धा उल्लेख केला नाही. ज्यामुळं बँकेच्या व्यवस्थापकीय मंडळालाही या राजीनाम्यानं धक्का दिला.
देशातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकेमधील या घडामोडी पाहता जी बँक त्यांच्या कार्यवाहीतील सुसूत्रतेसाठी ओळखली जाते, तिथं माजी आयएएस अधिकारी चक्रवर्ती 2021 पासून अध्यक्षपदी होते. मात्र, एकाएकी कोणत्याही स्पष्टोक्तीशिवाय त्यांनी राजीनामा दिल्यानं गुंतवणूकदारांमध्येही चर्चेचा काहूर माजला. दरम्यान याचा थेट परिणाम बँकेच्या शेअरवर दिसून आला. जिथं एका दिवसात शेअर 9 टक्क्यांनी कोलमडून 792 रुपयांवर पोहोचला होता. सोमवारच्या सत्रातही हा शेअर 5 टक्क्यांनी घसरला, ज्यामुळं आता एचडीएफसीतील पुढील घडामोडी काय असणार याकडे सर्वांचं लक्ष राहील.