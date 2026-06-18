/हिमालयात मिळतंय सोनं, त्याच्या शोधात गावंच्या गावं होतायत रिकामी

Himalayan Gold : हिमालयाचं नाव घेताच त्याची उंची आणि इतर तेथील जैवविविधतेची भव्यता लक्षात येते. अशा या हिमालयात निसर्गाचा अनमोल ठेवासुद्धा आहे, जो साऱ्या जगासाठी आकर्षणाचा विषय ठरतोय. हा हिमालयाचा ठेवा आहे ‘हिमालयन गोल्ड’. पर्वतराज हिमालयातील अशी मौल्यवान गोष्ट जिच्या शोधासाठी बरीच प्रतीक्षा करावी लागते.
प्रचंड किमतीला विक्री होणारं हिमालयातील एक सोनं हे प्रत्यक्षात धातूरुप सोनं नसून ही आहे एकप्रकारची वनस्पती. एक किलो हिमालयन गोल्डसाठी 15 ते 30 लाख इतकी किंमत मोदली जाते. या किमतीमुळंच एका साध्यासुध्या वनस्पतीला सोन्याची उपमा मिळते. असं म्हणतात की हिमालयाच्या भागात उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले की, बर्फ वितळण्यास सुरुवात होते आणि तिबेटच्या सीमेनजीक असणारी अनेक नेपाळी कुटुंब आपली मूळ गावं सोडून या वनस्पतीच्या शोधात हिमालयाच्या पर्वतांमध्ये पोहोचतात. तिथं तंबू ठोकून राहतात, तिथंच काही काळ व्यतीत करतात आणि दर दिवशी ‘किडा जडी’ अर्थात हिमालयातील सोनं शोधतात. द हिमालयन आणि द काठमांडू पोस्टच्या माहितीनुसार आताच्या घडीलासुद्धा नेपाळमधील काही गावं रिकामी झाली आहेत.
असं म्हणतात की या वनस्पतीचे असंख्य फायदे आहेत. अँटी एजिंग अर्थात वाढत्या वयाची लक्षणं मिटवण्यापासून ते स्टॅमिना बूस्टींगसाठी या वनस्पतीचा फायदा होतो असा दावा केला जातो. घोस्ट मॉथ नावाचे हे किडे बर्फाच्या खाल असणारी बुरशी नष्ट करतात. हे फक्त हिमालयातील कडाक्याच्या थंडीतच शक्य आहे. या अळईवर एक आळिंबी अर्थात मशरूमवजा गोष्ट यायला सुरुवात होते. बर्फ वितळल्यानंतर तिच गोळा करून विकली जाते. या वनस्पतीचं दुसरं नाव आहे यारसागुंबा (Yarsagumba). एका किड्यापासून ती तयार होत असल्यानं तिला स्थानिक ‘किडा जडी’ असं म्हणतात. यामध्ये कोर्डाइसेपिक, लिनोलिक, पाल्माइटिक आणि स्टिएरिक असे आम्ल घटक आढळतात. एडिनाइन, यूरासिल, यूरिडाइन, गुआनाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडाइन अशा घटकांनी ही वनस्पती परिपूर्ण असून त्यामुळं रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते. शरीराला येणारी सूज कमी होण्यासही या वनस्पतीचा फायदा होतो.
बीटा ग्लूकॉन, कोर्डाइसेपिन, एडिनोसाइन, पोलीसॅच्चाराइड असे घटक या वनस्पतीमध्ये असल्यानं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस-इनड्यूस्ड किडनी डॅमेजपासून बचाव करण्यासाठीसुद्धा या वनस्पतीचा वापर केला जातो. मात्र या वनस्पतीच्या नावानं काही बनावट गोष्टी विकूनही नागरिकांची फसवणूक करण्याचं प्रस्थ हल्लीच्या दिवसांत वाढलं आहे, ज्यामुळं ही वनस्पती खरेदी करताना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला जातो.