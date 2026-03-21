HDFC Bank Success Story:चाळीत जन्मलेल्या हसमुखभाईंनी कशी उभारली देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक?

HDFC Story: देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक HDFC बँक आज सरकार आणि RBI साठीही ‘सिस्टमिकली इम्पोर्टंट’ आहे. छोटासा गोंधळ झाला तरी शेअर 9 टक्के घसरतो आणि सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागते. पण ही बँक कशी उभी राहिली? तिच्या मागे आहे एक साधा, चाळीमध्ये राहणारा गुजराती तरुण – हसमुखभाई पारेख. त्यांनी 66 वर्षांच्या वयात रिटायर होऊनही स्वप्न पूर्ण केले. आज HDFC बँकेत 2.2 लाख कर्मचारी, 9500 शाखा आणि 21 हजार ATM आहेत. कशी सुरु झाली एचडीएफसी? सविस्तर जाणून घेऊया.
10 मार्च 1911 रोजी गुजरातच्या सूरतमध्ये मध्यमवर्गीय कुटुंबात हसमुखभाईंचा जन्म झाला. घरची आर्थिक स्थिती कमकुवत होती. मुंबईच्या चाळीमध्ये राहायचे. दिवसभर शाळा आणि रात्री पार्ट-टाइम नोकरी केली. तरीही त्यांचे स्वप्न मोठे होते. त्यांच्या मेहनतीमुळे लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये स्कॉलरशिप मिळाली. परदेशात शिक्षण पूर्ण करून ते भारतात परतले.
परत येताच त्यांनी मुंबईच्या सेंट जेवियर कॉलेजमध्ये तीन वर्षे इकॉनॉमिक्स शिकवले. पण शिक्षकी पेशा त्यांना रुचला नाही. त्यांनी नोकरी सोडली आणि स्टॉक ब्रोकिंग फर्ममध्ये काम सुरू केले. येथे त्यांना भारताच्या आर्थिक बाजारपेठेची खोल समज मिळाली. 1956 मध्ये ते ICICI बँकेत डेप्युटी जनरल मॅनेजर म्हणून रुजू झाले. मेहनतीने 1972 मध्ये ते ICICI चे सीएमडी बनले.
ICICI मध्ये काम करताना हसमुखभाईंना एक गोष्ट जाणवली. बँका फक्त मोठ्या उद्योगपतींना कर्ज देतात. सामान्य माणसाला घर बांधायचे असेल तर कर्ज मिळत नाही. त्या काळात होम लोन घेणे ‘अपमानजनक’ समजले जायचे. लोक नोकरीत पैसे साठवून रिटायरमेंटनंतर घर बांधायचे किंवा आयुष्यभर भाड्याच्या घरात राहायचे. हे पाहून त्यांना वेदना झाली. “प्रत्येक भारतीयाला स्वतःचे घर हवे,” असा त्यांचा विचार होता.
1976 मध्ये 65-66 वर्षांच्या वयात ते रिटायर झाले. लगेच 1977 मध्ये त्यांनी HDFC (Housing Development Finance Corporation) सुरू केली. पहिला होम लोन 1978 मध्ये त्यांच्या भाच्याने दिला. हसमुखभाईंच्या भाच्याने दीपक पारेख विदेशाची नोकरी सोडून येथे जनरल मॅनेजर झाले. HDFC ने देशात पहिल्यांदा सामान्य लोकांना घर बांधण्यासाठी सोपे कर्ज दिले. 1990 च्या दशकात RBI ने बँकिंग लायसन्स दिले तेव्हा HDFC ने अर्ज केला. 1994 मध्ये लायसन्स मिळाला आणि HDFC बँकेचा जन्म झाला.
1 जुलै 2023 रोजी HDFC लिमिटेडचे HDFC बँकेत विलय झाले. आज ही बँक देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कंपनी आहे. RBI ने तिला ‘डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टंट बँक’ (D-SIB) घोषित केले आहे. हसमुखभाईंच्या एका छोट्या स्वप्नाने आज लाखो भारतीयांना घर दिले, अर्थव्यवस्थेला बळ दिले. छोटीशी हालचाल झाली तरी सरकार आणि RBI ला ही बँक हलवते. हसमुखभाईंची ही यशोगाथा सांगते – मेहनत, धैर्य आणि सामान्य माणसासाठी विचार केल्यास कोणतीही उंची गाठता येते.