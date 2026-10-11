/‘डब्यात दारू प्यायलेले पुरुष आहेत, मला असुरक्षित वाटतंय!’ हिमाश्रीचा शेवटचा फोन; रेल्वे रुळाजवळ मृतदेह!

आसाममधील 20 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी हिमाश्री बोरो हिचा आंध्र प्रदेशात रेल्वे रुळांजवळ मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. नृत्य स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी विशाखापट्टणमला गेलेली हिमाश्री परतीच्या प्रवासात एकटी होती. प्रवासादरम्यान डब्यात दारू प्यायलेले पुरुष असल्याने असुरक्षित वाटत असल्याचे तिने कुटुंबीयांना फोनवर सांगितले होते. त्यानंतर तिच्याशी संपर्क तुटला आणि काही काळाने तिचा मृतदेह आढळला. कुटुंबीयांनी मृत्यूबाबत संशय व्यक्त केला असून, आंध्र प्रदेश पोलिसांनी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली आहे.
आसाममधील कामरूप महानगर जिल्ह्यातील बोंडा परिसरात राहणारी हिमाश्री बोरो नृत्य स्पर्धेसाठी एका पथकासोबत विशाखापट्टणमला गेली होती. गुवाहाटीमध्ये परीक्षा असल्याने ती इतर सदस्यांआधी एकटीच परतीच्या प्रवासाला निघाली होती. 6 ऑक्टोबरच्या पहाटेच्या सुमारास ट्रेनमध्ये चढल्यानंतर तिने आपल्या भावजयला आणि एका मैत्रिणीला फोन केला. डब्यात अनेक पुरुष दारूच्या नशेत असल्याने अस्वस्थ आणि असुरक्षित वाटत असल्याचे तिने सांगितले. तिने डब्यातील परिस्थितीचा एक व्हिडीओही मैत्रिणीला पाठवला होता. त्यानंतर पहाटे साधारण अडीच ते तीनच्या दरम्यान तिच्याशी संपर्क तुटला.
हिमाश्रीच्या कुटुंबीयांनी तिच्याशी संपर्क होत नसल्याने रेल्वे हेल्पलाइनवर माहिती दिली. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, 6 ऑक्टोबर रोजी ‘रेल मदद’ पोर्टलवर ट्रेनमधील महिला प्रवाशासोबत कथित गैरवर्तनाबाबत तक्रार प्राप्त झाली होती.
श्रीकाकुलम रोड स्थानकावर रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (RPF) अधिकाऱ्यांनी सामान्य आणि शयनयान डब्यांची तपासणी केली. मात्र, हिमाश्रीचा शोध लागला नाही. कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, त्यानंतर ती सुरक्षित असल्याची कोणतीही खात्री त्यांना मिळाली नाही. तिच्या दोन बॅगा मात्र ट्रेनमधील S-2 डब्यात व्यवस्थित आढळल्या. या घटनाक्रमामुळे रेल्वे सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
7 ऑक्टोबर रोजी आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यात पोंडुरू आणि दुसी रेल्वे विभागांदरम्यान हिमाश्रीचा मृतदेह आढळला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला. हिमाश्रीच्या कुटुंबीयांनी तिच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करत सखोल तपासाची मागणी केली आहे. रेल्वेच्या प्राथमिक तपासात ती धावत्या ट्रेनमधून पडली असावी, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, मृत्यू नेमका कसा झाला, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहिले. हिमाश्रीच्या मृत्यूची निष्पक्ष, सखोल आणि कालमर्यादेत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.यानंतर प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली. आसाम आणि आंध्र प्रदेशातील पोलीस, रेल्वे सुरक्षा दल आणि सरकारी रेल्वे पोलीस समन्वयाने काम करत आहेत. प्रवाशांचे जबाब, रेल्वे स्थानकांवरील सीसीटीव्ही चित्रण आणि इतर पुरावे तपासले जात आहेत.
तपास यंत्रणा हिमाश्रीच्या प्रवासातील घटनाक्रम पुन्हा उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तिच्यासोबत S-2 डब्यात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे जबाब नोंदवले जात आहेत. तिकीट तपासनीस आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी हिमाश्रीचा मोबाईल फोन ताब्यात घेतला असून, त्यातील छायाचित्रे, व्हिडीओ, संदेश, दूरध्वनी नोंदी आणि इतर माहितीची डिजिटल तपासणी केली जाणार आहे. आठ विशेष पथके तपासाच्या विविध बाजूंवर काम करत आहेत.