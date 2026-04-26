भावी पत्नीला रुमवर बोलवलं अन् लैंगिक शक्ती वाढण्यासाठी गोळ्या घेतल्या मग...; नागपुरातील रोहितसोबत जे घडलं ते भयानक

Crime News : हरियाणाच्या गुरुग्राममध्ये एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. सेक्टर 53 परिसरात एका भाड्याच्या पीजी प्लॅटमध्ये राहणाऱ्या 29 वर्षीय तरुणाचा मृतदेह आढळला. तपासादरम्यान समोर आलं की, लैंगिक शक्ती वाढवण्यासाठी घेतलेल्या गोळ्यांचा अतिसेवनामुळे रोहितचा मृत झाला. पोलिसांनी सांगितलं की, शक्तीवर्धनाच्या गोळ्या घेतल्यामुळे त्याचे ब्लड प्रेशर वाढलं आणि हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्याच्या मृत्यू झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृत रोहित लाल हा महाराष्ट्रातील नागपूरचा होता. तो क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कार्यालयात कामाला होता.
रोहितचा नुकताच साखरपुडा झाला होता. त्यामुळे भावी पत्नीला त्याने फ्लॅटवर बोलवलं होतं. नेहमीप्रमाणे रोहित राहणारा आणि त्याचा सहकाऱ्यानं त्याला सकाळी 8 वाजता फोन केला, पण त्याने उचलला नाही. त्यानंतरही त्याने अनेक कॉल केले पण रोहित काही फोन उचलत नव्हता. यावेळीत रोहितच्या कुटुंबातील लोकांनीही त्याला फोन केला होता.
रोहितने घरच्यांचाही फोन उचला नाही. मग अखरे रोहितच्या सहकाऱ्याला टेन्शन आलं आणि तो फ्लॅटवर पोहोचला. तर तो घराचे दारही उघडतं नव्हता. मग रोहितने सकाळी 10 च्या सुमारास पोलिसांना फोन केला.