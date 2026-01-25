Himachal ला सुट्टीसाठी जाताय खरं, पण परतणं कठीण! 685 रस्ते बंद, हॉटेलं 100 % फुल्ल; Photo- Video अंगावर काटा आणणारे

Himachal Pradesh Winter Snowfall : भारतातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ म्हणून हिमाचल प्रदेश हे राज्य कायमच अनेकांच्या प्राधान्यस्थानी असतं. दरवर्षी हिवाळी सुट्टीसाठी अनेकांची पावलं या हिमाचलच्या दिशेनं वळतात. मात्र सध्या याच राज्यात अतिथंडीमुळं परिस्थिती काहीशी गंभीर होताना दिसत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार येथील कुल्लूमध्ये असणाऱ्या कोठी आि मनालीदरम्यानच्या महामार्गांवर साधारण 8 ते 10 किमीपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. 24 तास उलटूनही ही वाहतूक कोंडी सुटलेली नाही. ज्यामुळं हजारोंच्या संख्येनं पर्यटक त्यांच्या वाहनांमध्येच अडकले आहेत.
जवळपास तीन महिन्यांच्या कोरड्या वातावरणानंतर हिमाचल प्रदेशात मैदानी भागांमध्येसुद्धा झालेल्या मोसमातील पहिल्या हिमवर्षावानं मुख्य शहरं आणि पर्यटनाची केंद्र ठप्प झाली आहेत. अनेक हॉटेलांमध्ये बुकिंग 100 टक्के झालं असून, त्यामुळं लहान खेड्यांमध्ये आता पर्यटकांची पावलं वळत आहेत. सध्या राज्यात येणारे फिरस्ते हे भटकंतीचा आनंद घेण्यापेक्षा इथं अडकल्याचं चित्र सातत्यानं पाहयला मिळत आहे. सोशल मीडियावर विविध नेटकरी आणि वृत्तसंस्थांकडून या परिस्थितीचे जारी केले जाणारे व्हिडीओ पाहता पाहणाऱ्यांच्या अंगावर शहारा उभा राहत आहे.
हवामानातील बदलांमुळं हिमाचलच्या 685 रस्त्यांवरील वाहतूक बंद असून, यामध्ये बहुतांश 292 रस्ते लाहौल स्पिती क्षेत्रातील आहेत. याशिवाय चंबामध्ये 132, मंडीमध्ये 126, कुल्लू इथं 79, सिरमौर इथं 29, किन्नौर इथं 202, कांगडा इथं 2, उना इथं 4 आणि सोलन इथं एक रस्ता सध्या बंद आहे. पश्चिमी झंझावातामुळं राज्यात अतिथंडीचा इशारा जारी करण्यात आला असून, 26 ते 28 जानेवारीजदरम्यान येथील बहुतांश भागांमध्ये प्रचंड बर्फवृष्टी आणि पावसाचा इशारा देत नागरिकांना सतर्क करण्यात आलं आहे.
शिमल्यापासून साधारण 10 किमी दूर असणाऱ्या भारत- तिबेट सीमेनजीक प्रचंड बर्फ साचल्यानं वाहतूक पूर्णपणे ठप्प असून, किन्नौर जिल्ह्याशी संपर्क तुटल्याचं यंत्रणांनी सांगितलं आहे. शिमल्यातील नारकंडा, जुब्बल, कोटखाई, कुमारसैन, खड़ापत्थर, रोहड़ू आणि चौपाल अशा भागांशी कोणताही संपर्क होऊ शकत नसल्यानं तिथंही काही पर्यटक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ज्यामुळं येत्या काळात हिमाचलच्या दिशेनं जाणाऱ्या पर्यटकांनी येथील हवामानाच्या स्थितीचा आढावा आणि इशाऱ्यांच्या पूर्वकल्पनेसह सावधगिरीनं सर्व निर्णय घेत यंत्रणांनाही सहकार्य करावं असं आवाहन करण्यात येत आहे.
VIDEO | Manali, Himachal Pradesh: Heavy snowfall blankets roads in Manali, leading to traffic congestion and disruption of daily life. Several roads remain blocked as residents and tourists face difficulties. The administration, along with the health department, has stepped in to… pic.twitter.com/SuX6BdxuVz
— Press Trust of India (@PTI_News) January 25, 2026
#WATCH | Manali, Himachal Pradesh | Traffic congestion can be seen following heavy snowfall in Manali. pic.twitter.com/h2ZokI27iV
— ANI (@ANI) January 25, 2026
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार भूमध्यसागर कॅस्पियन समुद्र क्षेत्रातून निर्माण होणाऱ्या पश्चिमी झंझावाताची वाटचाल अफगाणिस्तान- पाकिस्तानवरून सुरू असून रविवारपासून तो सक्रिय होत आहे. यादरम्यान पाऊस आणि प्रचंड हिमवर्षावाची शक्यता असून हिमाचलला थंडीचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.