'मुलींनी तीन महिने स्कर्ट घालू नये...' बंगालच्या आरोग्यमंत्र्यांनी असे का म्हटले?

पश्चिम बंगालचे आरोग्य मंत्री शरदवत मुखर्जी यांनी राज्यातील शाळकरी मुलींना एक अनोखा सल्ला दिला आहे. त्यांनी पुढील तीन महिने स्कर्ट न घालण्याचे आवाहन केले आहे. त्याऐवजी त्यांनी सलवार परिधान करावी, असेही ते म्हणाले. तसेच, मुलांनी शाळेत पूर्ण पॅन्ट आणि शर्ट घालून यावे, असा सल्लाही मंत्र्यांनी दिला आहे. आता पश्चिम बंगालचे आरोग्य मंत्री शरदवत मुखर्जी यांनी हा सल्ला मुलांनी का दिला यासंदर्भात जाणून घ्या.
पश्चिम बंगालचे आरोग्य मंत्री डॉ. शारदावत मुखर्जी यांनी राज्यातील सर्व शाळांना डेंग्यूच्या हंगामात मुलांना हात आणि पाय पूर्णपणे झाकणारे कपडे घालणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाच्या मुख्यालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत, डॉ. शारदावत मुखर्जी यांनी मुलींना स्कर्ट घालून शाळेत न पाठवण्याचा विशेष सल्ला दिला. ते म्हणाले की, पुढील तीन महिने मुलींनी स्कर्टऐवजी सलवार-सूट घालावेत. आरोग्यमंत्र्यांनी या सूचनेमागे आरोग्याशी संबंधित हे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले. एवढेच नाही तर त्यांनी गुडघ्यापर्यंतचे मोजे घालू नका. गुडघ्यापर्यंतचे मोजे पायांना चिकटतात असेही त्यांनी सांगितले आहे.
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पुढे त्यांनी सांगितले आहे की, मोजे खूप पातळ असतात. मुलींना सलवार घालू द्या. मुलांनी पूर्ण पॅन्ट आणि पूर्ण शर्ट घालावा. सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर – हे तीन महिने त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. आरोग्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार लोक वेगवेगळी मते मांडत आहेत. काहींच्या मते, पाय झाकणारी सलवार घातल्याने डासांच्या चाव्यापासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळते. डेंग्यू टाळण्यासाठी मुलींनी शाळेत स्कर्टऐवजी सलवार सूट घालणे किती प्रभावी ठरू शकते, याबद्दल फोर्टिस हॉस्पिटलचे वरिष्ठ सल्लागार आणि विभाग प्रमुख, हेड अँड नेक सर्जन, डॉ. अंबेश सिंग म्हणाले, "कधीकधी प्रतिबंधात्मक उपाय महागडे किंवा गुंतागुंतीचे असण्याची गरज नसते.
पुढे डॅाक्टरांनी सांगितले की, कपड्यांकडे प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे – ते स्वस्त असतात आणि जास्त धोका असलेल्या हंगामात संरक्षणाचे एक प्रभावी साधन ठरू शकतात. डासांचा संपर्क कमी करण्यासाठी शाळेचा गणवेश तात्पुरता बदलणे, ही डेंग्यू टाळण्यासाठी एक चांगली रणनीती असू शकते. त्यांनी असाही दावा केला की, "कोणत्याही आधुनिक सुसंस्कृत समाजाला हे नको असते की सरकारने नागरिकांच्या पोशाखावर, आहारावर किंवा विचारांवर नियंत्रण ठेवावे. परंतु जर आरोग्याचा विचार करून आता हे केले जात असेल, तर काही काळ त्याचे पालन करावे लागेल. मात्र, हा समस्येवरचा उपाय नाही."