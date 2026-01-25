English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
तब्बल 25 KM लांब वाहनांच्या रांगा; 685 रस्ते बंद, रात्रभर वाहनांमध्ये बसून रहावे लागले; भारताचा स्वर्ग पहायला गेलेल्या पर्यटकांना नरक यातना

मनालीजवळ 600 हून अधिक पर्यटक अडकले होते. वाहतूक कोंडीमुळे अनेकांना त्यांच्या वाहनांमध्ये रात्र काढावी लागली. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 25, 2026, 11:38 PM IST
Heavy Snowfall Caused 25 km Traffic Jam  : भारताचा स्वर्ग पहायला गेलेल्या पर्यटकांना नरक यातना सहन कराव्या लागल्या आहेत. मागील 48 तासांत पश्चिम हिमालयात झालेल्या मुसळधार बर्फवृष्टीमुळे हिमाचल प्रदेशातील सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मनालीजवळ 25 किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.  685 रस्ते बंद झाले. यामुळे पर्यटकांना रात्रभर वाहनांमध्ये बसून रहावे लागले. 

हिमाचल प्रदेशातील मनाली भागात अलिकडेच झालेल्या बर्फवृष्टीनंतर, पर्यटकांच्या संख्येत अचानक वाढ झाली आहे, ज्यामुळे वाहतूक आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण पडला आहे. जवळजवळ तीन महिन्यांच्या दुष्काळानंतर हंगामातील पहिल्या बर्फवृष्टीमुळे पर्यटकांची गर्दी झाली. मात्र, याच बर्फवृष्टीमुळे पर्यटकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. 
प्रजासत्ताक दिनाच्या आठवड्याच्या शेवटी मनालीमध्ये मोठ्या संख्येने पर्यटक आले. शुक्रवारी संध्याकाळपासून सुरू झालेली वाहतूक शनिवार आणि रविवारपर्यंत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीत बदलली. कोठी आणि मनाली दरम्यानचा सुमारे 15 ते 20 किलोमीटर मार्गावर महाप्रचंड वाहतूक कोंडी  झाली आहे. 24 तासांहून अधिक काळ हजारो पर्यटक त्यांच्या वाहनांमध्ये अडकून पडले आहेत. 

कडाक्याची थंडी, इंधनाची टंचाई आणि अन्न आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. मनालीमधील हॉटेल्स पूर्णपणे भरलेली आहेत, ज्यामुळे बुकिंग न केलेल्या पर्यटकांना कुल्लूच्या खालच्या भागात जावे लागत आहे.बर्फवृष्टीचा परिणाम केवळ मनालीपुरता मर्यादित नव्हता. राज्यभरात एकूण 685 रस्ते बंद झाले होते. लाहौल-स्पिती जिल्ह्यात सर्वाधिक 292 रस्ते बंद झाले. याव्यतिरिक्त, चंबा येथे 132, मंडी येथे 126 आणि कुल्लू येथे 79 रस्ते बंद झाले. अनेक भागात काळ्या बर्फामुळे वाहनांची वाहतूक धोकादायक बनली आहे, ज्यामुळे आपत्कालीन सेवा आणि रसद व्यवस्था प्रभावित झाली आहे.

हवामान खात्याच्या मते, 26 ते 28 जानेवारी दरम्यान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय झाल्यामुळे वरच्या भागात मुसळधार ते अति जोरदार बर्फवृष्टी आणि खालच्या भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पिवळा आणि नारिंगी अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. प्रशासनाने पर्यटकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आणि हवामान आणि वाहतूक अपडेट्सचे निरीक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Heavy Snowfall Caused 25 km Traffic Jam685 roads closedमनालीहिमाचलहिमाचल बर्फवृष्टी

