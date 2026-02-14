English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • भारतीयांना 56 देशात व्हिसाशिवाय डायरेक्ट प्रवेश मिळणार! जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्ट असलेल्या यादीत भारतीय पासपोर्टची लक्षवेधी झेप

भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढली आहे. जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्ट असलेल्या यादीत भारतीय पासपोर्टची लक्षवेधी झेप घेतली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 14, 2026, 05:41 PM IST
Henley Passport Index 2026 : जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्ट असलेल्या यादीत भारतीय पासपोर्टची लक्षवेधी झेप घेतली आहे.  भारतीय पासपोर्टची जागतिक क्रमवारीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. हेन्ली पासपोर्ट इंडेक्समध्ये जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्ट असलेल्या या यादीत भारतीय पासपोर्ट 10 स्थानांनी वर चढून 75 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी भारतीय पासपोर्ट 85 व्या स्थानावर होता.  आता भारतीय पारपोसर्टने 10 अंकानी वर गेला आहे. यामुळे भारतीय नागरिकांना आता परदेश प्रवासाची चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत. अधिक देश त्यांना व्हिसा-मुक्त प्रवेश किंवा आगमनानंतर व्हिसा देण्याची सुविधा देत आहेत.  

भारतीयांना  56 देशांमध्ये  व्हिसाशिवाय प्रवास करण्याची मुभा  

परदेशात फिरायला जायचा प्लान करत असलेल्या भारतीयांसाठी आता सुवर्णकाळ आहे. भारतीयांना आता अधिकाधिक देशात  व्हिसा-मुक्त किंवा आगमनानंतर व्हिसा-प्रवेश मिळणार आहे. नवीनतम आकडेवारीनुसार, भारतीय पासपोर्टसह आता 56 देशांमध्ये पूर्व व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकता. याचा अर्थ त्यांना व्हिसा-मुक्त प्रवेश मिळेल किंवा आगमनानंतर व्हिसा दिला जाईल.   हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्टधारकांना व्हिसाशिवाय किती देशांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो यावर आधारित त्यांची क्रमवारी लावतो. ज्या देशाचे रँक जितके जास्त असेल तितके त्या देशाच्या नागरिकांना जागतिक स्तरावर प्रवास करणे सोपे असते.  

2006 मध्ये भारताचे सर्वोत्तम रँकिंग मध्ये होते. तेव्हा भारत 71 व्या क्रमांकावर होते. या वर्षीची वाढ खूप सकारात्मक आहे, परंतु भारतीय पासपोर्टची कामगिरी दीर्घकाळात अस्थिर राहिली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो मजबूत झाला असला तरी, तो अजूनही शिखरावर पोहोचलेला नाही. भारतीय पासपोर्टचा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम क्रमवारी 71 वा होता, जो 2006 मध्ये नोंदवला गेला होता.   पासपोर्ट इंडेक्स 2026 मध्ये सिंगापूर अव्वल स्थानावर आहे. ज्याचा पासपोर्ट 192 देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवेश देतो. जपान आणि दक्षिण कोरिया हे संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. स्वीडन आणि संयुक्त अरब अमिराती हे संयुक्तपणे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत, ज्यांचे पासपोर्ट 186 ठिकाणी प्रवेश देतात.  

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Indians will get direct entry to 56 countries without visaindian passportworld's most powerful passportsHenley Passport Index 2026भारतीय पासपोर्ट

