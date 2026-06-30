/1st July Rain: भारतातील 21 राज्यांमध्ये मुसळधार; 17 राज्यांत वादळी वाऱ्यांसह विजांचा कडकडाट, महाराष्ट्रात काय स्थिती?

देशभरात नैऋत्य मान्सूनने वेग घेतला असून 1 जुलै रोजी हवामानात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) 21 राज्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. याशिवाय 17 राज्यांमध्ये मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी 30 ते 50 किमी वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातील विदर्भ, कोकण आणि गोवा यांसह अनेक भागांमध्ये नागरिकांनी विशेष सतर्कता बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
IMD च्या ताज्या अंदाजानुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, कोकण-गोवा, किनारी कर्नाटक, केरळ आणि माहे या भागांत अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्येही जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. सखल भागांत पाणी साचणे, वाहतूक विस्कळीत होणे आणि नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक प्रशासनाने सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
महाराष्ट्रातील विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र तसेच कोकण पट्ट्यात पुढील काही दिवस पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. कोकण किनारपट्टीवर जोरदार सरी, तर विदर्भात काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. ऑफ-शोर ट्रफ सक्रिय असल्याने समुद्रकिनारी भागांमध्ये पावसासोबत जोरदार वारेही वाहण्याचा अंदाज आहे. नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि स्थानिक हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करावे.
दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होण्याचा अंदाज आहे. काही ठिकाणी ताशी 40 ते 50 किमी वेगाने वारे वाहू शकतात. तर काही भागांत 30 ते 40 किमी वेगाचे वारे आणि विजा पडण्याचा धोका कायम राहणार आहे. अशा परिस्थितीत झाडाखाली उभे राहणे, उघड्यावर काम करणे किंवा विजेच्या खांबाजवळ जाणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
सध्या बंगालच्या उपसागरात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली असून नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय महाराष्ट्र किनारपट्टीपासून केरळपर्यंत ऑफ-शोर ट्रफ सक्रिय आहे. तसेच उत्तर-पश्चिम भारतात पश्चिमी विक्षोभही प्रभावी होत आहे. या तिन्ही हवामान प्रणालींमुळे देशभरातील पावसाची तीव्रता वाढत असून मान्सून अधिक सक्रिय झाला आहे.
अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर नदी, नाले आणि पूरग्रस्त भागांपासून दूर राहावे. डोंगराळ भागात भूस्खलनाचा धोका असल्याने अनावश्यक प्रवास टाळावा. विजांचा कडकडाट सुरू असताना मोकळ्या मैदानात किंवा झाडाखाली थांबू नये. हवामानाशी संबंधित ताज्या सूचना केवळ IMD आणि स्थानिक प्रशासनाकडूनच घ्याव्यात. पुढील दोन ते तीन दिवस उत्तर भारतासह मध्य आणि पश्चिम भारतात तापमानात घट होऊन उकाड्यापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.