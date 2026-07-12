Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /मान्सूनबाबत अत्यंत चिंताजनक अपडेट; भारताच्या 70 ते 80 भागावर पावसाचे ढगच दिसेना, 19 जुलैनंतर मोठा बदल होणार?

मान्सूनबाबत अत्यंत चिंताजनक अपडेट; भारताच्या 70 ते 80 भागावर पावसाचे ढगच दिसेना, 19 जुलैनंतर मोठा बदल होणार?


मान्सूनबाबत अत्यंत चिंताजनक अपडेट समोर आली आहे.  भारताच्या 70 ते  80 भागावर पावसाचे ढगच गायब झाले आहेत. 19 जुलैनंतर मोठा बदल होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 12, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:30 PM IST
मान्सूनबाबत अत्यंत चिंताजनक अपडेट; भारताच्या 70 ते 80 भागावर पावसाचे ढगच दिसेना, 19 जुलैनंतर मोठा बदल होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मान्सूनबाबत अत्यंत चिंताजनक अपडेट; भारताच्या 70 ते 80 भागावर पावसाचे ढगच दिसेना, 19 जुलैनंतर मोठा बदल होणार?
monsoon3 min ago
2
corporator19 min ago
3
Maharashtra News32 min ago
4
Cupid Shares44 min ago
5
Maharashtra News53 min ago