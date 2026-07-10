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'ही' औषधे आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणार नाहीत! केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

केंद्र सरकारने अल्कोहोल-आधारित औषधांच्या विक्रीबाबतच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. या नवीन नियमानुसार, 12 टक्क्यांहून अधिक अल्कोहोल असलेल्या औषधांच्या विक्रीसाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन (औषधांची चिठ्ठी) अनिवार्य करण्यात आले आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 10, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:43 PM IST
'ही' औषधे आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणार नाहीत! केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
Image Credit: अनेक औषधे मेडिकलमध्ये सहज उपलब्ध होत होती मात्र, आता नवीन नियम लागू होणार आहेत. (Photo: PTI)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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'ही' औषधे आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणार नाहीत! केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
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