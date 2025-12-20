High Paying Govt Job : 5 भरघोस पगार देणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या, वर्षभरात व्हाल मालामाल

सरकारी आणि खाजगी नोकऱ्यांची तुलना केली असता, बहुतेक लोक अजूनही सरकारी नोकऱ्यांना प्राधान्य देतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे नोकरीची सुरक्षा, सन्मान आणि दीर्घकालीन फायदे. जरी खाजगी क्षेत्र चांगले पगार आणि भत्ते देखील देते, तरी नोकरीची सुरक्षितता कमी असते. म्हणूनच कमी शिक्षित ते अधिक शिक्षित तरुण सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहतात. उल्लेखनीय म्हणजे, काही सरकारी नोकऱ्या उत्कृष्ट पगार, भत्ते आणि दर्जा देतात. अशा पाच सर्वोच्च सरकारी नोकऱ्यांचा शोध घेऊया.
भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS)
भारतीय परराष्ट्र सेवा ही देशातील सर्वात प्रतिष्ठित सेवांपैकी एक मानली जाते. IFS अधिकारी परदेशात भारताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांच्या कारकिर्दीचा एक महत्त्वाचा भाग परदेशात घालवतात. ते सामान्यतः जास्तीत जास्त तीन वर्षे एकाच देशात तैनात असतात. त्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त, त्यांना सुसज्ज घर, सरकारी गाडी, मोलकरीण, मोफत वैद्यकीय सेवा आणि त्यांच्या मुलांसाठी मोफत शिक्षण असे भत्ते मिळतात. त्यांचे एकत्रित मासिक उत्पन्न ३.५ ते ४.५ लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.
आयएएस आणि आयपीएस
आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांना प्रशासन आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. त्यांना धोरणे तयार करण्याचे आणि मोठे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. त्यांचा सुरुवातीचा पगार सुमारे ५०,००० रुपये अधिक महागाई भत्ता आहे, जो अनुभवासह २.५ ते ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. त्यांना सरकारी बंगला, कार, सुरक्षा, वीज आणि पाण्यावरील सवलती आणि इतर अनेक भत्ते देखील मिळतात.
संरक्षण सेवा
लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात सेवा करणे हे सन्मान आणि धैर्याचे प्रतीक आहे. जोखीम असली तरी, पगार आणि फायदे देखील उत्कृष्ट आहेत. सुरुवातीचा पगार दरमहा ५०,००० ते ६०,००० रुपयांपर्यंत असतो. यामध्ये मोफत निवास, रेशन, भत्ते, मुलांचे शिक्षण आणि निवृत्तीनंतर पेन्शन समाविष्ट आहे.
इस्रो, डीआरडीओ आणि बीएआरसी
जर तुम्हाला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात रस असेल तर या संस्था उत्तम पर्याय आहेत. येथील शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांना सुरुवातीचा पगार सुमारे ५५,००० ते ६०,००० रुपयांपर्यंत असतो, तसेच घर, वाहतूक भत्ता, नियतकालिक बोनस आणि कॅन्टीनसारख्या सुविधा देखील मिळतात.
आरबीआय ग्रेड बी
आरबीआय ग्रेड बी हे बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात प्रतिष्ठित पद मानले जाते. येथून सुरुवात केल्याने तुम्हाला डेप्युटी गव्हर्नर पदापर्यंत पोहोचण्यास मदत होऊ शकते. सुरुवातीचा पगार सुमारे ६७,००० रुपये अधिक महागाई भत्ता आहे आणि वार्षिक पॅकेज १८ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. एका आलिशान परिसरात फ्लॅट, पेट्रोल भत्ता, मुलांचे शिक्षण आणि प्रवास भत्ता यासारखे फायदे ते आणखी खास बनवतात.