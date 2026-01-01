दहशत! 2026 च्या पहिल्याच दिवशी भीषण स्फोट; इमारती हादरल्या, काचा चक्काचूर, नागरिकांना धडकी

Blast Latest News : दिल्ली स्फोटाची घटना अद्याप नवीच असताना 2026 या नव्या वर्षाच्या अगदी पहिल्याच दिवशी अतिशय भीषण अशी घटना घडल्यामुळं पोलीस यंत्रणासुद्धा हादरल्या आहेत. पर्यटनाच्या दृष्टीनं कायमच गजबजलेल्या अशा भागात हा स्फोट झाल्यानं आजुबाजूच्या इमारती हादरल्या, काचा फुटल्या आणि काही कळायच्या आतच नागरिकांनी किंकाळ्या फोडल्या.
हिमाचल प्रदेशातील सोलन जिल्ह्यात असणाऱ्या नालागढ इथं नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मोठा स्फोट झाला अूसन, नालागढ पोलीस ठाण्यानजीकत एका चिंचोळ्या वाटेवर हा स्फोट झाला. ज्यामुळं हा संपूर्ण भाग हादरला. स्फोटाची तीव्रता इतकी जास्त होती, की आजुबाजूच्या भागांमध्ये कानठळ्या बसवणारा आवाज आला आणि नागरिकांना धडकी भरली. घटनास्थळी एकच गोंधळ आणि भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं.
हा स्फोट नेमका किती तीव्रतेचा होता, याचा अंदाज घटनास्थळाच्या इमारती आणि रुग्णालयांच्या खिडक्यांच्या काचांचा झालेला चक्काचूर पाहून लावता आला. स्थानिक नागरिक आणि प्रवासी, प्रवासी मजुरांच्या माहितीनुसार या स्फोटाचा आवाज दूरवर ऐकू आला. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार स्फोट अतिशय भीषण होता, ज्यामुळं हा भागच थरारला काही क्षणांसाठी काहीही दिसेनासं झालं.
STORY | Blast near Nalagarh police station in Himachal; no casualty reported
Panic gripped Nalagarh residents following a blast near a police station in Himachal Pradesh's Solan district on Thursday.
READ: https://t.co/bTQsWv0Tp8 pic.twitter.com/FpL71gYgax
— Press Trust of India (@PTI_News) January 1, 2026
सदर घटनेची माहिती मिळताच नालागढ पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि तातडीनं त्यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. ज्यानंतर त्यांनी हे ठिकाण पूर्णत: सील करत इथं प्रवेष निषिद्धचे फलक लावले. एसपी बद्दी विनोद धीमान त्यांच्या टीमसह घटनास्थळी दाखल झाले, याशिवाय फॉरेन्सिक पथकही पुरावे मिळवण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झालं.
सध्या पोलीस या प्रकरणाचा प्रत्येक दृष्टीकोनातून तपास करत असून, अद्यापही स्फोटाचं मूळ कारण समोर येऊ शकलेलं नाही. एसपी आणि पोलीस प्रशासनाच्या माहितीनुसार अद्याप या घटनेबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नसून तपास यंत्रणांच्या अहवालानंतरच परिस्थितीबाबत स्पष्टोक्ती होणार आहे.