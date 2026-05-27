/HDFC बँकेत काय सुरुय? ₹45,00,00,000 मुळं गुंतवणूकदारांच्या तोंडचं पाणी पळालं

HDFC Bank Statement: घडलेल्या संपूर्ण प्रकारानंतर बँकेनं स्पष्टच सांगितलं... HDFC बँकेत काय सुरुय? तुम्हाला माहितीये का? एचडीएफसी बँकेची चर्चा शेअर मार्केटपासून इत्रतत्र् सर्वत्र...
HDFC Bank Statement: एचडीएफसी बँकेमधील बऱ्याच घडामोडींमुळं शेअर बाजारापासून गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वत्र काहीसं चिंतेचं वातावरण पाहायला मिळालं. HDFC Bank चे कार्यकारी अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती यांनी राजीनामा दिल्यानंतर बँकेच्या शेअरची सुरु झालेली पडझड अद्यापही थांबलेली नाही. त्यातच पुन्हा एकदा शेअर बाजाराच्या वर्तुळात एचडीएफसीनं पुन्हा एकदा सरांचं लक्ष वेधलं, कारण बँकेचा शेअर पुन्हा एकदा कोलमडला.
बुधवारी शेअर बाजाराच्या सत्रामध्ये HDFC च्या शेअरची प्रचंड विक्री आणि त्यामध्ये घट ही चुकीच्या पद्धतीनं Payment केल्यानं झाल्याचं कारण समोर आलं असं म्हटलं गेलं. ज्यावर बँकेनं अधिकृत पत्रक जारी करत या चर्चा धुकडकावल्या. अनामत रकमेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या एका एजन्सीला चुकीच्या पद्धतीनं रक्कम दिल्याची बाब उजेडात आली आणि लगेचच या वृत्तानंतर खळबळ माजली. एनएसई (NSE) मध्ये दुपारी 1.38 च्या सुमारास बँकेचा शेअर 2.34 टक्क्यांनी कोलमडून 760.70 रुपयांवर ट्रेड करत होता. पण, नेमकं हे सर्व का घडलं?
रॉयटर्सनं एका वृत्तपत्रातील माहितीचा हवाला देत एचडीएफसी बँक (HDFC Bank) नं डिपॉझिट स्वरुपात मोठी रक्कम मिळवण्यासाठी MSRDC ला कथित स्वरुपात 45 कोटी रुपये दिल्याचं म्हटलं गेलं. बँकिंग नियमांनुसार कोणतीही बँक विविध ठेवीदारांना विविध व्याजदर देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत पेमेंट नियमांचं उल्लंघन झाल्याची बाब लक्षात आल्याचंही म्हटलं गेलं आणि गुंतवणुकदारांमध्येसुद्धा भीतीचं वातावरण दिसून आलं.
अहवालात केलेल्या आणखी एका दाव्यानुसार वाढीव रक्कम लपवण्यासाठी ही रक्कम 'मार्केटिंग खर्च' म्हणून दाखवण्यात आली, जेणेकरून सरकारी संस्थेचं लक्ष यामध्ये गुंतवणुकीसाठी वेधण्यात आलं. इतक्यावरच ही बाब थांबली नाही तर, बँकेचे सीईओ शशीधर जगदीशन यांनाही याबाबतची माहिती दिल्याचं अहवालात म्हटलं गेलं. मात्र, या सर्व घटनांनंतर आता बँकेच्या कार्यवाईवरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं जात आहे.
एचडीएफसीच्या पदावरून अतनु चक्रवर्ती यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शेअरची किंमत 9.5 टक्क्यांनी घटली. अप्रत्यक्ष वक्तव्यामध्ये बँकेतील कार्यवाही आपल्या तत्त्वांना अनुसरून नसल्याचं ते म्हणाले होते. याचमागोमाग आता बँकेचे सीईओ शशीधर जगदीशन यांचाही कार्यकाळ पूर्ण होत असून, उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यांमुळं गुंतवणुकदारांमध्येही चिंतेचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान सध्याच्या सर्व घडामोडींवर बँकेनं आपली बाजू मांडत आरोप फेटाळले आहेत. प्रवक्त्यांच्या माहितीनुसार बँकेची सर्व कार्यवाही दक्षतेत होत असून, ऑडिट आणि इतर संपूर्ण प्रणाली योग्यरित्या काम करत असून, सर्प प्रकरणांवर नियमांअंतर्गतच काम केलं जात आहे ज्यामुळं सध्या सर्व आरोप फेटाळत असल्याचंही बँकेनं स्पष्ट केलं.