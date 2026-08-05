/1500 किलो गाजरं ट्रक भररस्त्यात थांबवून नदीत फेकली, शेतकऱ्याचा Video Viral; धक्कादायक कारण समोर

तुम्ही 90's किड्स असाल म्हणजेच 1990 ते 1999 दरम्यान जन्म झालेल्या पिढीमधील असाल तर तुम्हाला 'लाल चिखल' हा धडा ठाऊक असेल. बालभारतीच्या पुस्तकातील हा धडा आजही अनेकांच्या चांगलाच लक्षात असेल. शेतमालाची विक्री न झाल्यास शेतकऱ्याचे काय हाल होतात याचं दर्शन घडवणारा हा धडा जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही तेव्हा सहज आठवून जातो. या धड्याबद्दल बोलण्याचं कारण म्हणजे एका शेतकऱ्याला अशाचप्रकारे शेतमालाचं नुकसान सोसावं लागलं आहे. 'लाल चिखल' धड्यात तरी काही किलो टोमॅटो शेतकऱ्याला फेकावी लागली होती. मात्र नुकत्याच घडलेल्या एका सत्य घटनेमध्ये एका शेतकऱ्याला तब्बल 1500 किलो गाजरं नदीत फेकावी लागली आहेत. नेमकं झालं काय ते जाणून घेऊयात...
सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडीओ हिमाचल प्रदेशमधील आहे. पावसाळ्याच्या काळात कशाप्रकारे आजही उत्तम वाहतूक व्यवस्था नसल्याने स्थानिकांना मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागतं याचं मूर्तमंत उदाहरण म्हणून या व्हिडीओकडे पाहिलं जात आहे. मंडी जिल्ह्यातील 'चोहर खोऱ्यात' शूट करण्यात आलेला हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि 1500 किलो गाजरं वाहून गेल्यानंतर त्यावरुन वाद झाल्यानंतर हिमाचल प्रदेशमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गुरुवारी (30 जुलै रोजी) पाच तासांमध्ये पावसामुळे दरड पडून बंद पडलेला 'थाल्टुखोद-माध' मार्ग खुला केला.
हिमाचलमध्ये झालेल्या जोरदार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनामुळे हा रस्ता सोमवार, 27 जुलैपासून बंद होता. हा रस्ता बंद पडल्याने अनेक गावे आणि जवळची बाजारपेठा यांच्यातील एकमेकांशी रस्ते मार्गाने संपर्क तुटला. वाहतुकीचा इतर कोणताही मार्ग उपलब्ध नसल्याने आणि सततच्या पावसामुळे काढून ठेवलेला ताजा शेतीमाल दिवसेंदिवस खराब होत असल्याने शेतकऱ्यांकडे हा शेतमाल रस्त्याच्या बाजूनेच जाणाऱ्या नदीत फेकून देण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय उरला नाही. शेतकरी ओढ्यात शेतमाल फेकत असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. रस्ता मार्गावरुन लहान गावांचा संपर्क तुटल्यामुळे भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना होणाऱ्या मोठ्या आर्थिक नुकसानीकडे यातून लक्ष वेधले गेले आणि त्यानंतर प्रशासनाला जाग आली.
गाजरं फेकून देणारा हा व्हिडीओ झुकन गावातील शेतकऱ्यांचा आहे. यात जीप चालक सुनील कुमार आणि शेतकरी हरी सिंग, ओम चंद व नंद लाल दिसत आहेत. या शेतकऱ्यांना दिलेल्या माहितीनुसार, शेतातून काढलेलं पीक खराब होण्यापूर्वी त्याची निश्चित स्थळी बाजारपेठेमध्ये वाहतूक करता न आल्याने त्यांना सुमारे 15 क्विंटल (1500 किलो) गाजरं फेकून द्यावी लागली. आपल्या शेतातील शेतमाल बाजारपेठेत पोहचवण्यासाठी आणि तो माल व्यापाऱ्याला विकण्यासाठी पूर्णपणे रस्ते मार्गावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना अनेकदा होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची दाहकता या प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्याचा उल्लेख याच शेतकऱ्यांनी केला.
मॉनसून में सड़कें टूट रही हैं, सरकार खोल नहीं पा रही और बेचारा किसान अपनी फसल नाले में फेंकने को मजबूर है। क़िस्सा हिमाचल मंडी का है। किसान नाले में मूली की फसल फेंक रहे हैं। किसानों ने 15 क्विंटल मूली नाले में बहाई। वीडियो वायरल होने पर विभाग ने 5 घंटे में सड़क बहाल की। भूस्खलन… pic.twitter.com/eWGfZcfxYi— thehillnews.in (@thehill_news) July 31, 2026
विशेष म्हणजे केवळ गाजरं फेकल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असला तरी येथील अनेक शेतकऱ्यांनी जवळपास इतक्याच वजनाचा फुलकोबी जवळच्या ठिकाणी पाठीवर वाहून नेला. रस्ते वाहतूक खंडित झाल्यानंतर खांद्यावर आधी रस्ता दुरुस्त आहे तिथपर्यंत आणि तिथून पुढच्या मोठ्या प्रवासानंतर जेव्हा अत्यंत कष्टाने पिकवलेल्या या भाज्या बाजारात पोहोचल्या, तेव्हा त्यातील बहुतांश मालाचा ताजेपणा नाहीसा झाला होता. बराचसा माल पिवळा पडला होता आणि त्याला कमी भाव मिळाला होता. महागडी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि वाहतूक यांमुळे लागवडीचा खर्च सातत्याने वाढत असताना, केवळ उत्तम वाहतूक व्यवस्था नसल्याने बाजारपेठ मिळण्यास होणारा विलंब हा शेतकऱ्यांसाठी एक गंभीर आर्थिक फटका बनला आहे.
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्यूडी) भूस्खलनानंतर पडलेला ढिगारा हटवण्यासाठी दोन एक्स्कॅव्हेटर तैनात करून पुनर्वसन कार्य वेगाने आटोपले. अस्थिर डोंगरावरून सतत होणारी दगडांची पडझड, मोठे दगड घरंगळत असूनही अधिकाऱ्यांनी काम सुरू ठेवले. ज्या दिवशी हा व्हिडीओ समोर आला त्याच दिवशी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास हा रस्ता वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला करण्यात आला. मात्र हेच काम आधी झालं असतं तर शेतकऱ्याच्या 1500 किलो गाजराला योग्य भाव मिळाला असता.