/ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत हाप्रोफाईल ड्रामा; 300 खासदार आणि हजारो कार्यकर्ते, राहुल गांधीनी दिल्ली पोलिसांना घाम फोडला

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या रस्त्यांवर विरोधकांचा एल्गार पाहायला मिळत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी इंडिया आघाडीचे दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. 6 ऑक्टोबर रोजी संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे निघालेला मोर्चा पोलिसांनी रोखला. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना काही काळ ताब्यात घेण्यात आलं. खासदारांनी पोलिसांच्या कारवाईला विरोध केला. यानंतर राहुल गांधींसह विरोधक आकाशवाणी भवनात गेले. राहुल गांधींनी ज्ञानेश कुमार आणि भाजपवर गंभीर आरोप केले. राहुल गांधी यांनी दिल्ली पोलिसांना घाम फोडला आहे.
सलग दुसऱ्या दिवशी विरोधक आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळत आहे. राहुली गांधी गनिमी काव्याने हे आंदोलन करत असल्याचे दिसत आहे. इंडिया आघाडीची लंच डिप्लोमसी पहायला मिळत आहे. दिल्लीतील हॉटेलमध्ये सर्व खासदारांचं स्नेहभोजन आयोजीत करण्यात आले. मल्लिकार्जुन खरगेंसह इंडिया आघाडीचे नेते दाखल झाले. जनपथ येथील एका हॉटेलमध्ये सर्व खासदारांचे स्नेहभोजन होते. निवडणूक आयोगाविरोधातील पुढील रणनीती ठरल्याची चर्चा आहे.
या स्नेह भोजनानंतर राहुल गांधी निषेध मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत. जंतर मंतरकडे जाणारे सर्व रस्ते सील करण्यात आले आहेत. खासदारांच्या निघण्यास सुरवात झाली. सर्व विरोधी पक्ष आणि काँग्रेसचे खासदार तीन बसमधून निघत आहेत. मात्र, पोलिसांनी सर्व मार्ग पूर्णपणे बंद केले आहेत, जेणेकरून कोणीही उतरून पायी मोर्चा काढू शकणार नाही.
विरोधी पक्षांचे खासदार बसमध्ये बसले होते. ते सध्या त्याच बसमध्ये बसले आहेत, ज्यात ते आले होते. मोठा पोलीस बंदोबस्त त्यांच्या पुढे जात आहे, जेणेकरून ते दुसरीकडे कुठेही जाऊ शकणार नाहीत.
दरम्यान, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, त्यांच्यासोबत असलेले लोक आणि खासदारांनी आकाशवाणी कार्यालयात प्रवेश केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांना तक्रार मिळाली होती. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे.
6 ऑक्टोबर रोजी आकाशवाणी भवन परिसरातून राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींना पोलिसांनी ताब्यात घेतल. काँग्रेसकडून या ठिकाणी 9 तास ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. काँग्रेस खासदारांसह कार्यकर्त्यांचीही धरपकड पोलिसांनी केली. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींना किंग्जवे कॅम्प पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. तर खासदारांनाही विविध पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात काँग्रेस आक्रमक असून ज्ञानेश कुमारांची भेट घेण्यासाठी इंडिया आघाडीनं हे आंदोलन केले होते. ज्ञानेश कुमारांच्या भेटीसाठी राहुल गांधी ठाम होते.. सकाळपासून यासाठी आंदोलन झालं. त्यानंतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधींसह खासदार आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.