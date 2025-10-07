Himachal Bus Landslide: मुसळधार पावसामुळे बसवर भूस्खलन, 15 जणांचा मृत्यू, 3 मुलांना जिवंत वाचवण्यात यश!

Himachal Bus Landslide: हिमाचल प्रदेशातील मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवलाय. बिलासपूर जिल्ह्यातील झंडुता उपविभागातील बालुघाट परिसरात भूस्खलनाने खासगी बसचा अपघात झाला. या दुःखद घटनेत 15 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण ढिगाऱ्याखाली अडकले असण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री ठाकूर सुखविंदर सिंग सुखू यांनी या अपघाताबाबत तीव्र शोक व्यक्त करत मदतकार्याला वेग देण्याचे आदेश दिले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
संध्याकाळी 6.25 च्या सुमारास मारोटनहून घुमरविनकडे जाणारी संतोषी नावाची खासगी बस भालू-बर्थी परिसरातून जात असताना संपूर्ण टेकडी कोसळली. बसच्या छतावर प्रचंड प्रमाणात दगड आणि माती कोसळली, ज्यामुळे बस पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. सुमारे 35 प्रवाशी असलेल्या बसमध्ये चालक आणि वाहकाचा समावेश असल्याने मोठा जीवितहानी झाली. प्राथमिक अहवालानुसार, 15 मृतदेह बाहेर काढले गेले असून, मृतांचे ओळख पटविण्याचे कार्य सुरू आहे.
घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली असून, जेसीबी मशिनद्वारे ढिगारे हटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिक प्रशासन, पोलिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकांनी रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय पथके पाठवली आहेत. मात्र, सतत पडणाऱ्या पावसामुळे आणि ढिगाऱ्यांच्या जाड थरामुळे बचावकार्य अडचणीचे ठरत आहे. एनडीआरएफ पथकांना बोलावले असून, जखमींना बर्थी रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे.
अपघातात दोन मुली आणि एका मुलाला जिवंत बाहेर काढण्यात यश आले. यापैकी एका मुलीच्या आईचा मृत्यू झाला असून, मुलींवर प्राथमिक उपचार सुरू आहेत. इतर प्रवासी ढिगाऱ्याखाली अडकले असण्याची भीती आहे, ज्यामुळे शोधकार्य तीव्र केले गेले आहे. भल्लू पूल परिसरातील हा अपघात पावसाळ्यातील भूस्खलनांच्या साखळीचा भाग दिसतो.
मुख्यमंत्री सुखू यांनी अपघाताबाबत तीव्र दुःख व्यक्त करत मृतांना श्रद्धांजली वाहली. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाशी सतत संपर्क साधत मदतकार्य गतिमान करण्याचे सांगितले. जखमींना तात्काळ वैद्यकीय सुविधा आणि पीडित कुटुंबांना सर्व मदत करण्याचे आश्वासन दिले. "आम्ही संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत," असे त्यांनी सांगितले.
हा अपघात हिमाचलच्या डोंगराळ भागातील नैसर्गिक आपत्तींचे लक्षण आहे. प्रशासनाने परिसरातील वाहतूक बंद ठेवली असून, पावसाचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने पीडितांसाठी तात्काळ मदत जाहीर केली असून, तपास सुरू आहे. या घटनेने स्थानिकांना धाक बसला असून, पावसाळ्यातील सतर्कतेची गरज अधोरेखित झाली आहे.
उत्तर: हा अपघात ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संध्याकाळी ६:३० च्या सुमारास बिलासपूर जिल्ह्यातील झंडुता उपविभागातील बालुघाट (भालू-बर्थी) परिसरात घडला. मारोटनहून घुमरविनकडे जाणारी संतोषी नावाची खाजगी बस मुसळधार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनाने उद्ध्वस्त झाली. सुमारे ३०-३५ प्रवासी असलेल्या बसमध्ये चालक आणि वाहकाचा समावेश होता.
उत्तर: प्राथमिक अहवालानुसार, १५ जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. दोन मुली आणि एका मुलाला जिवंत वाचवण्यात यश आले, ज्यापैकी एका मुलीच्या आईचा मृत्यू झाला. बचावकार्य जेसीबी मशिनद्वारे ढिगारे हटवून सुरू असून, एनडीआरएफ पथक आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. मात्र, ढिगाऱ्यांच्या जाड थरामुळे ते अडचणीचे ठरत आहे.
उत्तर: मुख्यमंत्री ठाकूर सुखविंदर सिंग सुखू यांनी अपघाताबाबत तीव्र शोक व्यक्त करत मृतांना श्रद्धांजली वाहली. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधत मदतकार्य गतिमान करण्याचे निर्देश दिले. जखमींना तात्काळ वैद्यकीय सुविधा आणि पीडित कुटुंबांना सर्व मदत करण्याचे आश्वासन दिले असून, "राज्य सरकार कठीण काळात पीडितांसोबत उभे आहे," असे ते म्हणाले.