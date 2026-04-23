भारतातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येवर घोंघावतोय धोका, कोणत्या शहरात रेड अलर्ट? हादरवणारा रिपोर्ट!

Heat Warning: देशभर उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत असून हवामान बदलाचा परिणाम आता स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. अनेक शहरांत तापमान 40 अंशांच्या पुढे गेले असून काही भागांत उष्णतेची लाट सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार भारतातील सुमारे 76 टक्के लोकसंख्या वाढत्या उष्णतेच्या जोखमीखाली येत आहे. राजधानी दिल्ली, उत्तर भारत, पश्चिम भारत आणि किनारी शहरांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक होत चालली आहे.
हवामान आणि आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतातील मोठा लोकवर्ग आता उष्णतेच्या तीव्र परिणामांना सामोरा जात आहे. शहरांमधील काँक्रीटकरण, झाडांची घटती संख्या, लोकसंख्येची घनता आणि प्रदूषण यामुळे उकाडा अधिक वाढतो. ग्रामीण भागातही पाण्याची कमतरता, शेतीवरील परिणाम आणि श्रमिकांवरील ताण वाढत आहे. त्यामुळे उष्णता हा केवळ ऋतूमानाचा विषय न राहता राष्ट्रीय आरोग्य संकट बनत आहे.
राजधानी दिल्लीमध्ये हवामान विभागाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. अनेक भागांत तापमान 41 ते 44 अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत बाहेर पडणे टाळावे, पुरेसे पाणी प्यावे आणि वृद्ध, लहान मुले व आजारी व्यक्तींची विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. उष्माघाताच्या रुग्णांमध्ये वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
उच्च तापमानाबरोबरच आर्द्रता वाढल्यास शरीराला अधिक त्रास होतो. मुंबईसारख्या शहरांत रात्रीही उकाडा कमी होत नसल्याने शरीराला विश्रांती मिळत नाही. तज्ज्ञांच्या मते गरम रात्री ही भविष्यातील मोठी समस्या ठरू शकते. विशेषतः बांधकाम मजूर, रस्त्यावर काम करणारे कामगार, झोपडपट्टी भागातील नागरिक आणि वृद्ध व्यक्तींवर याचा जास्त परिणाम होतो.
गुजरातमधील अहमदाबाद शहरात प्रशासनाने 76 उष्णता-प्रवण क्षेत्रांची ओळख पटवली आहे. ज्या भागांत काँक्रीट जास्त, झाडे कमी आणि हवा खेळती नाही अशा परिसरांत तापमान अधिक जाणवत असल्याचे दिसून आले. स्थानिक प्रशासनाने पाणी पिणे, ताक, लिंबूपाणी, हलका आहार आणि दुपारी बाहेर पडणे टाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा मॉडेल इतर शहरांसाठीही उपयुक्त ठरू शकतो.
अत्यंत उष्ण हवामानाचा थेट परिणाम आरोग्यावर होतो. डोकेदुखी, चक्कर, निर्जलीकरण, रक्तदाब वाढणे, हृदयविकार आणि उष्माघात यांसारख्या समस्या वाढतात. दुसरीकडे शेतमालाचे नुकसान, जनावरांवर ताण, वीज वापरात वाढ आणि कामगार उत्पादकतेत घट असे आर्थिक दुष्परिणामही दिसतात. पंजाब आणि हरियाणात गहू खरेदी केंद्रांवर शेतकरी व कामगारांना उन्हाचा त्रास होत असल्याची नोंद झाली आहे.
नवीन संशोधनानुसार भारतातील शहरांमध्ये भविष्यात उष्णतेमुळे मृत्यूदर वाढू शकतो. तापमान वाढ, वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण यामुळे उष्णतेचे परिणाम अधिक गंभीर होतील. जर कार्बन उत्सर्जन कमी झाले नाही तर पश्चिम भारत, डेक्कन पठार आणि इतर शहरांमध्ये मोठा आरोग्य भार निर्माण होऊ शकतो.
तज्ज्ञांनी सकाळी आणि संध्याकाळीच बाहेर पडणे, दुपारी 11 ते 4 दरम्यान उन्हात जाणे टाळणे, सैल व हलक्या रंगाचे कपडे वापरणे, पाणी सतत पिणे, फळे व द्रवपदार्थ घेणे आणि गरज नसल्यास प्रवास टाळणे असा सल्ला दिला आहे. उष्णतेकडे दुर्लक्ष न करता स्थानिक प्रशासन, सरकार आणि नागरिक यांनी मिळून दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आता अत्यावश्यक झाले आहे.