'मी अपमान सहन करायला....', त्रिशासंदर्भातील वादग्रस्त विधान करणाऱ्या उदयनिधी स्टॅलिन यांना CM विजय भिडले, सभागृहात खडाजंगी, 'गरजच काय?'

तामिळनाडू विधानसभेत कावेरी पाणी वाटपाचा मुद्दा चांगलाच तापलआहे. यावेळी मुख्यमंत्री जोसेफ विजय आणि विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टालिन यांच्यात सभागृहात जोरदार शाब्दिक युद्ध झालं. कावेरी पाणी प्रश्नावर सरकारची भूमिका आणि कर्नाटकने 'मेकेदातू' धरण उभारण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. उदयनिधी स्टालिन यांनी विजय सरकारवर शेजारील राज्यातील हा धरण प्रकल्प रोखण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याचा आरोप केला.
"कर्नाटकला मेकेदातू धरणाचे काम पुढे नेण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, हे विधानसभेत स्पष्ट करावे," अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री विजय यांनी , विधानसभेने मेकेदातू धरणाविरोधात ठराव मंजूर केला आहे आणि आपण स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला असल्याची माहिती दिली आहे. "तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी जे काही करावे लागेल, ते आम्ही करू," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी मुख्यमंत्री विजय यांनी 1969 मध्ये डीएमकेच्या (DMK) सरकारनेच सर्वप्रथम कर्नाटकच्या या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती, हे सांगत डीएमकेलाच कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मेकेदातू (Mekedatu) मुद्द्यावर कर्नाटकच्या सर्व पक्षांनी एकजूट दर्शवली असताना, विजय यांच्या सरकारने मात्र या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्यास का विरोध केला? असा प्रश्न उदयनिधी स्टॅलिन यांनी उपस्थित केला.
"कर्नाटकने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. आपल्या हक्कांसाठी ते एका टीमप्रमाणे एकत्र आले आहेत," असं सांगत त्यांनी कर्नाटकच्या भूमिकेचा उल्लेख केला. "मेकेदातू मुद्द्यावर तमिळ हितासाठी एकजूट दर्शवण्याच्या उद्देशाने बोलावल्या जाणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या कल्पनेला टीव्हीके (TVK) सरकार का नाकारत आहे?" असा सवाल विरोधी पक्षनेत्याने केला.
त्यानंतर उदयनिधी स्टॅलिन यांनी कर्नाटक सरकारशी चर्चा करण्यासाठी विजय यांनी बंगळुरूला जाण्यावरही प्रश्न उपस्थित केली. "सरकारने आधी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगळुरू दौऱ्याची माहिती दिली. मात्र, नंतर जेव्हा त्यास विरोध झाला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनीच ती योजना फेटाळून लावली," असा दावा त्यांनी केला.
कर्नाटकला भेट देण्याच्या आपल्या प्रस्तावाचा बचाव करताना विजय यांनी शेजारील राज्याशी चर्चा करण्यात काय गैर आहे अशी विचारणा केली. "जेव्हा दोन शत्रुत्व असलेले देश चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तेव्हा मी आपल्या शेजारील राज्याशी चर्चा करण्याचा विचार केला. अशा प्रयत्नात आपला अपमान झाला तर काय, असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला. समजा तसे झालेच, तरीही तामिळनाडूच्या जनतेसाठी अपमान सहन करायला मी तयार आहे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.