/पश्चिम बंगालमध्ये मध्यरात्री ड्रामा! अभिषेक बॅनर्जींच्या घरात घुसले पोलीस; ममतादीदींची रात्री 2.30 वाजता धाव

Raid at Abhishek Banerjee Home: पश्चिम बंगालमध्ये मध्यरात्री तुफान ड्रामा पाहायला मिळाला. शुक्रवार आणि शनिवारच्या मध्यरात्री तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कोलकाता येथील निवासस्थानी नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. मध्यरात्री 2.30 वाजता बंगाल पोलिसांच्या एका पथकाने अभिषेक बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानी धडक दिली, अशी सूत्रांची माहिती आहे. पश्चिम मेदिनीपूर पोलिसांनी मध्यरात्री टाकलेली ही धाड अभिषेक बॅनर्जी यांचे वैयक्तिक सचिव सुमित रॉय यांना ताब्यात घेण्यासाठी करण्यात आल्याची माहिती आहे. रॉय यांच्यावर खंडणीच्या एका कथित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पोलीस मध्यरात्री 2.30 वाजता अभिषेक बॅनर्जी यांच्या घरी दाखल झाले आणि शोध घेण्याची मागणी करु लागले. अभिजीत बॅनर्जी यांच्या घराच्या आत असणाऱ्या सुरक्षारक्षकांनी त्यांना थांबवलं. सुरक्षा टीमसोबत वाद घातल्यानंतर पोलीस अखेर घराच्या आत घुसले आणि तपासणी केली.
दरम्यान ममता बॅनर्जी यांना माहिती मिळताच त्या अभिषेक बॅनर्जी यांच्या घरी दाखल झाल्या आणि पोलिसांना जाब विचारत खडेबोल सुनावले अशी सूत्रांची माहिती आहे. काही काळ झालेल्या मोठ्या गदारोळानंतर पोलीस पथक अभिषेक बॅनर्जी यांच्या घरातून निघून गेले आणि त्यानंतर लगेचच ममता बॅनर्जीही त्यांच्या निवासस्थानी परतल्या.
शनिवारी सकाळी अभिषेक बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानी पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचा मोठा फौजफाटाही दिसून आला. रात्री उशिरा झालेल्या या झडतीबाबत भाष्य करण्यास नकार देत, अभिषेक बॅनर्जी यांनी पत्रकारांना "तपास यंत्रणांनाच जाऊन विचारा," असं सांगितलं. तृणमूल काँग्रेसमधील सूत्रांनी आरोप फेटाळून लावले असून ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात कथित द्वेषपूर्ण भाषण केल्याप्रकरणी, 16 जून रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस सीआयडीने (CID) अभिषेक बॅनर्जी यांना बजावली आहे. ममता बॅनर्जी यांचे भाचे असलेल्या या नेत्याविरुद्ध आता दोन स्वतंत्र प्रकरणांची चौकशी सीआयडीकडून केली जात आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पक्ष्याच्या पराभवानंतर ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे आणि तृणमूल काँग्रेसचे प्रभावशाली नेते असलेल्या अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अडचणींत वाढ झाली आहे.
दक्षिण कोलकाता येथील गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) मुख्यालयात त्यांची जवळपास सहा तास कसून चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर गुरुवारी मध्यरात्रीच्या काहीसा आधी त्यांना सोडण्यात आले.