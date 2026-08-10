/जीन्स घातलेली मुलगी मुलांना बिघडवते का? उच्च न्यायालयाने असा विचारांवर स्पष्टचं सांगितलं

दिल्ली उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचाराच्या एका प्रकरणात पीडितेच्या कपड्यांसंदर्भात बचाव पक्षाने मांडलेल्या युक्तिवादावर तीव्र आक्षेप घेतला. 'जीन्स घातलेल्या महिला मुलांना बिघडवू शकतात' या सूचनेला न्यायालयाने काय उत्तर दिले यासंदर्भात लेखामध्ये सविस्तर सांगितले आहे. सोमवारी एका महत्त्वपूर्ण निकालात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, स्त्री किंवा मुलीचा पोशाख ही तिची वैयक्तिक निवड आहे आणि उलटतपासणीदरम्यान तिच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासाठी किंवा एखाद्या गुन्ह्यासाठी तिला जबाबदार ठरवण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केलेल्या उलटतपासणीच्या पद्धतीवर टीका केली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पीडितेच्या कपड्यांविषयीचे प्रश्न पूर्णपणे असंबद्ध होते. ते प्रश्न तिला लाजिरवाणे, अपमानित करण्याच्या आणि तिच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याच्या हेतूने विचारले गेले असल्याचे दिसून आले.
न्यायमूर्ती चंद्रशेखरन सुधा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, जीन्स घालण्याचा महिलेचा निर्णय हा तिचा वैयक्तिक निर्णय आहे त्यामुळे महिलेच्या कपड्यांविषयी कोणालाही हुकूमशाही करण्याचा अधिकार नाही. खंडपीठाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता रद्द केली, ज्याने तिला शारीरिक हल्ल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. खंडपीठाने असेही सांगितले की, सत्र न्यायालयाने मुळातच अशा चौकशीला परवानगी द्यायला नको होती. खंडपीठाने म्हटले की, मुलगी किंवा स्त्री काय घालते हा तिचा वैयक्तिक निर्णय आहे. तिच्या शेजाऱ्यांना, समाजाला, आरोपीला किंवा न्यायालयात हजर असलेल्या वकिलालाही तिच्या कपड्यांविषयी हुकूमशाही करण्याचा अधिकार नाही.
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या प्रकरणावर न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, " जीन्स घातलेली स्त्री लहान मुलांना 'बिघडवू' शकते, या दृष्टिकोनावर न्यायालयाने विशेषतः टीका केली. न्यायाधीश म्हणाले की, मुली आणि स्त्रियांच्या कपड्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात यावर उपाय नाही. पालक आणि समाजाने मुलांना त्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवायला, वैयक्तिक मर्यादांचा आदर करायला आणि प्रत्येकाशी सन्मानाने वागायला शिकवले पाहिजे. त्याऐवजी, पालकांनी आणि समाजाने आपल्या मुलांना स्वतःच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवायला, वैयक्तिक मर्यादांचा आदर करायला आणि घरात किंवा बाहेर सर्वांशी आदराने वागायला शिकवले पाहिजे.
ज्या प्रकरणावर हा युक्तीवाद सुरु होता त्यावर उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला आणि आरोपीला अंतर्गत लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले.