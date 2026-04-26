  • भावी पत्नीला रुमवर बोलवलं अन् लैंगिक शक्ती वाढण्यासाठी गोळ्या घेतल्या मग...; नागपुरातील रोहितसोबत जे घडलं ते भयानक

भावी पत्नीला रुमवर बोलवलं अन् लैंगिक शक्ती वाढण्यासाठी गोळ्या घेतल्या मग...; नागपुरातील रोहितसोबत जे घडलं ते भयानक

Crime News : 29 वर्षीय तरुणाने आपल्या भावी पत्नीला खोलीवर बोलवलं. तिची वाट पाहत असताना त्याने लैंगिक शक्ती वाढवण्यासाठी गोळ्या घेतल्या. त्यानंतर जे काही घडलं ते अत्यंत भयानक होतं. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 26, 2026, 03:00 PM IST
भावी पत्नीला रुमवर बोलवलं अन् लैंगिक शक्ती वाढण्यासाठी गोळ्या घेतल्या मग...; नागपुरातील रोहितसोबत जे घडलं ते भयानक

Crime News :  हरियाणाच्या गुरुग्राममध्ये एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. सेक्टर 53 परिसरात एका भाड्याच्या पीजी प्लॅटमध्ये राहणाऱ्या 29 वर्षीय तरुणाचा मृतदेह आढळला. तपासादरम्यान समोर आलं की, लैंगिक शक्ती वाढवण्यासाठी घेतलेल्या गोळ्यांचा अतिसेवनामुळे रोहितचा मृत झाला. पोलिसांनी सांगितलं की, शक्तीवर्धनाच्या गोळ्या घेतल्यामुळे त्याचे ब्लड प्रेशर वाढलं आणि हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्याच्या मृत्यू झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृत रोहित लाल हा महाराष्ट्रातील नागपूरचा होता. तो क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कार्यालयात कामाला होता. 

घटनेच्या दिवशी त्याने फ्लॅटवर...

रोहितचा नुकताच साखरपुडा झाला होता. त्यामुळे भावी पत्नीला त्याने फ्लॅटवर बोलवलं होतं. नेहमीप्रमाणे रोहित राहणारा आणि त्याचा सहकाऱ्यानं त्याला सकाळी 8 वाजता फोन केला, पण त्याने उचलला नाही. त्यानंतरही त्याने अनेक कॉल केले पण रोहित काही फोन उचलत नव्हता. यावेळीत रोहितच्या कुटुंबातील लोकांनीही त्याला फोन केला होता.

 

हेसुद्धा वाचा - विमानाने टेक ऑफ घेताच इंजिनला लाग; दिल्लीत फ्लाइटमधील 232 प्रवाशांचा जीव..., नेमकं काय घडलं?

 

रोहितने घरच्यांचाही फोन उचला नाही. मग अखरे रोहितच्या सहकाऱ्याला टेन्शन आलं आणि तो फ्लॅटवर पोहोचला. तर तो घराचे दारही उघडतं नव्हता. मग रोहितने सकाळी 10 च्या सुमारास पोलिसांना फोन केला.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात चाललंय काय? नाचणारं वऱ्हाड अचानक किंचाळू लागलं...

महाराष्ट्र बातम्या