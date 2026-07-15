/...तर सोनम वांगचुक यांचा होऊ शकतो मृत्यू; 8.5 किलो वजन झालं कमी, हाडंही कमकुवत; हायकोर्टाने घेतली दखल

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक दिल्लीत आमरण उपोषण करत असून आज त्यांच्या आंदोलनाचा 18 वा दिवस आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी ते करत आहेत. आमरण उपोषणाचा सलग 18 वा दिवस असल्याने त्यांची प्रकृती बिघडत आहे. जर त्यांना लवकर अन्न दिलं नाही तर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. यादरम्यान सोनम वांगचुक यांच्या जीवाला धोका निर्माण होणार नाही आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवरील सुनावणीसाठी कोर्टाने तयारी दर्शवली आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारकडे उत्तर मागितलं आहे. प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत हायकोर्टाने गुरुवारी म्हणजे उद्याच यावर सुनावणी करण्यात आलं आहे. कोर्टात आज सरकारी वकील हजर झाले नाहीत.
दाखल केलेल्या या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, कोर्टाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला सोनम वांगचुक यांना तातडीने वैद्यकीय उपचार देण्याचे निर्देश द्यावेत. तसंच गरज पडल्यास, त्यांना सरकारी रुग्णालयात दाखल करावं आणि जीव वाचवण्यासाठी त्यांना जबरदस्तीने अन्नही खाऊ घालावे.
देशभरातील राजकारणी आणि चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्ती सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ पुढे येत आहेत. अलीकडेच, नसीरुद्दीन शाह आणि रत्ना पाठक शाह यांच्यासह एक हजाराहून अधिक लोकांनी सोनम वांगचुक यांना पत्र लिहून त्यांच्या संघर्षाला पाठिंबा दर्शवला आहे आणि त्यांना उपोषण संपवण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान, झीनत अमान यांनी केंद्र सरकारला सोनम वांगचुक यांच्याशी चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन केलं आहे.
सोनम वांगचुक 28 जूनपासून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे अनिश्चित काळासाठी उपोषणाला बसले आहेत. नीट यूजी-2026 परीक्षेचा पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची ते मागणी करत आहेत. उपोषण सुरू केल्यापासून वांगचुक यांचे 8.5 किलो वजन कमी झाले आहे. सोनम यांचे स्नायू कमजोर होत असून त्यांना तीव्र वेदना होत असल्याचेही वृत्त आहे. उपोषण सोडण्यास सांगितले असता, त्यांनी "मला उपोषण सोडायला सांगू नका. सरकारला विचारा की ते वाटाघाटी का करत नाहीत," असं उत्तर दिलं आहे.