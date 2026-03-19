₹100000000000 मार्केट कॅप कमी झाल्यानंतर HDFC संकटात? RBI ने गुंतवणूकदारांसाठी दिलं स्पष्टीकरण!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 19, 2026, 03:06 PM IST
आरबीआय

HDFC Bank News: भारतातील सर्वात मोठी खासगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बॅंकेसदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. एचडीएफसीचे उपाध्यक्ष अतानू चक्रवर्ती यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने बाजारात खळबळ उडाली. यानंतर एचडीएफसीचे शेअर 8 टक्क्यांनी घसरले. लोकांना शासन आणि आर्थिक समस्या असल्याची भीती वाटली. पण रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने तातडीने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. आरबीआयने काय म्हटलंय? सविस्तर जाणून घेऊया. 

राजीनाम्यानंतर बाजारात खळबळ

HDFC बँकेचे उपाध्यक्ष आणि स्वतंत्र संचालक अतानू चक्रवर्ती यांनी नैतिक मतभेद म्हणून राजीनामा दिला. ही बँक देशातील ‘सिस्टमिकली इम्पोर्टंट’ बँक आहे, म्हणजे तिची समस्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला धक्का देऊ शकते. राजीनाम्याच्या बातमीने गुंतवणूकदार घाबरले आणि शेअर किंमत एकदम 8 टक्के खाली गेली. दैनंदिन कामकाजात काहीही अडचण नाही, असे बँकेच्या व्यवस्थापनाने सकाळी ९ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले.

RBI चे तातडीने निवेदन

सामान्यतः RBI एखाद्या बँकेच्या छोट्या बदलावर बोलत नाही. पण HDFC बँक महत्त्वाची असल्याने RBI ने लगेच मोठे निवेदन जारी केले. त्यात स्पष्ट म्हटले आहे, “सर्व काही नियंत्रणात आहे. कोणतीही गंभीर समस्या नाही.” RBI ने बँकेच्या नव्या अध्यक्षासाठी प्रस्तावित बदलाला मंजुरी दिली आहे. हा बदल व्यवस्थित आणि नियंत्रित पद्धतीने होईल, असे RBI म्हणाले.

'शासन व्यवस्था पूर्ण सुरक्षित'

बाजारात ‘गवर्नन्स’ म्हणजे शासनात काहीतरी गडबड असल्याची अफवा पसरली होती. RBI ने यावरही स्पष्ट उत्तर दिले. बँकेचे संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापन अगदी व्यावसायिक आणि प्रोफेशनल आहे. कोणतेही आंतरिक लाल दिवे किंवा नैतिक समस्या नाहीत. RBI सतत बँकेशी संपर्कात आहे असून सर्व गोष्टी नजरेखाली ठेवल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

'तरलता आणि आर्थिक बळ'

बँक चांगल्या भांडवलासह मजबूत आहे.  पुरेशी रोख रक्कम (लिक्विडिटी) उपलब्ध आहे.  एकूण आर्थिक स्थिती समाधानकारक आहे.याचा अर्थ बँक दिवाळखोरी किंवा कोणत्याही आर्थिक अडचणीत नाही. विश्वास हाच बँकेचा सर्वात मोठा खजिना आहे, असे RBI ने नमूद केले आहे.

गुंतवणूकदारांना दिलासा 

RBI च्या या विधानाने गुंतवणूकदारांना मोठा आधार मिळाला. शेअर बाजारातील घबराट कमी झाली. बँक पूर्ण सुरक्षित असल्याचे सांगून RBI ने सर्वांना खात्री दिली की हा फक्त एक छोटा बदल आहे, कोणतीही मोठी समस्या नाही. HDFC बँकेचे लाखो ग्राहक आणि गुंतवणूकदार आता निश्चिंत राहू शकतात. RBI पुढेही बँकेवर कडक नजर ठेवणार आहे.एकूणच, RBI च्या या त्वरित कारवाईने बाजार शांत झाला. HDFC बँक मजबूत राहील आणि सर्व व्यवहार सुरळीत चालतील, असे संकेत मिळाले आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

