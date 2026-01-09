Himachal Bus Accident : हिमाचलमध्ये खोल दरीत कोसळली खासगी बस, 6 महिन्याच्या बाळासह 13 लोकांचा मृत्यू, आकडा वाढण्याची शक्यता

हिमाचल प्रदेशात पुन्हा एकदा मोठा बस अपघात झाला आहे. सिरमौर जिल्ह्यातील रेणुकाजी येथील हरिपूरधार येथे एक खाजगी बस 100 मीटर खोल दरीत कोसळली, ज्यामध्ये सहा महिन्यांची मुलगी आणि बस चालकासह 13 जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातात बत्तीस जण जखमी झाले आहेत आणि त्यांना नाहन मेडिकल कॉलेजमध्ये रेफर करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे गोंधळ उडाला आणि जखमींना वाचवण्यासाठी गर्दीने गर्दी केली.
45 जण बसमध्ये होते असे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री सुखू, वाहतूक मंत्री मुकेश अग्निहोत्री आणि विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर यांनी अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. सिरमौरच्या डीसी प्रियंका सिंह यांनी 13 जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. दरम्यान, बस मालकाची मुलगी आणि मुलगा जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. काही जखमींना सोलन रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री यांनीही जखमींच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी नाहन मेडिकल कॉलेजमध्ये पोहोचले आहे.
बस शिमला जिल्ह्यातील कुपवी येथे जात होती. रेणुकाजी विधानसभा मतदारसंघातील हरिपूरधारजवळ येताच ती वळणावरून घसरली. "जीत कोच" नावाची बस सुमारे 100 मीटर खाली पडली आणि पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. जखमींना ताबडतोब स्थानिक हरिपूरधार रुग्णालयात प्राथमिक उपचार देण्यात आले आणि नंतर रेफर करण्यात आले. तथापि, रुग्णालयात आवश्यक सुविधा नसल्याबद्दल रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या रुग्णालयाला प्रगत रुग्णालय म्हणून घोषित करण्यात आले होते, परंतु सुखू सरकारने ते रद्द केले.
BREAKING: A major bus accident in Himachal Pradesh’s Sirmaur district has claimed 8 lives so far. The death toll may rise as 30–35 passengers reportedly on board. Rescue operations underway.#BreakingNews #Sirmaur #HimachalPradesh #BusAccident #RoadAccident #RescueOperation pic.twitter.com/qSgJPQYbcQ
ही घटना हरिपूरधार बाजारपेठेपासून 100 मीटर आधी घडल्याचे वृत्त आहे. वाहतूक मंत्री मुकेश अग्निहोत्री म्हणाले की, खाजगी बस खोल दरीत पडल्याने अनेक प्रवाशांचा मृत्यू आणि जखमी झाल्याची दुःखद बातमी अत्यंत वेदनादायक आहे. या भयानक अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या आत्म्यांना देव शांती देवो आणि शोकाकुल कुटुंबांना हे मोठे नुकसान सहन करण्याची शक्ती देवो. जखमींच्या लवकर पुनर्प्राप्तीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो.