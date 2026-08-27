/हार्ट फेल्युअर म्हणजे आयुष्याचा शेवट नाही!

हार्ट फेल्युअर म्हटलं की अनेकांच्या मनात भीती निर्माण होते. “आता आयुष्यभर बेडरेस्ट?”, “बाहेर जाता येणार नाही?”, “व्यायाम बंद?”, “सगळं खाणं-पिणं बंद?” असे अनेक प्रश्न रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पडतात. पण हार्ट फेल्युअर म्हणजे हृदयाने काम करणं पूर्णपणे बंद केलं, असा त्याचा अर्थ नाही. योग्य उपचार, योग्य जीवनशैली आणि नियमित वैद्यकीय देखरेख यामुळे अनेक रुग्ण चांगलं, सक्रिय आयुष्य जगू शकतात. याच विषयावर डॉ. मंगेश एच. तिवासकर, Consultant Physician & Diabetologist, यांनी हार्ट फेल्युअरबाबत अनेक महत्त्वाच्या गैरसमजांवर आणि काळजीच्या उपायांवर मार्गदर्शन केलं.
हृदय हे शरीराचं पंपिंग करणारा अवयव आहे. साधारणपणे हृदयाची पंपिंग क्षमता 55 ते 80 टक्क्यांच्या आसपास असते. मात्र पंपिंग कमी होणं हे हार्ट फेल्युअरचं एकमेव कारण नाही. काही रुग्णांमध्ये पंपिंग सामान्य असतं, पण हृदयाचा स्नायू कडक झाल्यामुळे ते रक्त व्यवस्थित स्वीकारू शकत नाही. त्यामुळे पंपिंग नॉर्मल असूनही हार्ट फेल्युअर होऊ शकतं. म्हणूनच फक्त “माझं पंपिंग किती आहे?” एवढंच न पाहता, हृदय कसं काम करतंय आणि हार्ट फेल्युअरमागचं कारण काय आहे, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
हो, काही बदल करावे लागतात. पण याचा अर्थ आयुष्य थांबवायचं असा नाही. डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधं वेळेवर घेणं, तपासण्या करणं, आहारात योग्य बदल करणं आणि परिस्थितीनुसार व्यायाम करणं आवश्यक आहे. डॉ. तिवासकर एक सुंदर उदाहरण देतात—रुग्ण आधी काट्याकुट्यांच्या वाटेवरून चालत असतो आणि त्यामुळे त्याला वारंवार त्रास होतो. उपचार म्हणजे त्याला त्या वाटेवरून एका हायवेवर आणणं. आता पुढचा प्रवास सुरक्षितपणे करणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच हार्ट फेल्युअरचं निदान हा शेवट नसून, जीवनशैली सुधारण्याचा एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट आहे.
हार्ट फेल्युअरच्या रुग्णाच्या उपचारात कुटुंबाचा मोठा वाटा असतो. औषधं वेळेवर घेणं, तपासण्या, आहार आणि डॉक्टरांच्या सूचना पाळणं—या सगळ्यात कुटुंब मदत करू शकतं. पण एक गोष्ट टाळली पाहिजे—अति-काळजी. रुग्णाला सतत “तू पेशंट आहेस”, “हे करू नकोस”, “बाहेर जाऊ नकोस” असं सांगत राहिलं, तर त्याच्या मनात आजाराची भीती आणखी वाढू शकते. काळजी घ्या, पण रुग्णाचा आत्मविश्वास आणि स्वावलंबन टिकू द्या.
हार्ट फेल्युअरमध्ये शरीरात अतिरिक्त पाणी आणि सोडियम साचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आहारातील मीठ कमी करण्याचा सल्ला दिला जातो. पण आपण जेवताना वरून मीठ कमी केलं तरी लोणचं, पापड, चटणी, ठेचा, बेकरीचे पदार्थ आणि अनेक पॅकेज्ड फूडमधून मोठ्या प्रमाणात सोडियम शरीरात जाऊ शकतं. म्हणून “मीठ कमी खाणं” म्हणजे फक्त मिठाची डबी बाजूला ठेवणं नाही; आपल्या संपूर्ण आहाराकडे लक्ष देणं आहे. मात्र मीठ पूर्णपणे बंद करणं किंवा अत्यंत कमी करणं स्वतःहून करू नये. योग्य प्रमाण डॉक्टरांच्या किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवावं.
हार्ट फेल्युअर झाला म्हणून व्यायाम पूर्णपणे बंद करणं योग्य नाही. रुग्णाची स्थिती स्थिर असेल आणि डॉक्टरांनी परवानगी दिली असेल, तर चालणं, सायकलिंग किंवा इतर योग्य aerobic exercises फायदेशीर ठरू शकतात. पण हार्ट फेल्युअर असताना स्वतःहून high-intensity workout, अचानक खूप जास्त व्यायाम किंवा अतितीव्र प्रशिक्षण सुरू करणं टाळावं. व्यायामाचा प्रकार आणि तीव्रता रुग्णाच्या हृदयाच्या स्थितीनुसार ठरली पाहिजे.
वजनकाटा ठेवा—तो फक्त वजनासाठी नाही!
हार्ट फेल्युअरच्या रुग्णांसाठी नियमित वजन करणं महत्त्वाचं ठरू शकतं. जर अचानक एक-दोन दिवसांत वजन वाढलं, तर ते फक्त चरबी वाढल्यामुळे असेलच असं नाही. शरीरात अतिरिक्त द्रव साचत असल्याचाही तो संकेत असू शकतो. म्हणून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रोज किंवा नियमित वजन करून त्याची नोंद ठेवणं उपयोगी ठरतं. अचानक वजन वाढणं, पायांना सूज येणं किंवा नेहमीपेक्षा जास्त दम लागणं—ही लक्षणं दुर्लक्षित करू नका.
हार्ट फेल्युअरच्या रुग्णांमध्ये ही सर्वात धोकादायक चूक असू शकते. औषधं घेतल्यानंतर त्रास कमी झाला की काही जण स्वतःहून औषधं बंद करतात. पण लक्षणं कमी झाली म्हणजे आजार पूर्णपणे बरा झाला, असा अर्थ नसतो. आज हार्ट फेल्युअरसाठी पूर्वीपेक्षा अनेक प्रभावी उपचार उपलब्ध आहेत. योग्य उपचारांमुळे रुग्णांची जीवनशैली आणि दीर्घकालीन परिणाम सुधारू शकतात. त्यामुळे औषधांचा डोस कमी करायचा किंवा औषध बंद करायचं असेल, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कधीही करू नका.
हा आणखी एक मोठा गैरसमज आहे. हार्ट फेल्युअर कोणत्याही वयात होऊ शकतो. लहान मुलांमध्ये जन्मजात हृदयविकार, तरुणांमध्ये काही हृदयाच्या स्नायूंचे आजार किंवा इतर कारणं, तर मोठ्या वयात हार्ट अटॅक, झडपांचे आजार किंवा अनियमित हृदयाचे ठोके यामुळे हार्ट फेल्युअर होऊ शकतो. म्हणून वय काहीही असो—हृदयाशी संबंधित लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.
हार्ट फेल्युअरचं निदान नक्कीच गंभीर आहे. पण ते आयुष्याचा शेवट नाही. योग्य औषधं, नियंत्रित आहार, योग्य व्यायाम, वजनावर लक्ष, नियमित तपासण्या आणि कुटुंबाचा सकारात्मक आधार—या सगळ्यामुळे रुग्ण आपलं आयुष्य अधिक चांगल्या पद्धतीने पुढे नेऊ शकतो. आणि काही रुग्णांमध्ये हार्ट फेल्युअरमागचं मूळ कारण शोधून त्यावर उपचार केल्यास हृदयाची कार्यक्षमताही सुधारू शकते.
म्हणून हार्ट फेल्युअरला पूर्णविराम न समजता एक इशारा समजा—आता आपल्या हृदयाची अधिक काळजी घेण्याची वेळ आली आहे. कारण हृदय कमकुवत झालं तरी आशा कमकुवत होण्याची गरज नाही. ही माहिती केवळ जनजागृती आणि शैक्षणिक उद्देशासाठी आहे. वैयक्तिक वैद्यकीय सल्ला, निदान किंवा उपचारांसाठी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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