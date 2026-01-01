English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  हायवेवर ट्रक चालवणारा ड्रायव्हर बनला एअरलाईनचा मालक! भारतात नव्या विमान कंपनीला सरकारची मंजुरी

भारत सरकराने नवीन एअरलाईन कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. भारतात नव्याने सुरु होणाऱ्या एका एअरलाईन कंपनीचा मालक ट्रक ड्रायव्हर आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 1, 2026, 10:13 PM IST
Shankh Airlines Founder Shravan Kumar Vishwakarma Story : इंडिगो एअरलाईन्सच्या गोंधलामुळे देशात खळबळ उडाली. लाखो प्रवाशांचे फक्त नुकसानच झाले नाही तर त्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. इंडिगोवर कारवाई करत सरकारने नवीन विमान कंपन्या सुरु करण्यास पवानगी दिली आहे. यापैकीच एक विमान कंपनी म्हणजे शंख एअरलाइन्स, जिला अलीकडेच या कंपनीला एनओसी देण्यात आली आहे. कंपनीची विमाने लवकरच उड्डाण करणार आहेत. या विमान कंपनीपेक्षा या कंपनीच्या मालकाची जास्त चर्चा आहे. कारण, हायवेवर ट्रक चालवणारा ड्रायव्हर या नव्या एअरलाईनचा मालक बनला आहे. 

उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील श्रवण कुमार विश्वकर्मा हे  शंख एअरलाइन्सचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी अथक परिश्रमातून ही कंपनी उभी केली. श्रवण कुमार विश्वकर्मा यांनी टेम्पो चालवला. ऑटो चालवली.  श्रवण कुमार विश्वकर्मा  यांनी त्यांच्या मित्रांसह कानपूरमध्ये जवळजवळ एक वर्ष टेम्पो चालवला. यानंतर, ते कानपूरहून उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊला स्थलांतरित झाले आणि येथे त्यांचे जीवन बदलले. येथे त्यांना खाणकाम, सिमेंट आणि वाहतूक क्षेत्रात मोठे यश मिळाले.

400 हून अधिक ट्रक 

श्रवण कुमार विश्वकर्मा  लहानपणी अभ्यासात फार हुशरा नव्हते. अभ्यासातही रस नव्हता. टेम्पो वगैरे चालवल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मित्रांसोबत काही व्यवसाय केला, पण त्यात त्याला यश मिळाले नाही. त्यानंतर 2025 मध्ये त्यांनी सिमेंटचे काम सुरू केले आणि तिथून त्याचे नशीब बदलले. त्यानंतर त्यांना टीएमटीच्या काम गेले.  खाणकामाचे कंत्राट त्यांना मिळाले. आता त्यांच्याकडे 400 हून अधिक ट्रकचा ताफा आहे. 

विमान वाहतूक क्षेत्रात नशिब आजमवणार

श्रवण कुमार विश्वकर्मा आता विमान वाहतूक क्षेत्रात आपले नशिब आजमवणार आहेत.  विमान वाहतूक क्षेत्रात मोजक्याच विमान कंपन्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना यश मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. ते म्हणतात, "मला वाटते की भविष्यात विमान वाहतूक हे सर्वात मोठे क्षेत्र असेल. रोख प्रवाह चांगला आहे. कर्ज नाही. कर्जामुळे अनेक व्यवसाय बंद पडतात. या क्षेत्रात स्पर्धा खूपच कमी आहे, ज्यामुळे यशाची शक्यता वाढते."

विमान क्षेत्रातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे भाडे. ते नेहमीच बदलत राहतात. श्रावण म्हणतो की त्याच्या विमानांमध्ये गतिमान भाडे प्रणाली नसेल. सकाळी भाडे जसे संध्याकाळी असते तसेच असेल. वेळेनुसार ते वाढेल असे होणार नाही. सण आणि इतर उच्च मागणीच्या काळात पारदर्शक भाडेवाढीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. सुरुवातीला, विमाने एअरबस कंपनीची असतील आणि त्यांची संख्या देखील मर्यादित असेल. परंतु भविष्यात, अधिक विमाने खरेदी केली जातील आणि नंतर काही वर्षांनी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू होतील असे श्रवण कुमार विश्वकर्मा यांनी सांगितले. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

