Delhi IGI Airport fog impact: विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; शेकडो फ्लाईट रद्द, कोणत्या प्रवाशांना फटका?

Airport Flight Updates : उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सध्या थंडीचा कडाका वाढत असतानाच धुक्याची चादरही दैनंदिन जीवनात अडथळे निर्माण करताना दिसत आहे. या हवामानाच्या स्थितीचा रस्ते वाहतुकीसमवेत रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीवरही परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. ज्यामुळं वर्षअखेर आणि नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रवासाचे बेत आखलेल्यांची चांगलीच तारांबळ उडाल्याचं पाहायला मिळत आहे. ज्यामध्ये सर्वाधिक प्रभाव हा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमातळ अर्थात दिल्ली विमातळावरील उड्डाणांवर झाल्याचं स्पष्ट होत आहे.
हवामान आणि काही तांत्रिक कारणांमुळं देशभरातील विमान प्रवासात अनेक अडचणी आस्या, ज्याचा थेट परिणाम प्रवाशांवर झाल्याचं दिसून आलं. लाईव्ह फ्लाईट डेटाच्या माहितीनुसार सकाळी 9.30 पर्यंत आयजीआय विमानतळावरील 118 उड्डाणं प्रभावित झाली. ज्यामध्ये 16 उड्डाणांचे मार्ग वळण्यात आले आणि सतत दृश्यमानतेमुळं विमान वाहतुकीचं वेळापत्रक कोलमडलं.
धुक्याचा परिणाम हा फक्त टेक ऑफपुरताच सीमित नसून, लँडिंगवरही प्रभाव पडल्याचं दिसून आलं. जिथं, विमानतळावर येणारी 60 उड्डाणं रद्द झाली तर इथून निघणारी 58 उड्डाणं रद्द झाली. ज्यामुळं ‘आमचे पैसे वाया गेले का?’ हाच प्रश्न प्रवाशांच्या मनात घर करून गेला.
उड्डाणांचं सातत्यानं बदलणारं स्टेटस पाहता यामुळं प्रवाशांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली असून, सुट्ट्यांच्या आनंदात असणाऱ्या प्रवाशांच्या आनंदावर विरजण पडल्याचं वातावरण आहे. दरम्यानच्या काळात विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी प्रवाशांना विमानतळावर येण्यापूर्वी विमानाचं Satus तपासून कंपनीकडून वेळोवेळी माहिती घेण्याचं आवाहन केलं आहे. SMS, Email, App या आणि अशा अनेक माध्यमांतून विमानाच्या अलर्टवर लक्ष ठेवण्याचं आवाहनही करण्यात येत आहे. ज्यामुळं सुट्टीसाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणानं विमानप्रवास करणार असाल तर परिस्थिती पाहूनच निर्णय घ्या.