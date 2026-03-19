English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Explained: गरीबापासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांना मिळणार आरोग्य विमा कव्हरेज, तुमच्यापर्यंत कधी पोहोचणार फायदा?

Health insurance to Indian Citizen: “आरोग्य विमा ही या सरकारची प्राथमिकता आहे. खरं तर, आम्ही आशा करतो की 2033 पर्यंत सर्वांना विमा कव्हर मिळेल”, असे निर्मला सितारमण म्हणाल्या. सामान्य कुटुंबांसाठी ही आशा आहे, कारण आज अनेक लोक छोट्या आजारासाठीही कर्ज काढतात. या विधानामुळे देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 19, 2026, 07:12 PM IST
आरोग्य विमा

Health insurance to Indian Citizen:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत एक महत्त्वाची बातमी दिली. सरकार आरोग्य विम्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे आणि 2033 पर्यंत देशातल्या सर्व लोकांना विम्याच्या कव्हरेजखाली आणण्याची आशा आहे. ही बातमी सामान्य माणसासाठी खूप महत्त्वाची आहे, कारण महागड्या आजारपणाच्या खर्चापासून त्यांचे संरक्षण होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

निर्मला सीतारमण काय म्हणाल्या?

राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी पूरक प्रश्नांना उत्तर देताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “आरोग्य विमा ही या सरकारची प्राथमिकता आहे. खरं तर, आम्ही आशा करतो की 2033 पर्यंत सर्वांना विमा कव्हर मिळेल.” ही वाक्ये थेट आणि स्पष्ट आहेत. याचा अर्थ असा की सरकार फक्त बोलत नाही तर कृती करणार आहे. सामान्य कुटुंबांसाठी ही आशा आहे, कारण आज अनेक लोक छोट्या आजारासाठीही कर्ज काढतात. या विधानामुळे देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. 

राज्यसभेत घोषणा 

राज्यसभेच्या प्रश्नकाळात ही माहिती समोर आली. विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी ही घोषणा केली. संसदेत असे महत्त्वाचे विधान झाल्याने याची देशभरात चर्चा सुरु आहे. कारण संसद ही देशाच्या धोरणांचे केंद्र आहे. यामुळे आता सर्व राजकीय पक्ष, आरोग्य तज्ज्ञ आणि सामान्य नागरिक याकडे लक्ष देत आहेत. ही घोषणा केवळ एक वाक्य नाही, तर भविष्यातील आरोग्य धोरणाचे दिशादर्शन आहे.

आरोग्य विमा म्हणजे नेमके काय आणि त्याचे फायदे काय?

आरोग्य विमा म्हणजे आजारपण, दवाखाना, ऑपरेशन यांचा खर्च विमा कंपनी भरते. एकदा पॉलिसी घेतली की, लाखो रुपयांचा खर्च तुम्हाला सहन करावा लागत नाही. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, तुम्ही महिन्याला थोडे पैसे भरता आणि मोठ्या आजारात लाखो रुपये मिळतात. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा मिळतो. आज अनेकांना एका आजाराने घराची सर्व बचत संपते. विमा असला तर कुटुंब सुरक्षित राहते आणि मुलांचे शिक्षण, घर चालू राहते.

सरकारची प्राथमिकता 

सरकारने आरोग्य विम्याला प्राधान्य दिले आहे याचा अर्थ बजेटमध्ये जास्त निधी, नवीन योजना आणि नियम कडक करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत अनेक सरकारी योजना चालू आहेत ज्यात गरीबांना मोफत किंवा स्वस्त विमा मिळतो. विमा बाजार वेगाने वाढतो आहे आणि सरकार GST सूट, कव्हरेज वाढवणे, नियम कडक करणे यासारखे पाऊल उचलत आहे. यामुळे खासगी कंपन्या आणि सरकारी योजना एकत्र येऊन सर्वांना कव्हरेज देतील. हे प्रयत्न पुढेही चालू राहतील असे संकेत वित्त मंत्री यांनी दिले. 

2033 पर्यंत सर्वांना कव्हरेज 

2033 हे वर्ष सरकारचे लक्ष्य आहे. याचा अर्थ 7 वर्षांत देशातील 140 कोटी लोकांना आरोग्य विमा मिळेल. सध्या शहरी भागात विमा जास्त आहे, पण ग्रामीण भागात कमी. सरकार ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष देईल. प्रत्येक नागरिकाला कव्हर मिळावे यासाठी नवीन योजना, जागरूकता मोहीम आणि सहकार्य चालू होईल. ही मुदत ठेवल्याने योजना वेगाने राबवता येतात आणि 2033 पर्यंत पूर्ण होईल अशी आशा आहे. ही मोठी जबाबदारी आहे पण शक्यही आहे.

सध्याची परिस्थिती काय?

आजही अनेक लोकांना विमा नाही आणि छोट्या आजारासाठीही पैशाची चणचण होते. बाहेरच्या खर्चामुळे (out-of-pocket) कुटुंब दिवाळखोर होते. विमा बाजार वाढतो आहे पण सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही. कंपन्यांवर नियमांचे पालन करण्यासाठी दंडही होतात. याशिवाय जागरूकता कमी आणि महागड्या पॉलिसी हे आव्हान आहे. सरकार हे सर्व आव्हान दूर करणार आहे. विमा कंपन्या, IRDAI आणि केंद्र सरकार एकत्र काम करतील तर हे शक्य होईल.

सामान्य नागरिकांसाठी काय फायदे?

या घोषणेमुळे सामान्य माणूस आनंदी आहे. आता आजार आला तरी कर्ज काढावे लागणार नाही. मुलांचे भविष्य सुरक्षित राहील. सरकारकडून जास्त योजना येण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येकाने विमा घेण्याची जागरूकता वाढवावी. 2033 पर्यंत हे लक्ष्य गाठले तर भारत आरोग्यदृष्ट्या मजबूत होईल. वित्त मंत्री यांच्या या घोषणेमुळे आशा निर्माण झाली आहे. आता प्रत्यक्ष कृती पहायची आहे. सरकार आणि नागरिक मिळून हे स्वप्न साकार करतील! सरकारची ही योजना यशस्वी झाली तर देशातील प्रत्येक कुटुंबाला आरोग्याची सुरक्षा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
health insurancehealth insurance coverageआरोग्य विमा कव्हरेजनिर्मला सितारमणnirmala sitharaman

