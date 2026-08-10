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जीन्स घातलेली मुलगी मुलांना बिघडवते का? उच्च न्यायालयाने असा विचारांवर स्पष्टचं सांगितलं

लैंगिक अत्याचाराच्या एका प्रकरणात पीडितेच्या कपड्यांसंदर्भात बचाव पक्षाने मांडलेल्या युक्तिवादावर तीव्र आक्षेप घेतला. 'जीन्स घातलेल्या महिला मुलांना बिघडवू शकतात' या सूचनेला न्यायालयाने काय उत्तर दिले यासंदर्भात लेखामध्ये सविस्तर सांगितले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 10, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:54 PM IST
जीन्स घातलेली मुलगी मुलांना बिघडवते का? उच्च न्यायालयाने असा विचारांवर स्पष्टचं सांगितलं
Image Credit: काय म्हणाले दिल्ली उच्च न्यायालय? (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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जीन्स घातलेली मुलगी मुलांना बिघडवते का? उच्च न्यायालयाने असा विचारांवर स्पष्टचं सांगितलं
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