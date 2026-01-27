English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • सावध व्हा! 1200 रस्ते बंद, थंडीच्या हाडं गोठवणाऱ्या लाटेचा इशारा; हिमाचल प्रदेशावर हिमसंकट

सावध व्हा! 1200 रस्ते बंद, थंडीच्या हाडं गोठवणाऱ्या लाटेचा इशारा; हिमाचल प्रदेशावर 'हिमसंकट'

Himachal Pradesh Snowfall : ...तरीही हिमाचल प्रदेशात जायचा बेत आखताय? जाणून घ्या हवामान विभागानं दिलेला स्पष्ट इशारा. जायचं झालंच तर तिथं सद्यस्थिती काय आहे?   

सायली पाटील | Updated: Jan 27, 2026, 11:10 AM IST
सावध व्हा! 1200 रस्ते बंद, थंडीच्या हाडं गोठवणाऱ्या लाटेचा इशारा; हिमाचल प्रदेशावर 'हिमसंकट'
himachal pradesh heavy snowfall cold wave tourists disruptions imd alert rain roads block Orange Alert

Himachal Pradesh Snowfall :  भारतात सध्या हवामानात अतिशय मोठ्या प्रमाणात बदल होण्यास सुरुवात झाली असून, हिमाचल प्रदेशात याचे सर्वाधिक परिणाम पाहायला मिळत आहेत. मागील आठवडाभरापासून हिमाचलप्रदेशात सुरू असणाऱ्या हिमवृष्टी आणि पावसामुळं राज्यातील एकंदर स्थितीलाच वेगळं वळण मिळाल्यानं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार स्थानिक नागरिकांसमवेत इथं आलेल्या आणि येणाऱ्या पर्यटकांनाही हवामानाचा मारा सहन करावा लागत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिमाचल प्रदेशात सध्याच्या घडीला 1250 हून अधिक रस्ते बंद असून, देशातील विविध भागांमध्ये शिमल्यात पोहोचलेल्या प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हिमाचल प्रदेशातील डोंगरदऱ्या आणि येथील निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी पोहोचलेल्या पर्यटकांना निसर्गाचं रौद्र रुप पाहून धडकीच भरली आहे. सध्या या परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी राज्यातील PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनी रस्तेमार्गावरील वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी 3500 यंत्र आणि जेसीबी तैनात करण्यात आले आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : Weather News : महाराष्ट्राला कसा बसतोय ओसरत्या थंडीचा तडाखा? देशभरात पाऊस, अन् थंडीचा कहर...कुठं, काय स्थिती? 

लाहौल आणि स्पितीच्या खोऱ्यात तापमानाचा आकडा उणे 10.2 अंशांवर पोहोचल्यानं हवामान विभागानं कुल्लू, चंबा, लाहौल- स्पिती इथं हिमवृष्टीचा 'ऑरेंज अलर्ट' लागू करण्यात आला आहे. तर, शिमला, सोलन, कांगडासारख्या जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळं वातारणात बिघाड होऊ शकतं अशी शक्यता असून, 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. हिमाचलमध्ये सध्या आलेलं हे हिमसंकट अतिशय भीषण वळणावर पोहोचलं असून, इथं पर्यटकांचा प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आकडा आणि अडकलेल्या पर्यटकांची संख्या पाहता राज्यात अभूतपूर्व वाहतूककोंडी आणि पाण्याच्या तुटवड्यासारख्या संकटांनी डोकं वर काढलं आहे. 

हिमाचल प्रदेशात येताय? काय काळजी घ्याल? 

हिमाचलमधील जवळपास अर्ध्याहून अधिक रस्ते बंद झाले असून, थंडीचा कडाकासुद्धा दिवसागणिक वाढतच चालला आहे. ज्यामुळं पर्यटकांना एका ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकिकडे प्रचंड हिमवृष्टीमुळं पर्यटकांमध्ये बर्फ पाहिल्याचा आनंद तर आहे, मात्र पिण्याचं पाणी, चहा मिळणंही कठीण असल्यानं या परिस्थितीनं मात्र आनंदावर विरजण पाडलं आहे. ज्यामुळं भविष्यातही हिमाचल प्रदेशात येणाऱ्या पर्यटकांनी हवामान विभागाच्या इशाऱ्यांचा गांभीर्यानं विचार करत येण्याचा बेत झालाच तर थंडीची तयारी आणि खाण्यापिण्यासाठीच्या जास्तीच्या वस्तू सोबत आणणं फायद्याचं ठरेल. 

हवामान विभागानं हिमाचलमध्ये काय इशारा दिला ?

शिमल्यातील हवामान केंद्रानं दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 24 तासांमध्ये राज्यात जोरदार हिमवर्षाव होणार असून, मैदानी भागांमध्ये पावसाचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ज्यामुळं इथं पारा आणखी घसरू शकतो. दरम्यानच्या काळात ताशी 60 किमी इतक्या वेगानं वारे वाहणार असून, विजांच्या कडकडाटाचाही इशारा देण्यात आला आहे. हिमाचल प्रदेशात शीतलहर आणखी तीव्र होणार असल्यानं नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी थांबण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. पर्यटकांसाठीसुद्धा हा इशारा लागू आहे ही लक्षात घेण्याची बाब. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
himachal pradesh newsnewsmarathi newsHimachal Snowfall NewsVikramaditya Singh PWD

इतर बातम्या

गंभीरने 'ही' एक गोष्ट सोडली तर टीम इंडियाला T20 व...

स्पोर्ट्स