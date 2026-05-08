/HDFC Bank New Rates : HDFC बँकेचा मोठा निर्णय, कर्ज घेतलेल्यांची महत्त्वाची बातमी

HDFC Bank New Rules : एचडीएफसी बँकेने आपल्या कर्जाच्या व्याज दरात मोठा बदल केला आहे. बँकेने काही टेन्योरच्या एमसीएलमध्ये कपात केली आहे. यामुळे कर्जदारांना फायदा होणार आहे. काय आहे हा एचडीएफसी बँकेचा नवा नियम.
एचडीएफसी बँकेने कर्जाच्या व्याज दरात मोठा बदल केला आहे. काही खास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (एमसीएलआर) मध्ये 5 बेसिस पॉइ्ंट्स (bps) म्हणझे 0.05 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. ज्या कर्जदारांची कर्जे या योजनेशी जोडलेली आहेत, त्यांच्यासाठी ही एक चांगली बातमी आहे. दुसरीकडे, बँकेने एका विशिष्ट कालावधीसाठी MCLR मध्ये 5 बेसिस पॉइंट्सची वाढ देखील केली आहे. बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, नवीन दर 7 मे 2026 पासून लागू झाले आहेत. या बदलानंतर, HDFC बँकेचे MCLR दर आता कर्जाच्या कालावधीनुसार 8.05% ते 8.60% पर्यंत आहेत. यापूर्वी, HDFC बँकेचे MCLR दर 8.10% ते 8.55% पर्यंत होते.
बँकेने 7 एप्रिल 2026 रोजी केलेल्या मागील दर समायोजनाच्या तुलनेत, विशिष्ट कालावधीसाठीचे MCLR दर सुधारित केले आहेत. ओव्हरनाइट, एक-महिना, तीन-महिने आणि सहा-महिन्यांचे MCLR दर 5 बेसिस पॉइंट्सने कमी झाले आहेत. ओव्हरनाइट आणि एक-महिन्याचे MCLR दर आता 8.10% वरून 8.05% पर्यंत कमी झाले आहेत. तीन-महिन्यांचा दर 8.20% वरून 8.15% पर्यंत कमी झाला आहे. सहा-महिन्यांचा MCLR दर 8.35% वरून 8.30% पर्यंत कमी झाला आहे. दुसरीकडे, एक-वर्ष आणि दोन-वर्षांचे MCLR दर अनुक्रमे 8.35% आणि 8.45% वर अपरिवर्तित आहेत. याउलट, तीन-वर्षांचा MCLR दर 8.55% वरून 8.60% पर्यंत 5 बेसिस पॉइंट्सने वाढला आहे.
MCLR म्हणजे विशिष्ट कर्जासाठी वित्तीय संस्थेने आकारणे आवश्यक असलेला किमान व्याजदर. तो कर्जाच्या व्याजदरावर एक किमान मर्यादा निश्चित करतो. RBI द्वारे अन्यथा नमूद केल्याशिवाय ही दर मर्यादा कर्जदारांसाठी निश्चित राहते. RBI ने 2016 मध्ये MCLR लागू केला.
HDFC बँकेचा सध्याचा बेस रेट 8.80% आहे, जो 26 डिसेंबर 2025 पासून लागू झाला आहे.
HDFC बँकेचा बेंचमार्क PLR (BPLR) 17.30% प्रति वर्ष आहे, जो 26 डिसेंबर 2025 पासून लागू झाला आहे.
HDFC बँकेने 6 मार्च 2026 पासून आपल्या मुदत ठेव (FD) व्याजदरांमध्ये सुधारणा केली आहे. बँक सर्वसाधारण ग्राहकांसाठी 2.75% ते 6.50% पर्यंत आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3.25% ते 7% पर्यंत FD व्याजदर देते. 6 मार्चपासून, एचडीएफसी बँकेने 3 वर्षे 1 दिवस ते 4 वर्षे 7 महिन्यांपेक्षा कमी मुदतीच्या एफडीवरील व्याजदर 10 बेसिस पॉइंट्सने (bps) वाढवून 6.40% वरून 6.50% केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही, बँकेने त्याच एफडी मुदतीसाठी व्याजदर 6.90% वरून 7% पर्यंत वाढवला आहे.