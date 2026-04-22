  • दहशतवादी यासीन मलिकच्या शिक्षेसंदर्भात मोठी अपडेट

दहशतवादी यासीन मलिकच्या शिक्षेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. टियाला हाऊस कोर्टाने यासीन मलिक (Yasin Malik) याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णया विरोधात एनआयए ने दिल्ली हायकोर्टात अपिल करून यासीन मलिक याला मृत्युदंड शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात दिल्ली हायकोर्टात बुधवारी सुनावणी पार पडली.   

उर्वशी खोना | Updated: Apr 22, 2026, 01:52 PM IST
उर्वशी खोना, नवी दिल्ली: दहशतवादाला निधी पुरवणे, भारतीय सैन्य आणि कश्मीरी पंडीत विरोधात हिंसाचार करणे यांसह अनेक आरोपात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या काश्मिरी फुटीरतावादी नेते यासीन मलिक याच्यावर दिल्ली हायकोर्टात 22 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार होती.  यापूर्वी पटियाला हाऊस कोर्टाने यासीन मलिक (Yasin Malik) याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णया विरोधात एनआयए ने दिल्ली हायकोर्टात अपिल करून यासीन मलिक याला मृत्युदंड शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. तेव्हा एनआयएने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जुलै रोजी होणार आहे.

NIA कडून शिक्षावाढीची मागणी : 

दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने 24 मे 2022 रोजी टेरर फंडिंग प्रकरणात यासीन मलिकला UAPA आणि IPC अंतर्गत दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र ही शिक्षा गुन्ह्याच्या स्वरूपाशी सुसंगत नसल्याचा दावा करत NIA ने 2023 मध्ये दिल्ली हायकोर्टात अपील दाखल केले. या अपीलमध्ये जन्मठेपेऐवजी कमाल शिक्षा म्हणजेच फाशी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. NIA च्या मते, ट्रायल कोर्टाने “rarest of rare” निकष योग्य प्रकारे लागू केला नाही आणि दिलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण आहे.

कोर्टात काय घडलं?

या सुनावणीत यासीन मलिकने दाखल केलेल्या हलफनाम्यावर NIA ने आपले उत्तर (rejoinder) सादर केले. त्यानंतर कोर्टाने NIA च्या उत्तराची प्रत यासीन मलिकला देण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणीपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करण्याची संधी मिळणार आहे.

यासीन मलिकचा दावा : 

तिहार कारागृहात 2019 पासून बंद असलेल्या यासीन मलिकने आपल्या विस्तृत हलफनाम्यात महत्त्वाचे दावे केले आहेत. त्यानुसार 1990 नंतर जवळपास 30 वर्षांच्या काळात केंद्रातील विविध सरकारांनी काश्मीर प्रश्नाच्या तोडग्यासाठी त्याच्याशी संवाद साधला होता.

या सरकारांमध्ये आपल्या हलफनाम्यात यासीन मलिकचा दावा 1990 नंतर केंद्रातील 6 सरकारांनी काश्मीर प्रश्नावर त्याच्याशी संवाद साधला होता. यामध्ये व्ही . पि . सिंग , चंद्र शेखर , पि . व्ही . नारसीम्हा राव , एच . डी . देवे गौवडा , एल . के . गुजराल , अटल बिहारीं वाजपायी आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांचा समावेश असल्याचा त्याचा दावा आहे. मलिकने असेही म्हटले आहे की, तो या काळात “बॅकचॅनल” संवाद प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक होता आणि त्यासाठी त्याने परदेश दौरे तसेच उच्चस्तरीय बैठकींमध्ये सहभाग घेतला.

इतर प्रकरणांमध्येही सुनावणी : 

यासीन मलिक आणि त्याच्या JKLF सहकाऱ्यांविरुद्ध इतर गंभीर प्रकरणांमध्येही कारवाई सुरू आहे. जम्मूमधील TADA न्यायालयात Central Bureau of Investigation (CBI) कडून 1989 मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुली रुबाईया सईद यांच्या अपहरण प्रकरणात आणि 1990 मधील भारतीय हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या हत्येप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.

पुढच्या सुनावणीत काय होणार? 

21 जुलै रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत NIA आणि बचाव पक्ष दोघेही आपापले मुद्दे अधिक तपशीलात मांडण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा निकाल केवळ यासीन मलिकपुरता मर्यादित न राहता, दहशतवादविरोधी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातही महत्त्वाचा ठरू शकतो.

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

