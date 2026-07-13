/भयानक पाऊस! 97,182 लोकांना पुराचा फटका; 26 जिल्ह्यातील 425 गावात प्रचंड नुकसान

Arunachal Pradesh Flood : मान्सून देशभरात सक्रिय झाला आहे. अरुणाचल प्रदेशात मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला आहे. पुरामुळे आणि भूस्खलनामुळे अनेक भागांतील रस्ते बंद झाले आहेत, पूल वाहून गेले आहेत. राज्यातील 26 जिल्ह्यांमधील 425 गावांमधील एकूण 97,182 लोकांना पुराचा फटका बसला आहे. शेती आणि सार्वजनिक मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
या भयानक पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. राज्य आपत्कालीन कार्य संचालन केंद्राने (एसईओसी) सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार, या पुरात आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला असून 29 जण जखमी झाले आहेत. सोमवारी सकाळी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कुरुंग कुमे जिल्ह्यातील कुमे नदीच्या वरच्या भागात अचानक पूर आला. पारसी-पारलो सर्कल आणि दामिन उपविभागांना याचा सर्वाधिक फटका बसला. दामिनमधील हूरी आणि दामिन यांना जोडणारा पूल पूर्णपणे वाहून गेल्याने रस्ते संपर्क तुटला आहे.
पारसी-पारलोमधील दोन घरांचे अंशतः नुकसान झाले. एका चर्चचेही नुकसान झाले. पागम गावाला जोडणारा एक पूलही वाहून गेला आहे. परिसरातील प्रसिद्ध सेंट थॉमस स्कूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेले. याशिवाय, पाक्के केसांग जिल्ह्यात झालेल्या मोठ्या भूस्खलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग 13 वरील पाक्रो गावाजवळील रस्ता बंद झाला. दुरुस्तीच्या कामाला दोन ते तीन दिवस लागू शकतात, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित भागातील एकूण 541.75 हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. अंदाजे 1,010 हेक्टर जंगलही बाधित झाले आहे. शेकडो घरांचेही नुकसान झाले आहे. 150 रस्ते, 19 पूल, 221 जलप्रणाली, 58 सरकारी इमारती, 156 वीजवाहिन्या, 224 विजेचे खांब, 10 जलविद्युत प्रकल्प, 2 रुग्णालये आणि 3 शाळांचे नुकसान झाले आहे.
जिल्हा प्रशासन, निमलष्करी दल, पोलीस आणि इतर विभागांच्या सहकार्याने नुकसानीचा आढावा घेतला. नुकसानग्रस्त भागात मदतकार्य राबवण्यात आले. मुसळधार पावसामुळे बाधित झालेल्या भागांतील लोकांना सावधगिरी बाळगण्याचे तसेच अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, हवामान खात्याने पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. येथे मोठ्या प्रमाणाच नागरिकांचे स्थलांतर देखील करण्यात येत आहे.