Tamil Nadu: तामिलनाडूत हिंदीवर बंदी; CM स्टालिनची हिंदीला क्लिन चीट

M K Stalin: तमिळनाडूच्या भाषिक इतिहासाशी जोडलेला एक महत्त्वाचा दिवस म्हणजे भाषा हुतात्मा दिन. या दिवशी राज्यात हिंदी भाषेविरोधातील आंदोलनात प्राण अर्पण केलेल्या लोकांची आठवण केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुक पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी आपली भूमिका पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की तमिळनाडूमध्ये हिंदी भाषेला कधीही स्थान दिले गेले नाही आणि भविष्यातही दिले जाणार नाही. ही भूमिका त्यांनी केवळ राजकीय नाही, तर तमिळ अस्मितेचा भाग असल्याचे सूचित केले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी या दिवसाचे महत्त्व अधोरेखित करत भाषेसाठी दिलेल्या बलिदानाला मानवंदना दिली.
भाषा हुतात्म्यांना श्रद्धांजली
भाषा हुतात्मा दिनानिमित्त स्टॅलिन यांनी एक भावनिक संदेश शेअर केला. त्यांनी सांगितले की तमिळनाडूने नेहमीच आपल्या मातृभाषेवर प्रेम केले आहे आणि कोणतीही भाषा जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा राज्यातील लोक एकजुटीने विरोधासाठी उभे राहिले. हा विरोध केवळ राजकीय नव्हता, तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक स्वाभिमानाशी जोडलेला होता.
तमिळ समाजाने अनेक दशकांपूर्वी हिंदी लादणीविरोधात तीव्र आंदोलन केले होते. या आंदोलनात अनेकांनी आपले प्राण गमावले. त्या सर्वांना स्टॅलिन यांनी भाषा हुतात्मा म्हणून गौरवले. त्यांच्या मते, या बलिदानामुळेच आज तमिळनाडू आपली भाषिक ओळख जपून उभी आहे.
हिंदीविरोधी आंदोलनाचा इतिहास
स्टॅलिन यांनी आपल्या पोस्टसोबत तमिळनाडूमधील हिंदीविरोधी आंदोलनाचा इतिहास दाखवणारा एक व्हिडिओही शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये हिंदी सक्तीविरोधातील संघर्ष, आंदोलने आणि त्यामागील सामाजिक भावना मांडण्यात आल्या आहेत. हिंदी भाषा शिकण्याला विरोध नसून, ती जबरदस्तीने लागू करण्यालाच विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते, प्रत्येक राज्याला आपल्या भाषेचा आणि संस्कृतीचा सन्मान राखण्याचा अधिकार आहे. तमिळनाडूमध्ये तमिळ भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नाही, तर हजारो वर्षांची परंपरा आणि ओळख आहे.
राजकीय आणि सामाजिक संदेश
स्टॅलिन यांची ही भूमिका केवळ भाषिक मुद्द्यावर मर्यादित नाही. यातून त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांबाबतही अप्रत्यक्ष संदेश दिला आहे. भाषिक विविधतेचा सन्मान झाला पाहिजे आणि कोणत्याही एका भाषेला राष्ट्रभर लादण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असे ते वारंवार सांगतात.भाषिक विविधता जपणे हीच खरी राष्ट्रीय एकात्मता असल्याचे मत पुढे येत आहे.
भाषा हुतात्मा दिनानिमित्त दिलेला हा संदेश तमिळनाडूमधील जनतेसाठी भावनिक तर आहेच, पण देशपातळीवर भाषिक स्वातंत्र्य आणि संघराज्य रचनेबाबत चर्चा पुन्हा एकदा पुढे आणणारा ठरतो.