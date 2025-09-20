English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
High Paying Jobs: कोट्यावधी कमवून देणाऱ्या 10 नोकऱ्या, भविष्यात खूपच मागणी!

High paying jobs: जास्त पगार देणाऱ्या  टॉप १० नोकऱ्यांबद्दल जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 20, 2025, 08:10 AM IST
High Paying Jobs: कोट्यावधी कमवून देणाऱ्या 10 नोकऱ्या, भविष्यात खूपच मागणी!
जास्त पगार देणाऱ्या नोकऱ्या

High paying jobs: चांगल्या जीवनशैलीसाठी  प्रत्येकाला कठोर परिश्रम करणे आवश्यक असते. चांगल्या पगाराची नोकरी असेल तर करिअर आणि जीवनशैलीच्या वाढीसाठी फायदेशीर ठरते. यामुळे तुमचे भविष्य सुरक्षित करणे सोपे होते. चांगल्या पगार देणाऱ्या आणि भविष्यातही फायदेशीर राहतील अशा टॉप १० नोकऱ्यांबद्दल जाणून घेऊया.

सॉफ्टवेअर डेव्हलपर

सॉफ्टवेअर डेव्हलपरचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न अंदाजे ₹1.10 कोटी असते. मासिक पगार अंदाजे ₹9.20 लाख असतो. आजच्या डिजिटल युगात ही नोकरी सर्वात लोकप्रिय आणि उच्च पगाराची मानली जाते.

अकाउंटंट आणि ऑडिटर

अकाउंटिंग आणि ऑडिटिंग व्यवसायात सरासरी वार्षिक उत्पन्न 67.79 लाख आहे, ज्याचे मासिक वेतन अंदाजे 5.64 लाख आहे. आर्थिक पारदर्शकतेसाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहे.

इन्फोसेक विश्लेषक

माहिती सुरक्षा विश्लेषकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे 1.3 कोटी आहे. मासिक उत्पन्न अंदाजे 8.63 लाख आहे. सायबरसुरक्षेतील हे करिअर वेगाने वाढत आहे.

प्रकल्प व्यवस्थापन तज्ञ

प्रकल्प व्यवस्थापन तज्ञ दरवर्षी सुमारे 83.62 लाख कमवतात. त्यांचा मासिक पगार अंदाजे 6.96 लाख आहे. मोठे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी हे काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

उच्च माध्यमिक आरोग्य विषयाचे शिक्षक

आरोग्य विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न दरमहा 87.66 लाख आहे. वैद्यकीय आणि आरोग्य शिक्षण क्षेत्रात या करिअरला खूप आदर आहे.

वकील

वकिलांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 1.25 कोटी पेक्षा जास्त आहे. मासिक वेतन अंदाजे 10.45 लाख ( पर्यंत पोहोचते. कायदेशीर क्षेत्र नेहमीच उच्च पगार देणारा व्यवसाय राहिला आहे.

CIS व्यवस्थापक

सीआयएस व्यवस्थापकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न अंदाजे 1.42 कोटी आहे. त्यांचा मासिक पगार अंदाजे 11.84 लाख आहे. आयटी क्षेत्रात त्यांची मागणी सतत वाढत आहे.

डेटा सायंटिस्ट

डेटा सायंटिस्ट्सचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न  ₹93.44 लाख  आहे. बिग डेटा आणि एआयच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे हा व्यवसाय अत्यंत आकर्षक बनला आहे.

बांधकाम व्यवस्थापक

बांधकाम व्यवस्थापकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 88.79 लाख आहे. त्यांचा मासिक पगार सुमारे 7.39 लाख आहे. पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात त्यांची मागणी वाढत आहे.

आर्थिक व्यवस्थापक

वित्त व्यवस्थापकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न दरमहा 1.34 पर्यंत पोहोचते. कंपन्यांच्या वित्त आणि बजेटचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हे प्रोफाइल महत्त्वाचे आहे.

