Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत हाप्रोफाईल ड्रामा; 300 खासदार आणि हजारो कार्यकर्ते, राहुल गांधीनी दिल्ली पोलिसांना घाम फोडला

ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत हाप्रोफाईल ड्रामा; 300 खासदार आणि हजारो कार्यकर्ते, राहुल गांधीनी दिल्ली पोलिसांना घाम फोडला

इंडिया आघाडीने पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. काल ठिय्या दिल्यानंतर राहुल गांधी आंदोलनासाठी जंतरमंतरच्या दिशेनं निघाले आहेत. पोलिस त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत.   ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यावर इंडिया आघाडी ठाम आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 07, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 04:21 PM IST
ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत हाप्रोफाईल ड्रामा; 300 खासदार आणि हजारो कार्यकर्ते, राहुल गांधीनी दिल्ली पोलिसांना घाम फोडला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE: शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाचा निकाल ठरला? दसऱ्याआधी लागणार सर्वात मोठा निकाल?
2
3
4
5