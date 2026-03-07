English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
  • शाळेच्या विद्यार्थ्यांकडून मसाज, मुख्याध्यापिकेचा तो व्हिडीओ व्हायरल

शाळेच्या विद्यार्थ्यांकडून मसाज, मुख्याध्यापिकेचा 'तो' व्हिडीओ व्हायरल

Teacher Massage Video Viral : शाळा हे मुलांचं पहिलं संस्काराचं ठिकाण. या ठिकाणी हे संस्कार होतात त्याने मुलं घडतात. पण एका शाळेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांकडून एक शिक्षिका मसाज करुन घेत असल्याच दिसत आहे. पाहा व्हायरल झालेला व्हिडीओ. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 7, 2026, 01:17 PM IST
उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट जिल्हा मुख्यालयातील एका प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापिका विद्यार्थ्यांना मालिश करतानाच्या व्हिडिओमुळे खळबळ उडाली आहे. या घटनेप्रकरणी मूलभूत शिक्षण अधिकारी (बीएसए) बीके शर्मा यांनी मुख्याध्यापिकेला निलंबित केले आहे. चित्रकूट जिल्हा मुख्यालयातील एका प्राथमिक शाळेत ही घटना घडल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, शाळेत शिकवण्याबाबत काही काळापासून तक्रारी येत आहेत. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाऐवजी इतर कामे करायला लावली जात असल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, समोर आलेल्या एका व्हिडिओमुळे हे प्रकरण आणखी वाढले आहे.

मुख्याध्यापिका मोबाईल पाहताना 

व्हायरल व्हिडिओमध्ये, मुख्याध्यापिका जमिनीवर पडल्या आहेत, तर जवळच्या विद्यार्थ्यांनी तिला मालिश करताना पाहिले आहे. असे वृत्त आहे की मुख्याध्यापिका देखील मोबाईल फोन वापरताना दिसत आहेत. ही घटना समोर आल्यानंतर पालक संतापले आहेत.

तपासात हे प्रकरण उघडकीस 

पालकांचे म्हणणे आहे की ते त्यांच्या मुलांना शिक्षकांची सेवा करण्यासाठी शाळेत पाठवतात का? या संदर्भात, जिल्हा मूलभूत शिक्षण अधिकारी बीके शर्मा यांनी सांगितले की त्यांनी संबंधित ब्लॉक शिक्षण अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. आरोप खरे असल्याचे सिद्ध झाले. परिणामी, नया बाजार प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका मधु राय यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

जिल्हा मूलभूत शिक्षण अधिकारी बी.के. शर्मा यांनी सांगितले की सोशल मीडियावर फिरणारा व्हिडिओ चित्रकूट येथील करवी नगरपालिका क्षेत्रातील नया बाजार येथील प्राथमिक शाळेतील आहे. मधु राय शाळेत काम करतात. शाळेत विद्यार्थ्यांकडून हात-पाय मालिश करून केस विंचरल्याबाबत देखील चर्चा आहे. कार्वी नगरपालिका क्षेत्रातील गट शिक्षण अधिकारी यांना तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

शिक्षिका मधु रायांनी नाकारला व्हिडीओ

ब्लॉक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी चौकशी केली आणि मधु राय वैद्यकीय रजेवर असल्याचे आढळले, तर सहाय्यक शिक्षक भरत कुमार पांडे आणि शिक्षण मित्र कल्पना देवी उपस्थित होते. मधु राय यांच्याकडून फोनवरून माहिती मागवण्यात आली, जी त्यांनी व्हॉट्सअॅपद्वारे लिहून पाठवली. त्यांनी मुलांना मालिश करून घेण्याचा इन्कार केला.

दरम्यान, शाळेत उपस्थित असलेल्या मुले आणि स्वयंपाकींनी त्यांच्या हात-पाय मालिश करून केस कापल्याची पुष्टी केली. शाळेत नोंदणी केलेल्या 68 विद्यार्थ्यांपैकी शुक्रवारी फक्त 7 विद्यार्थ्यांनी उपस्थित होते. एमडीएम रजिस्टरमध्ये इतर तारखांना जास्त विद्यार्थी असल्याचे दिसून आले. चौकशीनंतर, मधु राय यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

