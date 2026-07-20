/MBBS नंतर कोणत्या स्पेशालायझेशनमध्ये सर्वाधिक पगार? मेडिकल फिल्डमधील सर्वाधिक कमाईच्या शाखा जाणून घ्या!

एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न असतो तो म्हणजे पुढे कोणते स्पेशालायझेशन निवडावे. वैद्यकीय क्षेत्रात योग्य शाखेची निवड केवळ करिअरची दिशा ठरवत नाही, तर भविष्यातील उत्पन्न, कामाचे स्वरूप आणि व्यावसायिक प्रगतीही निश्चित करते. भारतात काही सुपर स्पेशालिटी शाखांमध्ये अत्यंत आकर्षक वेतन आणि मोठ्या प्रमाणावर करिअरच्या संधी उपलब्ध आहेत. अनुभवी डॉक्टरांना सरकारी, खासगी तसेच स्वतःच्या प्रॅक्टिसमधून महिन्याला लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. मात्र, उत्पन्न हे अनुभव, शहर, रुग्णालय, कौशल्य आणि स्वतःची प्रॅक्टिस यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते.
एमबीबीएसनंतर एमएस किंवा डीएम करून न्यूरोसर्जरी आणि कार्डिओलॉजीमध्ये करिअर करणाऱ्या डॉक्टरांना सर्वाधिक वेतन मिळणाऱ्या तज्ज्ञांमध्ये गणले जाते. मेंदू, मज्जासंस्था आणि हृदयाशी संबंधित गंभीर आजारांवर उपचार करणाऱ्या या तज्ज्ञांची मागणी देशभरातील मोठ्या रुग्णालयांमध्ये सातत्याने वाढत आहे. अनुभवानुसार या क्षेत्रातील डॉक्टरांना महिन्याला अनेक लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते.
हाडांचे आजार आणि शस्त्रक्रिया करणारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, सौंदर्यविषयक आणि पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया करणारे प्लास्टिक सर्जन, तसेच कर्करोगावर उपचार करणारे ऑन्कोलॉजिस्ट हे देखील उच्च उत्पन्न मिळवणाऱ्या तज्ज्ञांमध्ये मोडतात. आधुनिक आरोग्यसेवा, वाढती जीवनशैलीजन्य आजारांची संख्या आणि अत्याधुनिक उपचारांमुळे या शाखांमध्ये करिअरच्या संधी अधिक वाढत आहेत.
रेडिओलॉजिस्ट हे एमआरआय, सीटी स्कॅन, एक्स-रे आणि इतर इमेजिंग तंत्रज्ञानाद्वारे निदान करतात. तर अॅनेस्थेसियोलॉजिस्ट कोणत्याही मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी अत्यावश्यक भूमिका बजावतात. आधुनिक रुग्णालयांमध्ये या दोन्ही शाखांतील तज्ज्ञांना मोठी मागणी असून त्यांना चांगले वेतन आणि स्थिर करिअरच्या संधी मिळतात.
तज्ज्ञांच्या मते, स्पेशालायझेशन निवडताना केवळ जास्त पगाराचा विचार न करता स्वतःची आवड, कौशल्य, कामाचा ताण, संशोधनाची संधी आणि दीर्घकालीन करिअर यांचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे. एखाद्या शाखेत सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी केल्यास कोणत्याही क्षेत्रात यश आणि आर्थिक प्रगती साध्य करता येते.
सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयातील नोकरीसोबत स्वतःचे क्लिनिक किंवा विशेष सल्ला सेवा सुरू करणाऱ्या डॉक्टरांचे उत्पन्न लक्षणीय वाढू शकते. अनुभवी सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टरांना खासगी क्षेत्रात महिन्याला पाच ते दहा लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न मिळू शकते. मात्र हे उत्पन्न रुग्णसंख्या, शहर आणि अनुभवावर अवलंबून बदलते.
एमबीबीएसनंतर पीजी प्रवेशासाठी होणारी NEET PG परीक्षा हा पुढील करिअरमधील महत्त्वाचा टप्पा आहे. विद्यार्थ्यांनी भविष्यातील मागणी, तंत्रज्ञानातील बदल, संशोधनाच्या संधी आणि स्वतःच्या क्षमतांचा विचार करून शाखेची निवड करावी. योग्य स्पेशालायझेशनमुळे केवळ उच्च वेतनच नव्हे तर दीर्घकालीन व्यावसायिक समाधान आणि समाजसेवेची संधीही मिळू शकते.