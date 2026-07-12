/मान्सूनबाबत अत्यंत चिंताजनक अपडेट; भारताच्या 70 ते 80 भागावर पावसाचे ढगच दिसेना, 19 जुलैनंतर मोठा बदल होणार?

Monsoon Update : संपूर्ण भारतात मान्सून सक्रिय झाल्याच्या वृत्ताने सर्वांना दिलासा मिळाला. अशातच आता मान्सूनला मोठा ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. मान्सूनबाबत अत्यंत चिंताजनक अपडेट समोर आली आहे. भारताच्या 70 ते 80 भागावर पावसाचे ढगच दिसेनासे झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून देशाच्या अनेक भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण अचानक कमी झाले आहे. 11 जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेल्या उपग्रह छायाचित्रांमुळे हवामान खात्याची झोप उडाली आहे.
9 जुलै रोजी नैऋत्य मान्सून संपूर्ण देशात दाखल झाला. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, भारतापासून हजारो किलोमीटर दूर पश्चिम पॅसिफिक महासागरात एक शक्तिशाली चक्रीवादळ तयार होत असल्याने भारतीय मान्सूनवर याचा परिणाम झाला आहे. या वादळामुळे सध्या मान्सून कमकुवत झाला आहे. अनेक राज्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे.महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक भागांमध्ये सतत मुसळधार पाऊस पडत होता. अनेक शहरांमध्ये पाणी साचले होते. महाराष्ट्रात तर अनेक ठिकाणी पुरस्थिती निर्माण झाली होती. पण आता हवामान अचानक बदलले आहे. उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांनुसार देशाचा मोठा भाग निरभ्र दिसत असून, अनेक ठिकाणी पाऊस जवळजवळ थांबला आहे. यामुळे मान्सून कमकुवत झाला आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हवामान विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या घाबरण्याची गरज नाही. मान्सून संपलेला नाही. तो सध्या फक्त एका कमकुवत टप्प्यातून जात आहे. हवामान प्रणाली मजबूत झाल्यावर पावसाचे प्रमाण पुन्हा वाढू शकते.
हिंद महासागरातून येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांच्या मदतीने नैऋत्य मान्सून संपूर्ण देशात पाऊस आणतो. मात्र, सध्या पश्चिम पॅसिफिक महासागरात एक शक्तिशाली चक्रीवादळ तयार होत आहे . या चक्रीवादळाने बाष्प आणि हवेचे प्रवाह स्वतःकडे खेचले असून, त्याचा परिणाम भारताच्या मान्सूनवर होत आहे. यामुळे मान्सूनचा पट्टा कमकुवत झाला असून देशाच्या बहुतांश भागात पावसाचे प्रमाण घटले आहे. हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांसाठी मध्य भारत आणि दक्षिण भारतातील अनेक भागांमध्ये कमी पावसाचा अंदाजही वर्तवला आहे.
यंदा नैऋत्य मोसमी पावसाने 9 जुलै रोजी संपूर्ण देश व्यापला, जो नेहमीपेक्षा फक्त एक दिवस उशिरा दाखल झाला. तथापि, त्याची सुरुवात कमकुवत होती. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत, देशात जवळपास 40 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली, ज्यामुळे ही अलीकडच्या वर्षांतील सर्वात कमकुवत सुरुवातींपैकी एक ठरली. जून महिन्याच्या शेवटच्या काही दिवसांत आणि जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अनेक राज्यांमध्ये चांगला पाऊस झाला. यामुळे देशभरातील एकूण पावसाची तूट सुमारे 14 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. तथापि, पाऊस प्रत्येक राज्यात समान प्रमाणात पोहोचला नाही. पश्चिम आणि पूर्व भारतातील अनेक भागांमध्ये चांगला पाऊस झाला, तर मध्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये अजूनही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडत आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, जुलै महिन्याच्या उर्वरित काळात अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विभागाच्या मते, संपूर्ण महिन्याचा पाऊस सामान्य सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.
शास्त्रज्ञ पॅसिफिक महासागरात निर्माण होत असलेल्या एल निनो घटनेवरही लक्ष ठेवून आहेत . जर एल निनो अधिक तीव्र झाला, तर त्याचा परिणाम मान्सूनवर होऊ शकतो. या काळात पर्जन्यमान सामान्यतः कमी होते. तसेच, पुढील सक्रिय मान्सून हंगामापर्यंत देशाच्या अनेक भागांमध्ये दिवसाचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतातून मान्सून गेलेला नाही. तो केवळ तात्पुरता कमकुवत झाला आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, पश्चिम पॅसिफिक महासागरातील प्रणालीचा प्रभाव कमी होताच आणि मान्सून पुन्हा मजबूत होताच, देशाच्या अनेक भागांमध्ये पावसाला पुन्हा सुरुवात होऊ शकते.
अनेक हवामान मॉडेल्सनुसार, जर यापैकी काही पाऊस बंगालच्या उपसागरात पोहोचला, तर 18 ते २५ जुलै दरम्यान मान्सून पुन्हा सक्रिय होऊ शकतो. तथापि, केवळ 7 ते 8 दिवस शिल्लक असल्याने, हवामानशास्त्रज्ञ परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. यावर्षी मान्सूनचे आगमन सामान्य झाले, परंतु मध्य आणि उत्तर भारतात तो कमकुवत झाला आहे.
पूर्व भारतात पाऊस पडत आहे, परंतु पश्चिम, उत्तर आणि मध्य भागांमध्ये दुष्काळ पडला आहे. याचा परिणाम पिकांवर, विशेषतः भात, मका आणि कडधान्यांवर होत आहे. जलाशयांची पातळीही कमी होत असून, ही पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि सिंचनासाठी चिंतेची बाब आहे. हवामान विभागाच्या मते, मान्सूनचा पट्टा त्याच्या नेहमीच्या जागेवरून सरकला आहे, ज्यामुळे पुरेसे बाष्पयुक्त वारे या प्रदेशात पोहोचू शकत नाहीत.