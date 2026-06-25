/14 वर्षांनंतर पासपोर्ट शुल्कात मोठी वाढ! 5000 रुपये मोजावे लागणार, तर या लोकांना मिळणार सूट, पाहा नवे दर

केंद्र सरकारने पासपोर्ट आणि त्या संबंधित सेवा शुल्कात मोठा निर्णय घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट (सुधारणा) नियम, 2026 नुसार पासपोर्ट संबंधातील अनेक शुल्कात वाढ होणार आहे. पासपोर्ट शुल्कातील शेवटची दरवाढ तब्बल 14 वर्षांपूर्वी करण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केलं आहे, पासपोर्ट नियम, 1980 मधील जुन्या शुल्क सूचीच्या (अनुसूची IV) जागी नवीन शुल्क सूची लागू करण्यात येणार आहे. 1 जुलैपासून नवीन पासपोर्ट असो किंवा तात्काळ पासपोर्ट, नूतनीकरणासाठीही तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहे.
असे असणार पासपोर्ट शुल्काचे नवीन नियम
36 पानांचा पासपोर्ट (नवीन/पुनर्निर्गमन):
पूर्वी: ₹1,500 → आता: ₹2,500 (सर्वसाधारण)
पूर्वी: ₹3,500 → आता: ₹5,000 (तातडीचे)
60 पानांचा पासपोर्ट (नवीन/पुनर्प्रकाशित):
पूर्वी: ₹2,000 → आता: ₹3,500 (सामान्य)
पूर्वी: ₹4,000 → आता: ₹6,000 (तत्काळ)
३६ पानांचा हरवलेला/खराब झालेला पासपोर्ट:
पूर्वी: ₹1,500 → आता: ₹5,000 (सामान्य)
पूर्वी: ₹3,500 → आता: ₹7,500 (तत्काळ)
60 पानांचा हरवलेला/खराब झालेला पासपोर्ट:
पूर्वी: ₹2,000 → आता: ₹6,000 (सामान्य)
पूर्वी: ₹4,000 → आता: ₹8,500 (तत्काळ)
18 वर्षांखालील मुलांसाठी ३६ पानांचा पासपोर्ट:
पूर्वी: ₹1,000 → आता: ₹1,750 (सामान्य)
पूर्वी: ₹3,000 → आता: ₹4,250 (तत्काळ)
अल्पवयीन मुलांचे हरवलेले/खराब झालेले पासपोर्ट:
पूर्वी: ₹1,000 → आता: ₹4,250 (सामान्य)
पूर्वी: ₹3,000 → आता: ₹6,750 (उत्तर)
पासपोर्टसोबतच पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र, सरेंडर प्रमाणपत्र किंवा ग्लोबल एंट्री प्रोग्रॅम सारख्या सेवा शुल्कात 1 जुलैपासून वाढ होणार आहे. पूर्वी या सेवांसाठी 500 रुपय द्यावे लागायचे आता तुम्हाला 750 रुपये भरावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारने पासपोर्टच्या शुल्कात 1 जुलैपासून वाढ केली आहे. पण काही लोकांना यातून सूटही देण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार 8 वर्षांपर्यंतची मुलं आणि 60 वर्षांवरील नागरिकांना पासपोर्ट काढायचे असेल तर त्यांना 10 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. पण महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा ही सूट पहिल्यांदा पासपोर्ट काढणार त्यांच्यासाठी आहे. दुसऱ्यांदा तुम्ही पासपोर्ट तयार करणार असाल तर ही सूट मिळणार नाही. लहान मुलांचा पासपोर्ट 5 वर्ष किंवा 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तसंच प्रौढ व्यक्तींचा पासपोर्ट 10 वर्ष वैध असणार आहे.