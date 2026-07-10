'ही' औषधे आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणार नाहीत! केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

अल्कोहोलयुक्त औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार, 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्कोहोल असलेली तोंडावाटे घेतली जाणारी औषधे आता Schedule H1 श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकता किंवा खरेदी करता येणार नाहीत. या निर्णयाचा परिणाम विशेषतः काही कफ सिरप, टॉनिक आणि अल्कोहोलयुक्त औषधांवर होणार आहे. यापूर्वी अशी अनेक औषधे मेडिकलमध्ये सहज उपलब्ध होत होती. मात्र, नव्या नियमांनंतर ती घेण्यासाठी डॉक्टरांची चिठ्ठी आवश्यक असेल.
अल्कोहोलयुक्त आणि विशेषतः कोडीन असलेल्या काही कफ सिरपचा नशेसाठी गैरवापर होत असल्याच्या घटना अनेकदा समोर आल्या आहेत. विविध राज्यांमध्ये अशा औषधांची बेकायदेशीर वाहतूक आणि विक्रीही उघड झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने Drugs Rules, 1945 मध्ये सुधारणा करत हा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या वर्षी काही राज्यांमध्ये कफ सिरपशी संबंधित गंभीर घटनांनंतर या नियमांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. ऑक्टोबर 2025 मध्ये सरकारने या संदर्भातील मसुदा जाहीर करून नागरिक आणि संबंधित घटकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून हा नियम लागू करण्यात आला.
Schedule H1 ही औषधांची अशी श्रेणी आहे, ज्यामध्ये कठोर नियंत्रण आवश्यक असलेली प्रिस्क्रिप्शन औषधे समाविष्ट असतात. या श्रेणीतील औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विकता येत नाहीत. तसेच औषध विक्रेत्यांना अशा प्रत्येक विक्रीची नोंद ठेवणे आणि संबंधित प्रिस्क्रिप्शनची माहिती जतन करणे बंधनकारक असते.
नव्या नियमानुसार, 30 मिलीपेक्षा मोठ्या पॅकमध्ये विकली जाणारी आणि 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक अल्कोहोल असलेली सर्व तोंडावाटे घेण्याची औषधे आता Schedule H1 अंतर्गत येतील. त्यामुळे अशी औषधे खरेदी करण्यासाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक असेल आणि त्यांच्या विक्रीवर अधिक कडक देखरेख ठेवली जाईल.