भारतीयांना 56 देशात व्हिसाशिवाय डायरेक्ट प्रवेश मिळणार! जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्ट असलेल्या यादीत भारतीय पासपोर्टची लक्षवेधी झेप

Henley Passport Index 2026 : जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्ट असलेल्या यादीत भारतीय पासपोर्टची लक्षवेधी झेप घेतली आहे. भारतीय पासपोर्टची जागतिक क्रमवारीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. हेन्ली पासपोर्ट इंडेक्समध्ये जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्ट असलेल्या या यादीत भारतीय पासपोर्ट 10 स्थानांनी वर चढून 75 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी भारतीय पासपोर्ट 85 व्या स्थानावर होता. आता भारतीय पारपोसर्टने 10 अंकानी वर गेला आहे. यामुळे भारतीय नागरिकांना आता परदेश प्रवासाची चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत. अधिक देश त्यांना व्हिसा-मुक्त प्रवेश किंवा आगमनानंतर व्हिसा देण्याची सुविधा देत आहेत.
परदेशात फिरायला जायचा प्लान करत असलेल्या भारतीयांसाठी आता सुवर्णकाळ आहे. भारतीयांना आता अधिकाधिक देशात व्हिसा-मुक्त किंवा आगमनानंतर व्हिसा-प्रवेश मिळणार आहे. नवीनतम आकडेवारीनुसार, भारतीय पासपोर्टसह आता 56 देशांमध्ये पूर्व व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकता. याचा अर्थ त्यांना व्हिसा-मुक्त प्रवेश मिळेल किंवा आगमनानंतर व्हिसा दिला जाईल. हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्टधारकांना व्हिसाशिवाय किती देशांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो यावर आधारित त्यांची क्रमवारी लावतो. ज्या देशाचे रँक जितके जास्त असेल तितके त्या देशाच्या नागरिकांना जागतिक स्तरावर प्रवास करणे सोपे असते.
2006 मध्ये भारताचे सर्वोत्तम रँकिंग मध्ये होते. तेव्हा भारत 71 व्या क्रमांकावर होते. या वर्षीची वाढ खूप सकारात्मक आहे, परंतु भारतीय पासपोर्टची कामगिरी दीर्घकाळात अस्थिर राहिली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो मजबूत झाला असला तरी, तो अजूनही शिखरावर पोहोचलेला नाही. भारतीय पासपोर्टचा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम क्रमवारी 71 वा होता, जो 2006 मध्ये नोंदवला गेला होता. पासपोर्ट इंडेक्स 2026 मध्ये सिंगापूर अव्वल स्थानावर आहे. ज्याचा पासपोर्ट 192 देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवेश देतो. जपान आणि दक्षिण कोरिया हे संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. स्वीडन आणि संयुक्त अरब अमिराती हे संयुक्तपणे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत, ज्यांचे पासपोर्ट 186 ठिकाणी प्रवेश देतात.